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Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику

Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику - РИА Новости, 15.12.2022

Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику

Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил переговоров с новым владельцем Twitter Илоном Маском после сообщений о вмешательстве предыдущего руководства Twitter... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:02

2022-12-15T16:02

2022-12-15T16:02

в мире

илон маск

турция

twitter

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил переговоров с новым владельцем Twitter Илоном Маском после сообщений о вмешательстве предыдущего руководства Twitter в политическую сферу.Корреспондент, задавший вопрос Эрдогану о его возможных шагах в отношении Twitter, проинформировал о том, что турецкий лидер входит в тройку лидеров с самой высокой вовлеченностью в Twitter в мире. Ранее, по словам журналиста, наблюдалась картина, когда хэштеги, поддерживающие Эрдогана, блокировались или снимались с повестки дня."…Если такое произойдет, мы сядем и поговорим с Илоном Маском. По крайней мере, мы сделаем телефонный звонок. Мы можем говорить о Twitter так же, как о космосе. Мы внимательно следим за вопросами, поднятыми в связи с вмешательством предыдущего руководства Twitter в политическую сферу. Но я уже заявлял ранее, что не отношусь к социальным медиа положительно. Мы не достигли успехов в политике или дипломатии благодаря социальным медиа. Социальные медиа - это не арена политики. Политика делается непосредственно с народом и для народа. Если у вас есть сердечная связь с вашим народом, ни Twitter, ни любая другая сила не сможет вам помешать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.

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в мире, илон маск, турция, twitter