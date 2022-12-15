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Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, пишут СМИ
Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022
Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, пишут СМИ
Председатель КНР Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на советников в китайском правительстве. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T00:49
2022-12-15T00:49
2022-12-15T00:49
экономика
си цзиньпин
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арктика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на советников в китайском правительстве.Отмечается, что Китай намерен увеличить импорт российских нефти, газа и сельскохозяйственной продукции, более активно сотрудничать в Арктике и вкладывать в инфраструктуру России. Согласно газете, Москва и Пекин также проводят больше финансовых операций в национальных валютах.По информации издания, несколько лет назад китайский университет Циньхуа представил Си Цзиньпину доклад, в котором утверждалось, что у экономики России "нет будущего". "Чепуха", - написал Си в ответ на полях доклада.
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экономика, си цзиньпин, россия, китай, арктика
Экономика, Си Цзиньпин, Россия, Китай, Арктика
Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию, пишут СМИ
WSJ: председатель КНР Си Цзиньпин увеличивает долгосрочную ставку на Россию