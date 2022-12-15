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Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать - РИА Новости, 15.12.2022
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Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать
Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать - РИА Новости, 15.12.2022
Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать
Распада СССР можно было избежать в том случае, если бы народ энергичнее защищал свои интересы - подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и сейчас... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:18
2022-12-15T09:18
ссср
китай
кпрф
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Распада СССР можно было избежать в том случае, если бы народ энергичнее защищал свои интересы - подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и сейчас страна была бы "впереди планеты всей", заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря."Можно было вполне (предотвратить распад СССР), и Китай продемонстрировал это. Если бы в 1991 году нашлась бы пара мужественных командиров и арестовали бы Ельцина с этими заговорщиками в Беловежье, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда были бы впереди планеты всей, а пока корчимся в муках и системном кризисе", - считает Зюганов.По словам лидера коммунистов, одно из достижений Союза и успех самой такой государственной модели состояли в том, что, "собрав под свои знамена 190 народов и народностей", стране удалось не разрушить "ни одного языка, веры и культуры". Саму идею СССР Зюганов называет особой - основанной не на "национализме или имперских традициях, а на основе труда, мира, справедливости"."Другое важнейшее достижение - что советской власти достались разрушенная экономика, уничтоженный транспорт, разбежавшаяся армия, парализованная вся социально-культурная сфера, и тем не менее сумели это восстановить за счет плана НЭПа", - резюмировал Зюганов.Беловежские соглашения, которые объявили о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых государств, были подписаны 8 декабря 1991 года.
https://ria.ru/20221215/sssr-1838758538.html
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ссср, китай, кпрф, геннадий зюганов, политика
СССР, Китай, КПРФ, Геннадий Зюганов, Политика
09:18 15.12.2022
 
Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать

Зюганов: распада СССР можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в медиабанкМитинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением "Трудовая Россия", названный "Всенародным Вече советских народов", в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР
Митинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением Трудовая Россия, названный Всенародным Вече советских народов, в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Митинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением "Трудовая Россия", названный "Всенародным Вече советских народов", в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Распада СССР можно было избежать в том случае, если бы народ энергичнее защищал свои интересы - подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и сейчас страна была бы "впереди планеты всей", заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Зюганов назвал одно из основных достижений СССР
"Можно было вполне (предотвратить распад СССР), и Китай продемонстрировал это. Если бы в 1991 году нашлась бы пара мужественных командиров и арестовали бы Ельцина с этими заговорщиками в Беловежье, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда были бы впереди планеты всей, а пока корчимся в муках и системном кризисе", - считает Зюганов.
По словам лидера коммунистов, одно из достижений Союза и успех самой такой государственной модели состояли в том, что, "собрав под свои знамена 190 народов и народностей", стране удалось не разрушить "ни одного языка, веры и культуры". Саму идею СССР Зюганов называет особой - основанной не на "национализме или имперских традициях, а на основе труда, мира, справедливости".
"Другое важнейшее достижение - что советской власти достались разрушенная экономика, уничтоженный транспорт, разбежавшаяся армия, парализованная вся социально-культурная сфера, и тем не менее сумели это восстановить за счет плана НЭПа", - резюмировал Зюганов.
Беловежские соглашения, которые объявили о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых государств, были подписаны 8 декабря 1991 года.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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СССРКитайКПРФГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
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