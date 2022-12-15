11:39 15.12.2022 (обновлено: 13:05 15.12.2022)
Страны ЕС не смогли договориться по поводу нового пакета санкций, пишут СМИ
Рейтер: страны ЕС не смогли договориться по поводу девятого пакета санкций
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В Евросоюзе не смогли согласовать очередной пакет санкций против России, сообщило Reuters со ссылкой на дипломатов.
"Страны — члены ЕС не смогли договориться по девятому пакету санкций в отношении России на переговорах поздно вечером в среду", — говорится в публикации.
При этом один из собеседников агентства отметил, что европейским странам удалось приблизиться к соглашению, но у ряда государств, включая Польшу, все еще сохраняются возражения.
В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что постпреды продолжат обсуждение в четверг.
"Я так понимаю, что по пакету санкций опасения выразила не только Венгрия, но ряд стран-членов <…> Встреча Coreper предполагается сегодня параллельно с нашим Европейским советом, чтобы обеспечить, что мы можем принять решение сегодня", — сказал еврочиновник.
Для принятия санкций необходимо единогласное решение всех стран Евросоюза.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против России. Он предусматривает дополнительные меры в отношении энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на экспорт в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 фигурантов, включая физлица и организации. Речь идет о военных, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах, главах регионов. Под ограничения могут попасть, как ожидается, четыре телеканала и три банка.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что надеется на согласование девятого пакета санкций на этой неделе.
ЕС усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.