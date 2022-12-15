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В России создали адаптируемые элементы для современной электроники - РИА Новости, 15.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221215/sgu-1838634336.html
В России создали адаптируемые элементы для современной электроники
В России создали адаптируемые элементы для современной электроники - РИА Новости, 15.12.2022
В России создали адаптируемые элементы для современной электроники
Создавать электронные устройства, способные настраиваться на различные диапазоны частот и легко менять внутренние настройки, позволят разработанные в СГУ... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:00
2022-12-15T07:00
наука
навигатор абитуриента
россия
российская академия наук
университетская наука
саратов
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
саратовский государственный университет
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создавать электронные устройства, способные настраиваться на различные диапазоны частот и легко менять внутренние настройки, позволят разработанные в СГУ магнитные метаповерхности, считают ученые вуза. Результаты исследования опубликованы в журнале "Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика".Метаматериалами называют искусственно созданные среды, которые могут обладать не встречающимися в природе свойствами. Следующим шагом для ученых стала разработка метаповерхностей – планарных метаматериалов с искусственно созданными двумерными (2D) периодическими структурами в виде металлических или диэлектрических включений, чей период намного меньше длины волны, рассказали в Саратовском государственном университете (СГУ).Специалисты создавали для оптического и микроволнового диапазонов метаматериалы, свойствами которых, как правило, нельзя было управлять с помощью внешних полей. Но недавние результаты работы ученых СГУ позволили создать магнитные метаповерхности, свойствами которых можно управлять с помощью внешнего магнитного поля как в микроволновом, так и в терагерцовом диапазонах частот (от 3 ГГц до 0.3 ТГц), обратили внимание в вузе.В магнитных материалах передача/запись информации осуществляется не за счет переноса заряда, а за счет переориентации спина электрона, что открывает возможность для создания устройств с малым энергопотреблением, продолжил он.Кроме того, характеристиками спиновых волн можно легко управлять с помощью изменения направления и величины внешнего магнитного поля и, как следствие этого, создавать на основе магнитных материалов перестраиваемые устройства функциональной электроники (фильтры, резонаторы, линии задержки), привел пример ученый."Мы научились создавать, так называемые, сэндвич-структуры, которые представляют собой многослойники, состоящие из магнитных метаповерхностей, граничащих либо с полупроводниковыми пленками, либо с пленками сегнетоэлектрика. Это позволяет управлять нашими метаповерхностями не только с помощью магнитного, но и электрического поля, а также – лазерного луча", – добавил эксперт.Он подчеркнул, что достижению результатов поспособствовало продуктивное сотрудничество с Институтом физики микроструктур РАН.В настоящее время перед исследовательской группой стоит задача оптимизации методов получения метаповерхностей для возможности дальнейшей интеграции технологии в промышленность, обратил внимание Сергей Гришин.Исследование проведено при поддержке гранта РНФ № 19-79-20121 "Метаповерхности для управления спин-волновыми процессами в магнитных микро- и наноразмерных структурах". Работы по теме продолжаются в рамках Программы развития вуза до 2030 года, предусмотренной федеральным проектом Минобрнауки "Приоритет 2030".
https://ria.ru/20220209/samarskiy_universitet-1771706262.html
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навигатор абитуриента, россия, российская академия наук, университетская наука, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратовский государственный университет
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Российская академия наук, Университетская наука, Саратов, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Саратовский государственный университет
07:00 15.12.2022
 

В России создали адаптируемые элементы для современной электроники

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкРоссийский производитель микроэлектронной продукции "Микрон"
Российский производитель микроэлектронной продукции Микрон - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создавать электронные устройства, способные настраиваться на различные диапазоны частот и легко менять внутренние настройки, позволят разработанные в СГУ магнитные метаповерхности, считают ученые вуза. Результаты исследования опубликованы в журнале "Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика".
Метаматериалами называют искусственно созданные среды, которые могут обладать не встречающимися в природе свойствами. Следующим шагом для ученых стала разработка метаповерхностей – планарных метаматериалов с искусственно созданными двумерными (2D) периодическими структурами в виде металлических или диэлектрических включений, чей период намного меньше длины волны, рассказали в Саратовском государственном университете (СГУ).
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Ученые разработали уникальный метаматериал для управления светом
Специалисты создавали для оптического и микроволнового диапазонов метаматериалы, свойствами которых, как правило, нельзя было управлять с помощью внешних полей. Но недавние результаты работы ученых СГУ позволили создать магнитные метаповерхности, свойствами которых можно управлять с помощью внешнего магнитного поля как в микроволновом, так и в терагерцовом диапазонах частот (от 3 ГГц до 0.3 ТГц), обратили внимание в вузе.
"Магнитные метаповерхности мы создаем из ферро- и антиферромагнитных сред, которые в отсутствии внешнего постоянного магнитного поля обладают внутренней магнитной упорядоченностью. В таких средах распространяются спиновые волны, которые представляют серьезную альтернативу для традиционной (зарядовой) электроники", – рассказал заведующий кафедрой электроники, колебаний и волн СГУ Сергей Гришин.
В магнитных материалах передача/запись информации осуществляется не за счет переноса заряда, а за счет переориентации спина электрона, что открывает возможность для создания устройств с малым энергопотреблением, продолжил он.
Кроме того, характеристиками спиновых волн можно легко управлять с помощью изменения направления и величины внешнего магнитного поля и, как следствие этого, создавать на основе магнитных материалов перестраиваемые устройства функциональной электроники (фильтры, резонаторы, линии задержки), привел пример ученый.
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУСергей Гришин с коллегами исследуют магнитные метаповерхности радиофизическими методами
Сергей Гришин с коллегами исследуют магнитные метаповерхности радиофизическими методами
1 из 2
Сергей Гришин с коллегами исследуют магнитные метаповерхности радиофизическими методами
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ

Сергей Гришин с коллегами работают над электродинамическим моделированием магнитных метаповерхностей

Сергей Гришин с коллегами работают над электродинамическим моделированием магнитных метаповерхностей © Управление медиакоммуникаций СГУ
2 из 2

Сергей Гришин с коллегами работают над электродинамическим моделированием магнитных метаповерхностей

© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
1 из 2
Сергей Гришин с коллегами исследуют магнитные метаповерхности радиофизическими методами
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
2 из 2

Сергей Гришин с коллегами работают над электродинамическим моделированием магнитных метаповерхностей

© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
"Мы научились создавать, так называемые, сэндвич-структуры, которые представляют собой многослойники, состоящие из магнитных метаповерхностей, граничащих либо с полупроводниковыми пленками, либо с пленками сегнетоэлектрика. Это позволяет управлять нашими метаповерхностями не только с помощью магнитного, но и электрического поля, а также – лазерного луча", – добавил эксперт.
Он подчеркнул, что достижению результатов поспособствовало продуктивное сотрудничество с Институтом физики микроструктур РАН.
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Ученые создали новые магнитные материалы для квантовых устройств
В настоящее время перед исследовательской группой стоит задача оптимизации методов получения метаповерхностей для возможности дальнейшей интеграции технологии в промышленность, обратил внимание Сергей Гришин.
Исследование проведено при поддержке гранта РНФ № 19-79-20121 "Метаповерхности для управления спин-волновыми процессами в магнитных микро- и наноразмерных структурах". Работы по теме продолжаются в рамках Программы развития вуза до 2030 года, предусмотренной федеральным проектом Минобрнауки "Приоритет 2030".
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