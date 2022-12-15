https://ria.ru/20221215/surovikin-1838956704.html

Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине

Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине - РИА Новости, 15.12.2022

Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине

Главком украинской армией Валерий Залужный рассказал в интервью изданию Economist, какое впечатление на него производит командующий группировкой российских... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:08

2022-12-15T17:08

2022-12-15T18:49

специальная военная операция на украине

украина

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афганистан

валерий залужный

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сергей суровикин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главком украинской армией Валерий Залужный рассказал в интервью изданию Economist, какое впечатление на него производит командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин."Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо <...> (у тебя будут большие проблемы. — Прим. ред.)", — сказал военачальник, отметив, что Суровикин напоминает ему командующих времен императора Петра I. Залужный утверждает, что в украинских войсках после Евромайдана такой подход не сработал бы, поскольку "пришли 21-летние лейтенанты, чтобы командовать 50-60-летними мужчинами".В октябре западные СМИ со ссылкой на военных чиновников писали, что после назначения Суровикина в российской армии появились признаки большей тактической слаженности.Генерала армии Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг" — одним из компонентов СВО. Он кадровый военный, прошел путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба российских Вооруженных сил и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837275643.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221211/protivnik-1837922648.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, россия, афганистан, валерий залужный, петр i, сергей суровикин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, таджикистан, сирия