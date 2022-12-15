https://ria.ru/20221215/serbiya-1839027929.html
Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции - РИА Новости, 16.12.2022
Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR в Косово на введение в край сил ограниченного контингента... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-15T23:09
2022-12-15T23:09
2022-12-16T00:00
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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR в Косово на введение в край сил ограниченного контингента сербских полицейских и военных, заявил президент Александр Вучич после заседания правительства в четверг.Он отметил, что запрос, вероятно, будет отклонен.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, косово, нато, александр вучич, белград (город), оон, ми-35
В мире, Сербия, Косово, НАТО, Александр Вучич, Белград (город), ООН, Ми-35
23:09 15.12.2022 (обновлено: 00:00 16.12.2022)
Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции
Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово контингента армии и полиции
БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR в Косово на введение в край сил ограниченного контингента сербских полицейских и военных, заявил президент Александр Вучич после заседания правительства в четверг.
"Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос. Запрос в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН, о том, что определенное число военных и полицейских до 1 тысячи человек будет возвращено на территорию Косово и Метохии, и решение это принято единогласно", - сообщил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он отметил, что запрос, вероятно, будет отклонен.
В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".
Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.
Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35
ВВС страны.