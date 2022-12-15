https://ria.ru/20221215/sssr-1838779297.html

Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать

Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать - РИА Новости, 15.12.2022

Зюганов заявил, что распада СССР в 1991 году можно было избежать

Распада СССР можно было избежать в том случае, если бы народ энергичнее защищал свои интересы - подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и сейчас... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:18

2022-12-15T09:18

2022-12-15T09:18

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китай

кпрф

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Распада СССР можно было избежать в том случае, если бы народ энергичнее защищал свои интересы - подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и сейчас страна была бы "впереди планеты всей", заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря."Можно было вполне (предотвратить распад СССР), и Китай продемонстрировал это. Если бы в 1991 году нашлась бы пара мужественных командиров и арестовали бы Ельцина с этими заговорщиками в Беловежье, а народ бросился бы поэнергичнее защищать свои интересы, тогда были бы впереди планеты всей, а пока корчимся в муках и системном кризисе", - считает Зюганов.По словам лидера коммунистов, одно из достижений Союза и успех самой такой государственной модели состояли в том, что, "собрав под свои знамена 190 народов и народностей", стране удалось не разрушить "ни одного языка, веры и культуры". Саму идею СССР Зюганов называет особой - основанной не на "национализме или имперских традициях, а на основе труда, мира, справедливости"."Другое важнейшее достижение - что советской власти достались разрушенная экономика, уничтоженный транспорт, разбежавшаяся армия, парализованная вся социально-культурная сфера, и тем не менее сумели это восстановить за счет плана НЭПа", - резюмировал Зюганов.Беловежские соглашения, которые объявили о прекращении существования СССР и создании Содружества Независимых государств, были подписаны 8 декабря 1991 года.

https://ria.ru/20221215/sssr-1838758538.html

https://ria.ru/20221112/rossiya-1831041970.html

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китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ссср, китай, кпрф, геннадий зюганов, политика