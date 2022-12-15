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В Волгограде транспортировочная лента отрезала ребенку кисть руки - РИА Новости, 15.12.2022
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В Волгограде транспортировочная лента отрезала ребенку кисть руки
В Волгограде транспортировочная лента отрезала ребенку кисть руки - РИА Новости, 15.12.2022
В Волгограде транспортировочная лента отрезала ребенку кисть руки
Трехлетнему ребенку оторвало кисть руки транспортировочной лентой в цехе по сортировке овощей, куда она пришла вместе с матерью, полиция возбудила уголовное... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:23
2022-12-15T17:23
происшествия
волгоград
волгоградская область
россия
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ВОЛГОГРАД, 15 дек - РИА Новости. Трехлетнему ребенку оторвало кисть руки транспортировочной лентой в цехе по сортировке овощей, куда она пришла вместе с матерью, полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, во вторник в больницу Волгограда поступила трехлетняя девочка с ампутацией кисти. Полицейские выяснили, что в тот день ребенок была вместе с матерью в цехе по сортировке и фасовке овощей."В какой-то момент девочка, оставшись без присмотра, засунула руку в механизм транспортировочный ленты", - сообщили в ГУ МВД.Полиция возбудила уголовное дело против 48-летнего директора предприятия по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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происшествия, волгоград, волгоградская область, россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Россия
17:23 15.12.2022
 
В Волгограде транспортировочная лента отрезала ребенку кисть руки

В Волгограде трехлетней девочке отрезало кисть руки транспортировочной лентой

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛГОГРАД, 15 дек - РИА Новости. Трехлетнему ребенку оторвало кисть руки транспортировочной лентой в цехе по сортировке овощей, куда она пришла вместе с матерью, полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, во вторник в больницу Волгограда поступила трехлетняя девочка с ампутацией кисти. Полицейские выяснили, что в тот день ребенок была вместе с матерью в цехе по сортировке и фасовке овощей.
"В какой-то момент девочка, оставшись без присмотра, засунула руку в механизм транспортировочный ленты", - сообщили в ГУ МВД.
Полиция возбудила уголовное дело против 48-летнего директора предприятия по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
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