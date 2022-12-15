Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/twitter-1838928005.html
Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику
Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику - РИА Новости, 15.12.2022
Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику
Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил переговоров с новым владельцем Twitter Илоном Маском после сообщений о вмешательстве предыдущего руководства Twitter... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:02
2022-12-15T16:02
в мире
илон маск
турция
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_0:46:2944:1702_1920x0_80_0_0_21a8cfbab1d88e5f422a62d3c331d38a.jpg
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил переговоров с новым владельцем Twitter Илоном Маском после сообщений о вмешательстве предыдущего руководства Twitter в политическую сферу.Корреспондент, задавший вопрос Эрдогану о его возможных шагах в отношении Twitter, проинформировал о том, что турецкий лидер входит в тройку лидеров с самой высокой вовлеченностью в Twitter в мире. Ранее, по словам журналиста, наблюдалась картина, когда хэштеги, поддерживающие Эрдогана, блокировались или снимались с повестки дня."…Если такое произойдет, мы сядем и поговорим с Илоном Маском. По крайней мере, мы сделаем телефонный звонок. Мы можем говорить о Twitter так же, как о космосе. Мы внимательно следим за вопросами, поднятыми в связи с вмешательством предыдущего руководства Twitter в политическую сферу. Но я уже заявлял ранее, что не отношусь к социальным медиа положительно. Мы не достигли успехов в политике или дипломатии благодаря социальным медиа. Социальные медиа - это не арена политики. Политика делается непосредственно с народом и для народа. Если у вас есть сердечная связь с вашим народом, ни Twitter, ни любая другая сила не сможет вам помешать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.
https://ria.ru/20221215/mask-1838760040.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738581186_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_b6a123cba4ee14b5c3b95648719e9e88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, илон маск, турция, twitter
В мире, Илон Маск, Турция, Twitter
16:02 15.12.2022
 
Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику

Эрдоган не исключил контактов с Маском после сообщений о вмешательстве Twitter в политику

© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил переговоров с новым владельцем Twitter Илоном Маском после сообщений о вмешательстве предыдущего руководства Twitter в политическую сферу.
Корреспондент, задавший вопрос Эрдогану о его возможных шагах в отношении Twitter, проинформировал о том, что турецкий лидер входит в тройку лидеров с самой высокой вовлеченностью в Twitter в мире. Ранее, по словам журналиста, наблюдалась картина, когда хэштеги, поддерживающие Эрдогана, блокировались или снимались с повестки дня.
"…Если такое произойдет, мы сядем и поговорим с Илоном Маском. По крайней мере, мы сделаем телефонный звонок. Мы можем говорить о Twitter так же, как о космосе. Мы внимательно следим за вопросами, поднятыми в связи с вмешательством предыдущего руководства Twitter в политическую сферу. Но я уже заявлял ранее, что не отношусь к социальным медиа положительно. Мы не достигли успехов в политике или дипломатии благодаря социальным медиа. Социальные медиа - это не арена политики. Политика делается непосредственно с народом и для народа. Если у вас есть сердечная связь с вашим народом, ни Twitter, ни любая другая сила не сможет вам помешать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 04:19
Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска
 
В миреИлон МаскТурцияTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала