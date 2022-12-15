https://ria.ru/20221215/spam-1838868785.html

Минцифры намерено усилить борьбу со спам-звонками

Минцифры намерено усилить борьбу со спам-звонками - РИА Новости, 15.12.2022

Минцифры намерено усилить борьбу со спам-звонками

Минцифры России намерено усилить борьбу со спам-звонками и предлагает ввести бесплатную для абонентов встроенную услугу блокировки автообзвона, следует из... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:17

2022-12-15T13:17

2022-12-15T13:17

общество

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минцифры России намерено усилить борьбу со спам-звонками и предлагает ввести бесплатную для абонентов встроенную услугу блокировки автообзвона, следует из сообщения министерства и подготовленного им проекта постановления правительства."При наличии технической возможности оператор связи осуществляет блокировку автоматизированных телефонных вызовов, которые противоречат законодательству о рекламе, или иных автоматизированных телефонных вызовов, осуществляемых без договора об оказании услуг связи с оператором связи или ‎не предусмотренных таким договором", - говорится в тексте проекта.В телеграм-канале Минцифры уточняется, что таким образом предлагается ввести механизм, который позволит блокировать автообзвон (способ дозвона по случайным номерам до абонентов, когда человек слышит заранее записанное голосовое сообщение или программа может переключить его на человека), ставший распространенным инструментом продвижения услуг, но запрещенный законом."Не допускается осуществление автоматизированных телефонных вызовов, целью которых не является установление телефонного соединения", - указывается в проекте постановления.В министерстве уточнили, что автообзвон оператор сможет определить при помощи "специального софта". "Минцифры уже обсудило инициативу с представителями рынка. По мнению компаний, нововведение может стать не только препятствием для спама, но и помехой для мошенников", - добавляется в сообщении в канале министерства.Если позволяет техническая возможность, операторы также будут сообщать абонентам, какая компания им звонит, уточнили в ведомстве, напомнив, что такие сервисы уже существуют. "Минцифры предлагает сделать услугу бесплатной и встроенной по умолчанию", - заключили в министерстве.

https://ria.ru/20221207/moshenniki-1836828009.html

https://ria.ru/20221206/razvod-1836540941.html

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общество, технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)