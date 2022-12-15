https://ria.ru/20221215/sgu-1838634336.html

В России создали адаптируемые элементы для современной электроники

В России создали адаптируемые элементы для современной электроники - РИА Новости, 15.12.2022

В России создали адаптируемые элементы для современной электроники

Создавать электронные устройства, способные настраиваться на различные диапазоны частот и легко менять внутренние настройки, позволят разработанные в СГУ... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:00

2022-12-15T07:00

2022-12-15T07:00

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саратов

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

саратовский государственный университет

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Создавать электронные устройства, способные настраиваться на различные диапазоны частот и легко менять внутренние настройки, позволят разработанные в СГУ магнитные метаповерхности, считают ученые вуза. Результаты исследования опубликованы в журнале "Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика".Метаматериалами называют искусственно созданные среды, которые могут обладать не встречающимися в природе свойствами. Следующим шагом для ученых стала разработка метаповерхностей – планарных метаматериалов с искусственно созданными двумерными (2D) периодическими структурами в виде металлических или диэлектрических включений, чей период намного меньше длины волны, рассказали в Саратовском государственном университете (СГУ).Специалисты создавали для оптического и микроволнового диапазонов метаматериалы, свойствами которых, как правило, нельзя было управлять с помощью внешних полей. Но недавние результаты работы ученых СГУ позволили создать магнитные метаповерхности, свойствами которых можно управлять с помощью внешнего магнитного поля как в микроволновом, так и в терагерцовом диапазонах частот (от 3 ГГц до 0.3 ТГц), обратили внимание в вузе.В магнитных материалах передача/запись информации осуществляется не за счет переноса заряда, а за счет переориентации спина электрона, что открывает возможность для создания устройств с малым энергопотреблением, продолжил он.Кроме того, характеристиками спиновых волн можно легко управлять с помощью изменения направления и величины внешнего магнитного поля и, как следствие этого, создавать на основе магнитных материалов перестраиваемые устройства функциональной электроники (фильтры, резонаторы, линии задержки), привел пример ученый."Мы научились создавать, так называемые, сэндвич-структуры, которые представляют собой многослойники, состоящие из магнитных метаповерхностей, граничащих либо с полупроводниковыми пленками, либо с пленками сегнетоэлектрика. Это позволяет управлять нашими метаповерхностями не только с помощью магнитного, но и электрического поля, а также – лазерного луча", – добавил эксперт.Он подчеркнул, что достижению результатов поспособствовало продуктивное сотрудничество с Институтом физики микроструктур РАН.В настоящее время перед исследовательской группой стоит задача оптимизации методов получения метаповерхностей для возможности дальнейшей интеграции технологии в промышленность, обратил внимание Сергей Гришин.Исследование проведено при поддержке гранта РНФ № 19-79-20121 "Метаповерхности для управления спин-волновыми процессами в магнитных микро- и наноразмерных структурах". Работы по теме продолжаются в рамках Программы развития вуза до 2030 года, предусмотренной федеральным проектом Минобрнауки "Приоритет 2030".

https://ria.ru/20220209/samarskiy_universitet-1771706262.html

https://ria.ru/20220422/krymskiy_universitet-1784767732.html

https://ria.ru/20221017/tpu-1823044359.html

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навигатор абитуриента, россия, российская академия наук, университетская наука, саратов, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратовский государственный университет