https://ria.ru/20221215/sovet-1838967433.html
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра"
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра" - РИА Новости, 15.12.2022
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра"
Президент РФ Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда "Круг добра" актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, и ее коллегу Ксению... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:33
2022-12-15T17:33
2022-12-15T17:58
владимир путин
фонд "круг добра"
мария львова-белова
ксения раппопорт
чулпан хаматова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин исключил из состава попечительского совета фонда "Круг добра" актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, и ее коллегу Ксению Раппопорт, соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.Также совет покинули директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина и член комитета ГД РФ по охране здоровья Лариса Фечина."Исключить Олескину Е.А, Раппопорт К.А, Фечину Л.Г и Хаматову Ч.Н.", - говорится в документе.В состав попечительского совета фонда распоряжением президента вошли детский омбудсмен Мария Львова-Белова, а также летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк (по согласованию).Фонд "Круг добра" создан для медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.
https://ria.ru/20221215/fond-1838930573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, фонд "круг добра", мария львова-белова, ксения раппопорт, чулпан хаматова
Владимир Путин, Фонд "Круг добра", Мария Львова-Белова, Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова
17:33 15.12.2022 (обновлено: 17:58 15.12.2022)
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из попечительского совета "Круга добра"
Путин исключил Хаматову и Раппопорт из состава попечительского совета "Круга добра"