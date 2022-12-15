https://ria.ru/20221215/udar-1839021222.html

Спецоперация, 15 декабря: Донецк подвергся самому массированному обстрелу

Спецоперация, 15 декабря: Донецк подвергся самому массированному обстрелу - РИА Новости, 15.12.2022

Спецоперация, 15 декабря: Донецк подвергся самому массированному обстрелу

Донецк в четверг подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил его мэр Алексей Кулемзин; Марьинка в ДНР освобождена уже почти на 80%, заявил врио... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:08

2022-12-15T22:08

2022-12-15T22:08

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Донецк в четверг подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил его мэр Алексей Кулемзин; Марьинка в ДНР освобождена уже почти на 80%, заявил врио главы республики Денис Пушилин; лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Виктор Бут, недавно вступивший в партию, в скором времени может отправиться в Донбасс.Обстрелы территорий РоссииДонецк в четверг подвергся самому массированному удару с 2014 года, заявил мэр города Алексей Кулемзин. Он также заявил, что были зафиксированы прямые попадания в многоэтажные жилые дома, в некоторых местах были возгорания.Как также сообщил Кулемзин, украинские снаряды после утреннего массированного обстрела Донецка попали в купол Преображенского собора, а также в корпусы Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Также, по его словам, были повреждены студенческая больница и школа, в результате обстрела пострадали пять человек, в том числе один ребенок.Ход операцииГород Марьинка в Донецкой Народной республике освобожден уже на 80%, заявил в четверг врио главы республики Денис Пушилин. Также, по словам врио главы ДНР, после полного освобождения Марьинки обстрелы со стороны украинских войск Петровского района Донецка уменьшатся.Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключил, что Виктор Бут в скором времени отправится в Донбасс. Вызволенный из американской тюрьмы Бут ранее заявил в интервью RT, что поддерживает спецоперацию РФ на Украине "и если была бы возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел". В начале этой недели Слуцкий вручил Буту, ставшему членом ЛДПР, партийный билет.Заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба украинских войск Алексей Громов выступил против временного прекращения огня на Украине на Новый год. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Киева никаких предложений по новогоднему перемирию не поступало.Главнокомандующий украинских войск Украины Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что достаточно одного взгляда на командующего группировкой войск России в зоне СВО Сергея Суровикина, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо обретешь большие проблемы. В интервью изданию он также посетовал, что Киев не может достать российские силы с помощью HIMARS. Он также рассказал, что Украина в области энергетики находится на грани краха.ВС РФ на Южно-Донецком направлении обнаружили и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, сообщили в четверг в Минобороны России. Российские истребители сбили в небе украинские самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, средствами ПВО были сбиты 11 беспилотников.Международная обстановкаВозможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями, заявило в среду российское посольство в Вашингтоне. Ранее СМИ написали о том, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.Дипмиссия подчеркнула, что в США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Джо Байден. В случае подтверждения этой информации, отметило посольство, общество станет свидетелем провокационного шага администрации США, который может привести к непредсказуемым последствиям.Позднее возможную передачу комплексов Patriot США Украине прокомментировал российский МИД: там Вашингтон заранее предупредили, что при отправке ЗРК на Украину они вместе с обслуживающим персоналом станут законными приоритетными целями России.Из-за санкций против России сырьевой дефицит в ЕС неизбежен, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе. Он также заявил, что протесты в Европе на фоне санкций против РФ усилятся, поскольку люди не хотят жить в нищете.Белый дом планирует поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в "умные бомбы", сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос о том, сколько украинцев Киев готов потерять до завершения конфликта с Россией. Вместо этого он сам поинтересовался, должны ли были власти Украины после начала Россией спецоперации сказать: "Берите все наше, а мы пойдем в Польшу?" "Многие уехали, но большинство в стране остались", - сказал Зеленский. В интервью он также пожаловался, что Киеву тяжело бороться с информацией, распространяемой Россией, которую он назвал "пропагандой".США расширили санкционный список в отношении России, в него вошли банк ВТБ и связанные с ним компании, "Росбанк", "Интеррос", российские чиновники, губернаторы и физические лица, сообщило министерство финансов в четверг. В обновленном санкционном списке обозначены зампред правительства РФ Андрей Белоусов, глава РЖД Олег Белозеров, предприниматель Владимир Потанин и его родственники, в том числе дочь и супруга. Под санкции также попали 29 региональных руководителей РФ.

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https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838877349.html

https://ria.ru/20221215/mobilizatsiya-1839002995.html

https://ria.ru/20221215/peregovory-1839002743.html

https://ria.ru/20221215/zelenskiy-1838971501.html

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в мире, виктор бут, алексей кулемзин (донецк), россия, украина, киев, лдпр, госдума рф, евросоюз, миг-29, ми-8 амтш