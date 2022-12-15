Эрдоган допустил контакты с Маском из-за вмешательства Twitter в политику
Эрдоган не исключил контактов с Маском после сообщений о вмешательстве Twitter в политику
© AP Photo / Pool/Britta PedersenГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Pool/Britta Pedersen
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил переговоров с новым владельцем Twitter Илоном Маском после сообщений о вмешательстве предыдущего руководства Twitter в политическую сферу.
Корреспондент, задавший вопрос Эрдогану о его возможных шагах в отношении Twitter, проинформировал о том, что турецкий лидер входит в тройку лидеров с самой высокой вовлеченностью в Twitter в мире. Ранее, по словам журналиста, наблюдалась картина, когда хэштеги, поддерживающие Эрдогана, блокировались или снимались с повестки дня.
"…Если такое произойдет, мы сядем и поговорим с Илоном Маском. По крайней мере, мы сделаем телефонный звонок. Мы можем говорить о Twitter так же, как о космосе. Мы внимательно следим за вопросами, поднятыми в связи с вмешательством предыдущего руководства Twitter в политическую сферу. Но я уже заявлял ранее, что не отношусь к социальным медиа положительно. Мы не достигли успехов в политике или дипломатии благодаря социальным медиа. Социальные медиа - это не арена политики. Политика делается непосредственно с народом и для народа. Если у вас есть сердечная связь с вашим народом, ни Twitter, ни любая другая сила не сможет вам помешать", - сказал турецкий лидер журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.