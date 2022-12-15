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Воздушную тревогу снова объявили в части Запорожской области - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/trevoga-1838872038.html
Воздушную тревогу снова объявили в части Запорожской области
Воздушную тревогу снова объявили в части Запорожской области - РИА Новости, 15.12.2022
Воздушную тревогу снова объявили в части Запорожской области
Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в четверг секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:23
2022-12-15T13:23
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
денис шмыгаль
владимир зеленский
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в четверг секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.Ранее в четверг воздушная тревога была уже объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области."Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале.Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в указанном регионе в 13.01 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://radiosputnik.ria.ru/20221215/marinka-1838826520.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, владимир зеленский, украина, киев, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
13:23 15.12.2022
 
Воздушную тревогу снова объявили в части Запорожской области

В подконтрольной Киеву части Запорожской области снова объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщил в четверг секретарь запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Ранее в четверг воздушная тревога была уже объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
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"Срочно идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там", - написал Куртев в Telegram-канале.
Эту же информацию подтверждают данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным, тревога была объявлена в указанном регионе в 13.01 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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