17:08 15.12.2022 (обновлено: 18:49 15.12.2022)
Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине
Главком ВСУ Залужный сравнил генерала Суровикина с командующим времен императора Петра I
© Министерство обороны РоссииКомандующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин
© Министерство обороны России
Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главком украинской армией Валерий Залужный рассказал в интервью изданию Economist, какое впечатление на него производит командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
"Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо <...> (у тебя будут большие проблемы. — Прим. ред.)", — сказал военачальник, отметив, что Суровикин напоминает ему командующих времен императора Петра I.
Залужный утверждает, что в украинских войсках после Евромайдана такой подход не сработал бы, поскольку "пришли 21-летние лейтенанты, чтобы командовать 50-60-летними мужчинами".
В октябре западные СМИ со ссылкой на военных чиновников писали, что после назначения Суровикина в российской армии появились признаки большей тактической слаженности.
Генерала армии Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг" — одним из компонентов СВО. Он кадровый военный, прошел путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба российских Вооруженных сил и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
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