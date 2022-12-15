https://ria.ru/20221215/vsu-1838798116.html

В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска

В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022

В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска

В украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска (Бахмута) и продвижение российских сил, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:43

2022-12-15T10:43

2022-12-15T10:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

артемовск

киев

страна.ua

андрей марочко

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска (Бахмута) и продвижение российских сил, сообщает украинское издание "Страна.ua".Как рассказывает украинский военный на видео, российским силам удалось продвинуться в восточной части города."Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь", - жалуется украинский военный на видео, выложенном в социальной сети Tik Tok и опубликованном украинским изданием.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.По данным министерства обороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском. Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на артемовском направлении, заявил на прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

https://ria.ru/20221215/zvo-1838797048.html

донецкая народная республика

артемовск

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, артемовск, киев, страна.ua, андрей марочко