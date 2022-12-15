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В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/vsu-1838798116.html
В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска - РИА Новости, 15.12.2022
В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
В украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска (Бахмута) и продвижение российских сил, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:43
2022-12-15T10:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
артемовск
киев
страна.ua
андрей марочко
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска (Бахмута) и продвижение российских сил, сообщает украинское издание "Страна.ua".Как рассказывает украинский военный на видео, российским силам удалось продвинуться в восточной части города."Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь", - жалуется украинский военный на видео, выложенном в социальной сети Tik Tok и опубликованном украинским изданием.Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.По данным министерства обороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском. Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на артемовском направлении, заявил на прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, артемовск, киев, страна.ua, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Киев, Страна.ua, Андрей Марочко
10:43 15.12.2022 (обновлено: 10:46 15.12.2022)
 
В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска

В украинских войсках пожаловались на продвижение российских сил в районе Артемовска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска (Бахмута) и продвижение российских сил, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Как рассказывает украинский военный на видео, российским силам удалось продвинуться в восточной части города.
"Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь", - жалуется украинский военный на видео, выложенном в социальной сети Tik Tok и опубликованном украинским изданием.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
По данным министерства обороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском. Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на артемовском направлении, заявил на прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАртемовскКиевСтрана.uaАндрей Марочко
 
 
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