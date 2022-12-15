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Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла - РИА Новости, 15.12.2022
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Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла
Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла - РИА Новости, 15.12.2022
Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла
Технологический сбой на котельной привёл к снижению температуры в 159 жилых домах и 3 детских садах Райчихинска в Приамурье, 15 градусов тепла зафиксировали в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:17
2022-12-15T05:17
происшествия
жкх
райчихинск
амурская область
русский уголь
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек – РИА Новости. Технологический сбой на котельной привёл к снижению температуры в 159 жилых домах и 3 детских садах Райчихинска в Приамурье, 15 градусов тепла зафиксировали в городской больнице, сообщили в прокуратуре Амурской области."Прокуратура города Райчихинска проводит проверку по факту технологического сбоя на котельной "Север". Утром 15 декабря произошло снижение параметров температуры падающего трубопровода на котельной, что стало причиной снижения температуры в квартирах граждан. Котельная отапливает 159 многоквартирных домов (почти 3 тысячи потребителей), три детских сада", - говорится в сообщении.Кроме того, прокуратура выявила нарушения в работе системы отопления в "Райчихинской городской больнице", что стало причиной снижения температуры в трех палатах для больных до 15 градусов, а также в помещении столовой – до 17 градусов.Также на четырех котельных, обеспечивающих теплом соцобъекты, параметры теплоносителя не соответствуют утвержденному графику. На котельной "Новая" отклонение составило 12 градусов, на котельной "Центральная" — шесть, на котельных "Интернат" и "Север" — семь.По результатам проверки директору теплоснабжающей компании ООО "Тепловодоканал" и главврачу городской больницы прокурор внес представления, потребовав устранить нарушения в кратчайшие сроки.Проблемы с отоплением обсудили на совещании с руководителем компании АО "Амурский уголь", представителем ООО "Русский уголь" и директором теплоснабжающей организации ООО "Тепловодоканал". Прокурор потребовал их обеспечить жителей города и социальные объекты качественными услугами.
https://ria.ru/20221209/zavod-1837493057.html
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происшествия, жкх, райчихинск, амурская область, русский уголь
Происшествия, ЖКХ, Райчихинск, Амурская область, Русский уголь
05:17 15.12.2022
 
Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла

Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла из-за сбоя на котельной

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкБатарея в жилом доме
Батарея в жилом доме - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Батарея в жилом доме. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек – РИА Новости. Технологический сбой на котельной привёл к снижению температуры в 159 жилых домах и 3 детских садах Райчихинска в Приамурье, 15 градусов тепла зафиксировали в городской больнице, сообщили в прокуратуре Амурской области.
"Прокуратура города Райчихинска проводит проверку по факту технологического сбоя на котельной "Север". Утром 15 декабря произошло снижение параметров температуры падающего трубопровода на котельной, что стало причиной снижения температуры в квартирах граждан. Котельная отапливает 159 многоквартирных домов (почти 3 тысячи потребителей), три детских сада", - говорится в сообщении.
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9 декабря, 15:14Россия-Китай: Главное
Готовность Амурского ГПЗ к началу декабря составила 87,52%
Кроме того, прокуратура выявила нарушения в работе системы отопления в "Райчихинской городской больнице", что стало причиной снижения температуры в трех палатах для больных до 15 градусов, а также в помещении столовой – до 17 градусов.
Также на четырех котельных, обеспечивающих теплом соцобъекты, параметры теплоносителя не соответствуют утвержденному графику. На котельной "Новая" отклонение составило 12 градусов, на котельной "Центральная" — шесть, на котельных "Интернат" и "Север" — семь.
По результатам проверки директору теплоснабжающей компании ООО "Тепловодоканал" и главврачу городской больницы прокурор внес представления, потребовав устранить нарушения в кратчайшие сроки.
Проблемы с отоплением обсудили на совещании с руководителем компании АО "Амурский уголь", представителем ООО "Русский уголь" и директором теплоснабжающей организации ООО "Тепловодоканал". Прокурор потребовал их обеспечить жителей города и социальные объекты качественными услугами.
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ПроисшествияЖКХРайчихинскАмурская областьРусский уголь
 
 
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