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Воздушную тревогу снова объявили в части Запорожской области

Воздушную тревогу снова объявили в части Запорожской области - РИА Новости, 15.12.2022

Воздушную тревогу снова объявили в части Запорожской области

Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в четверг секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:23

2022-12-15T13:23

2022-12-15T13:23

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в четверг секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.Ранее в четверг воздушная тревога была уже объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области."Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале.Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в указанном регионе в 13.01 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20221215/marinka-1838826520.html

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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф, запорожская область