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Зюганов назвал одно из основных достижений СССР

Зюганов назвал одно из основных достижений СССР - РИА Новости, 15.12.2022

Зюганов назвал одно из основных достижений СССР

Одной из основных побед Советского Союза стало достижение ракетно-ядерного паритета, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T03:33

2022-12-15T03:33

2022-12-15T03:34

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Одной из основных побед Советского Союза стало достижение ракетно-ядерного паритета, заявил РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Сто лет со дня образования СССР исполняется 30 декабря."Еще одна была гигантская победа - ракетно-ядерный паритет. И сегодня он вас охраняет, бережет, этот щит ракетно-ядерный создан советской страной", - отметил руководитель КПРФ.Среди основных достижений СССР Зюганов также назвал первый полет человека в космос и успехи страны в области образования и его финансирования.Как отметил парламентарий, всего две страны в мире "за 500 лет не теряли своего суверенитета - это мы и Англия", но только нашей стране, добавил он, "700 с лишним лет пришлось защищать право говорить на своем языке, жить на этих просторах, с оружием в руках".Договор о Стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был подписан в 1991 году президентами СССР и США и обязывал Москву и Вашингтон сократить стратегические ядерные силы с 10 тысяч боеголовок у каждой из сторон до 6 тысяч.В 1993 году Россия и США подписали ДСНВ-2, предусматривающий существенное сокращение межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок. Но в 2002 году Российская Федерация вышла из него в ответ на отказ США от договора 1972 года, который запрещал создание противоракетных систем.Двустороннее соглашение о сокращении к 31 декабря 2012 года стратегических наступательных потенциалов России и США до 1700-2200 ядерных боезарядов было подписано 24 мая 2002 года.

https://ria.ru/20221211/mavzoley-1837838162.html

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геннадий зюганов, сша, ссср, россия, кпрф