10:43 15.12.2022 (обновлено: 10:46 15.12.2022)
В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
В украинских войсках пожаловались на продвижение российских сил в районе Артемовска
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетехнике возле Артемовска, Донецкая область. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В украинских войсках жалуются на сильные обстрелы в районе Артемовска (Бахмута) и продвижение российских сил, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Как рассказывает украинский военный на видео, российским силам удалось продвинуться в восточной части города.
"Всю ночь и сейчас идут очень тяжелые бои, вчера была очень плохая погода, но они лезли всю ночь", - жалуется украинский военный на видео, выложенном в социальной сети Tik Tok и опубликованном украинским изданием.
Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
По данным министерства обороны РФ, только в ноябре Украина потеряла более 8,3 тысячи военных, тяжелые бои с большим числом убитых украинских военных шли в районах рядом с Артемовском. Украинские войска ежедневно теряют до батальона личного состава на артемовском направлении, заявил на прошлой неделе офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.