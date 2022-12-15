https://ria.ru/20221215/video-1838978812.html

УПЦ обратилась в полицию из-за "богохульного" видео "Квартала 95"

УПЦ обратилась в полицию из-за "богохульного" видео "Квартала 95" - РИА Новости, 15.12.2022

УПЦ обратилась в полицию из-за "богохульного" видео "Квартала 95"

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась в полицию из-за видеоролика, сделанного студией "Квартал 95", поскольку сочла его богохульным и... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:19

2022-12-15T18:19

2022-12-15T18:27

украина

религия

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась в полицию из-за видеоролика, сделанного студией "Квартал 95", поскольку сочла его богохульным и разжигающим межрелигиозную вражду, заявил руководитель юридической службы Киевской митрополии УПЦ протоиерей Александр Бахов.Сам выпуск, доступный на канале "Чисто News" в YouTube, ведущие называют "панихидой по российской агентуре на Украине под названием "Украинская православная церковь Московского патриархата"."Эта передача переполнила чашу терпения… Сегодня мы подали заявление в полицию, чтобы она начала расследование. Мы надеемся, что они начнут уголовное судопроизводство по этому факту", – сказал Бахов на пресс-конференции, отметив, что передача подпадает под статью Уголовного кодекса Украины о разжигании межрелигиозной вражды.Он подчеркнул, что в подобных передачах не раз звучали нападки на священнослужителей и мирян канонической Церкви.Ранее на сайте УПЦ было опубликовано обращение к телерадиокомпании "Студия 1+1" и студии "Квартал 95", а также одному из руководителей студии Борису Шефиру. "Наша христианская совесть велит нам не молчать, когда мы видим публичное презрение и кощунство (святотатство) против Бога и веры, как это было в сюжете на YouTube-канале… студии "Квартал 95" от 7 декабря 2022 года. Этот сюжет насквозь пронизан богохульством", – говорится обращении.В нет требуют "принести публичные извинения за этот постыдный выпуск и изъять его из информационного пространства". "В противном случае, мы будем расценивать это как объявленную духовную войну многомиллионной пастве Украинской православной церкви и оставляем право на соответствующий шаг за собой", – сказано в обращении.Студия "Квартал 95", основанная Владимиром Зеленским в 2005 году, производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Позже Зеленский заявлял, что вышел из этого бизнеса.

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838544073.html

https://ria.ru/20221213/upts-1838217800.html

https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838491210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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