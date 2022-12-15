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Выселенный из гостиницы в Венгрии россиянин не планирует подавать иск - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221215/vengriya-1838956354.html
Выселенный из гостиницы в Венгрии россиянин не планирует подавать иск
Выселенный из гостиницы в Венгрии россиянин не планирует подавать иск - РИА Новости, 15.12.2022
Выселенный из гостиницы в Венгрии россиянин не планирует подавать иск
Выселенный из гостиницы в венгерском Мишкольце россиянин не планирует обращаться куда-либо для возмещения ущерба, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:19
2022-12-15T17:19
туризм
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БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. Выселенный из гостиницы в венгерском Мишкольце россиянин не планирует обращаться куда-либо для возмещения ущерба, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дебрецене Константин Драчевский."Он сказал, что не будет этого делать. Он посмотрел по своим записям на Booking.com и оказалось, что он у них (владельцев гостиницы — ред.) останавливался в 2016 году в Одессе, и тогда к нему никаких претензий не было... Он не хочет с ними никак разбираться и в принципе был бы удовлетворен, если бы перед ним просто извинились", — сказал Драчевский.Дипломат отметил, что турист принял решение самостоятельно вести переговоры с представительницей владельца отеля в Будапеште. Общение через консульство осложнялось тем, что запросы, отправленные с электронной почты с расширением mid.ru, не доходили до адресатов и блокировались."Мы переслали ему всю переписку и координаты этой поверенной отеля. Это было примерно в начале прошлой недели. Больше он нас не информировал", — заявил генеральный консул, добавив, что после инцидента пострадавший с супругой благополучно вернулись в Россию.Драчевский подчеркнул, что если мужчина надумает, консульство будет готово помочь и оказать всяческое содействие. "Мы планируем в феврале встретиться с мэром Мишкольца, есть ряд вопросов, которые требуется обсудить, в том числе и этот", — заключил генеральный консул.Ранее портал TourDom.ru опубликовал информацию о том, что россиян 20 ноября якобы выселили из отеля Premier Hotel Miscolc в венгерском городе Мишкольц, поскольку владелец — гражданин Украины — распорядился не размещать туристов с паспортами РФ. Посольство сообщило, что дипломаты генконсульства в Дебрецене выясняют обстоятельства произошедшего.
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венгрия, россия, новости - туризм, туризм, в мире
Туризм, Венгрия, Россия, Новости - Туризм, Туризм, В мире
17:19 15.12.2022
 
Выселенный из гостиницы в Венгрии россиянин не планирует подавать иск

Генконсул: выселенный из гостиницы в Мишкольце россиянин не планирует подавать иск

© Depositphotos.com / DragonImagesТабличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку
Табличка на двери номера в отеле с просьбой сделать уборку - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / DragonImages
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БУДАПЕШТ, 15 дек — РИА Новости. Выселенный из гостиницы в венгерском Мишкольце россиянин не планирует обращаться куда-либо для возмещения ущерба, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Дебрецене Константин Драчевский.
"Он сказал, что не будет этого делать. Он посмотрел по своим записям на Booking.com и оказалось, что он у них (владельцев гостиницы — ред.) останавливался в 2016 году в Одессе, и тогда к нему никаких претензий не было... Он не хочет с ними никак разбираться и в принципе был бы удовлетворен, если бы перед ним просто извинились", — сказал Драчевский.
Дипломат отметил, что турист принял решение самостоятельно вести переговоры с представительницей владельца отеля в Будапеште. Общение через консульство осложнялось тем, что запросы, отправленные с электронной почты с расширением mid.ru, не доходили до адресатов и блокировались.
"Мы переслали ему всю переписку и координаты этой поверенной отеля. Это было примерно в начале прошлой недели. Больше он нас не информировал", — заявил генеральный консул, добавив, что после инцидента пострадавший с супругой благополучно вернулись в Россию.
Драчевский подчеркнул, что если мужчина надумает, консульство будет готово помочь и оказать всяческое содействие. "Мы планируем в феврале встретиться с мэром Мишкольца, есть ряд вопросов, которые требуется обсудить, в том числе и этот", — заключил генеральный консул.
Ранее портал TourDom.ru опубликовал информацию о том, что россиян 20 ноября якобы выселили из отеля Premier Hotel Miscolc в венгерском городе Мишкольц, поскольку владелец — гражданин Украины — распорядился не размещать туристов с паспортами РФ. Посольство сообщило, что дипломаты генконсульства в Дебрецене выясняют обстоятельства произошедшего.
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