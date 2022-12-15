https://ria.ru/20221215/skanktsii-1838816672.html

Страны ЕС не смогли договориться по поводу нового пакета санкций, пишут СМИ

Страны ЕС не смогли договориться по поводу нового пакета санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022

Страны ЕС не смогли договориться по поводу нового пакета санкций, пишут СМИ

В Евросоюзе не смогли согласовать очередной пакет санкций против России, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатов. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:39

2022-12-15T11:39

2022-12-15T13:05

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

жозеп боррель

владимир путин

украина

польша

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Евросоюзе не смогли согласовать очередной пакет санкций против России, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатов.При этом один из собеседников агентства отметил, что европейским странам удалось приблизиться к соглашению, но у ряда государств, включая Польшу, все еще сохраняются возражения.В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды продолжат обсуждение в четверг.Для принятия санкций необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры в отношении энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, главах регионов. Под ограничения могут попасть, как ожидается, четыре телеканала и три банка.Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что надеется на согласование девятого пакета санкций на этой неделе.ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221215/gaz-1838807031.html

https://ria.ru/20221215/avstriya-1838762120.html

россия

украина

польша

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россия, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель, владимир путин, украина, польша