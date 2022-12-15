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Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/surovikin-1838956704.html
Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине
Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине - РИА Новости, 15.12.2022
Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине
Главком украинской армией Валерий Залужный рассказал в интервью изданию Economist, какое впечатление на него производит командующий группировкой российских... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:08
2022-12-15T18:49
специальная военная операция на украине
украина
россия
афганистан
валерий залужный
петр i
сергей суровикин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главком украинской армией Валерий Залужный рассказал в интервью изданию Economist, какое впечатление на него производит командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин."Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо &lt;...&gt; (у тебя будут большие проблемы. — Прим. ред.)", — сказал военачальник, отметив, что Суровикин напоминает ему командующих времен императора Петра I. Залужный утверждает, что в украинских войсках после Евромайдана такой подход не сработал бы, поскольку "пришли 21-летние лейтенанты, чтобы командовать 50-60-летними мужчинами".В октябре западные СМИ со ссылкой на военных чиновников писали, что после назначения Суровикина в российской армии появились признаки большей тактической слаженности.Генерала армии Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг" — одним из компонентов СВО. Он кадровый военный, прошел путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба российских Вооруженных сил и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
https://ria.ru/20221208/zelenskiy-1837275643.html
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украина, россия, афганистан, валерий залужный, петр i, сергей суровикин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, таджикистан, сирия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Афганистан, Валерий Залужный, Петр I, Сергей Суровикин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Таджикистан, Сирия
17:08 15.12.2022 (обновлено: 18:49 15.12.2022)
 
Главком украинскими войсками рассказал, что думает о Суровикине

Главком ВСУ Залужный сравнил генерала Суровикина с командующим времен императора Петра I

© Министерство обороны РоссииКомандующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин
© Министерство обороны России
Командующий Объединенной группировкой войск России в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Главком украинской армией Валерий Залужный рассказал в интервью изданию Economist, какое впечатление на него производит командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин.
"Одного взгляда на него достаточно, чтобы понять: либо ты выполнишь задание, либо <...> (у тебя будут большие проблемы. — Прим. ред.)", — сказал военачальник, отметив, что Суровикин напоминает ему командующих времен императора Петра I.
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Залужный утверждает, что в украинских войсках после Евромайдана такой подход не сработал бы, поскольку "пришли 21-летние лейтенанты, чтобы командовать 50-60-летними мужчинами".
В октябре западные СМИ со ссылкой на военных чиновников писали, что после назначения Суровикина в российской армии появились признаки большей тактической слаженности.
Генерала армии Суровикина назначили командующим Объединенной группировкой в зоне спецоперации 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг" — одним из компонентов СВО. Он кадровый военный, прошел путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба российских Вооруженных сил и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияАфганистанВалерий ЗалужныйПетр IСергей СуровикинВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреТаджикистанСирия
 
 
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