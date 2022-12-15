https://ria.ru/20221215/sovet-1838967433.html

Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра"

Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра" - РИА Новости, 15.12.2022

Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра"

Президент РФ Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда "Круг добра" актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, и ее коллегу Ксению... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:33

2022-12-15T17:33

2022-12-15T17:58

владимир путин

фонд "круг добра"

мария львова-белова

ксения раппопорт

чулпан хаматова

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда "Круг добра" актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, и ее коллегу Ксению Раппопорт, соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.Также совет покинули директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина и член комитета ГД РФ по охране здоровья Лариса Фечина."Исключить Олескину Е.А, Раппопорт К.А, Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.", - говорится в документе.В состав попечительского совета фонда распоряжением президента вошли детский омбудсмен Мария Львова-Белова, а также летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк (по согласованию).Фонд "Круг добра" создан для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

https://ria.ru/20221215/fond-1838930573.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, фонд "круг добра", мария львова-белова, ксения раппопорт, чулпан хаматова