https://ria.ru/20221215/travma-1838963154.html

В Волгограде транспортировочная лента отрезала ребенку кисть руки

В Волгограде транспортировочная лента отрезала ребенку кисть руки - РИА Новости, 15.12.2022

В Волгограде транспортировочная лента отрезала ребенку кисть руки

Трехлетнему ребенку оторвало кисть руки транспортировочной лентой в цехе по сортировке овощей, куда она пришла вместе с матерью, полиция возбудила уголовное... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:23

2022-12-15T17:23

2022-12-15T17:23

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ВОЛГОГРАД, 15 дек - РИА Новости. Трехлетнему ребенку оторвало кисть руки транспортировочной лентой в цехе по сортировке овощей, куда она пришла вместе с матерью, полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, во вторник в больницу Волгограда поступила трехлетняя девочка с ампутацией кисти. Полицейские выяснили, что в тот день ребенок была вместе с матерью в цехе по сортировке и фасовке овощей."В какой-то момент девочка, оставшись без присмотра, засунула руку в механизм транспортировочный ленты", - сообщили в ГУ МВД.Полиция возбудила уголовное дело против 48-летнего директора предприятия по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

https://ria.ru/20221215/obvinenie-1838909241.html

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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия