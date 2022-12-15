https://ria.ru/20221215/serbiya-1839027929.html

Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции - РИА Новости, 16.12.2022

Вучич: Сербия передаст НАТО запрос на введение в Косово армии и полиции

БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR в Косово на введение в край сил ограниченного контингента... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T23:09

2022-12-15T23:09

2022-12-16T00:00

в мире

сербия

косово

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александр вучич

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ми-35

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БЕЛГРАД, 15 дек – РИА Новости. Белград направит официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR в Косово на введение в край сил ограниченного контингента сербских полицейских и военных, заявил президент Александр Вучич после заседания правительства в четверг.Он отметил, что запрос, вероятно, будет отклонен.В Косово и Метохии сохраняется напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенного Косово сообщила во вторник, что КПП Ярине и Брняк на выезде в центральную Сербию остаются закрытыми на неопределенное время, якобы из-за того, что "баррикады на трассах мешают движению транспорта и грузов".Инцидент, из-за которого сербы установили баррикады, остается неразрешенным. Бывший полицейский Деян Пантич вместе с коллегами - сербами из отделений косовской полиции на севере края - подал в отставку в ноябре и был задержан в минувшую субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме". С того времени Пантич находится в опорном пункте полиции близ КПП, только во вторник ему разрешили передать лекарства от хронических заболеваний.Косовские сербы 10 декабря возвели баррикады и дежурят на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики. Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток в четверг остается мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днем на баррикады выходят и местные женщины. В соцсетях Сербии распространяются видеозаписи движения военной техники в прилегающем к Сербии муниципалитете Рашка и пролета вертолетов Ми-35 ВВС страны.

https://ria.ru/20221215/kosovo-1839023155.html

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косово

белград (город)

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сербия, косово, нато, александр вучич, белград (город), оон, ми-35