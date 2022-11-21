https://ria.ru/20221121/vyselenie-1833196823.html

Дипломаты выясняют обстоятельства выселения россиян из венгерского отеля

Дипломаты выясняют обстоятельства выселения россиян из венгерского отеля - РИА Новости, 21.11.2022

Дипломаты выясняют обстоятельства выселения россиян из венгерского отеля

Генеральное консульство России в венгерском Дебрецене выясняет обстоятельства предположительного выселения российских граждан из отеля в городе Мишкольц,... РИА Новости, 21.11.2022

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БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Генеральное консульство России в венгерском Дебрецене выясняет обстоятельства предположительного выселения российских граждан из отеля в городе Мишкольц, сообщило посольство РФ в Будапеште.Ранее портал TourDom.ru опубликовал информацию о том, что российских туристов в воскресенье якобы выселили из отеля Premier Hotel Miscolc в венгерском городе Мишкольц, поскольку владелец отеля - гражданин Украины - распорядился не размещать туристов с российскими паспортами."Дипломаты генконсульства (России в Дебрецене) предпринимают попытки установить связь с затронутыми лицами для прояснения всех обстоятельств случившегося и в случае необходимости оказания им любого вида помощи. В порядке работы с венгерской стороной осуществляется взаимодействие с мэрией города Мишкольц, а также направлен официальный запрос в указанный отель с просьбой объяснить обстоятельства произошедшего", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220908/pravo-1815301406.html

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