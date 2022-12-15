https://ria.ru/20221215/teplosnabzhen-1838762353.html

Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла

Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла - РИА Новости, 15.12.2022

Больница, дома и детсады в Приамурье остались без тепла

Технологический сбой на котельной привёл к снижению температуры в 159 жилых домах и 3 детских садах Райчихинска в Приамурье, 15 градусов тепла зафиксировали в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:17

2022-12-15T05:17

2022-12-15T05:17

происшествия

жкх

райчихинск

амурская область

русский уголь

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 дек – РИА Новости. Технологический сбой на котельной привёл к снижению температуры в 159 жилых домах и 3 детских садах Райчихинска в Приамурье, 15 градусов тепла зафиксировали в городской больнице, сообщили в прокуратуре Амурской области."Прокуратура города Райчихинска проводит проверку по факту технологического сбоя на котельной "Север". Утром 15 декабря произошло снижение параметров температуры падающего трубопровода на котельной, что стало причиной снижения температуры в квартирах граждан. Котельная отапливает 159 многоквартирных домов (почти 3 тысячи потребителей), три детских сада", - говорится в сообщении.Кроме того, прокуратура выявила нарушения в работе системы отопления в "Райчихинской городской больнице", что стало причиной снижения температуры в трех палатах для больных до 15 градусов, а также в помещении столовой – до 17 градусов.Также на четырех котельных, обеспечивающих теплом соцобъекты, параметры теплоносителя не соответствуют утвержденному графику. На котельной "Новая" отклонение составило 12 градусов, на котельной "Центральная" — шесть, на котельных "Интернат" и "Север" — семь.По результатам проверки директору теплоснабжающей компании ООО "Тепловодоканал" и главврачу городской больницы прокурор внес представления, потребовав устранить нарушения в кратчайшие сроки.Проблемы с отоплением обсудили на совещании с руководителем компании АО "Амурский уголь", представителем ООО "Русский уголь" и директором теплоснабжающей организации ООО "Тепловодоканал". Прокурор потребовал их обеспечить жителей города и социальные объекты качественными услугами.

https://ria.ru/20221209/zavod-1837493057.html

https://ria.ru/20221214/elektrichestvo-1838583684.html

райчихинск

амурская область

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происшествия, жкх, райчихинск, амурская область, русский уголь