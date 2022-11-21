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Дипломаты выясняют обстоятельства выселения россиян из венгерского отеля
Дипломаты выясняют обстоятельства выселения россиян из венгерского отеля - РИА Новости, 21.11.2022
Дипломаты выясняют обстоятельства выселения россиян из венгерского отеля
Генеральное консульство России в венгерском Дебрецене выясняет обстоятельства предположительного выселения российских граждан из отеля в городе Мишкольц,... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T20:11
2022-11-21T20:11
2022-11-21T20:11
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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство России в венгерском Дебрецене выясняет обстоятельства предположительного выселения российских граждан из отеля в городе Мишкольц, сообщило посольство РФ в Будапеште.Ранее портал TourDom.ru опубликовал информацию о том, что российских туристов в воскресенье якобы выселили из отеля Premier Hotel Miscolc в венгерском городе Мишкольц, поскольку владелец отеля - гражданин Украины - распорядился не размещать туристов с российскими паспортами."Дипломаты генконсульства (России в Дебрецене) предпринимают попытки установить связь с затронутыми лицами для прояснения всех обстоятельств случившегося и в случае необходимости оказания им любого вида помощи. В порядке работы с венгерской стороной осуществляется взаимодействие с мэрией города Мишкольц, а также направлен официальный запрос в указанный отель с просьбой объяснить обстоятельства произошедшего", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
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россия, дебрецен, венгрия, новости - туризм, туризм
Туризм, Россия, Дебрецен, Венгрия, Новости - Туризм, Туризм
Дипломаты выясняют обстоятельства выселения россиян из венгерского отеля
Дипломаты выясняют обстоятельства предположительного выселения россиян из отеля в Венгрии