https://ria.ru/20221215/sanktsii-1839013197.html
Источник: ЕС может отложить принятие девятого пакета антироссийских санкций
Источник: ЕС может отложить принятие девятого пакета антироссийских санкций - РИА Новости, 15.12.2022
Источник: ЕС может отложить принятие девятого пакета антироссийских санкций
Евросоюз, вероятно, отложит принятие девятого пакета санкций против России из-за претензий Польши и стран Балтии, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:09
2022-12-15T21:09
2022-12-15T21:41
россия
польша
балтия
евросоюз
санкции в отношении россии
специальная военная операция на украине
жозеп боррель
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз, вероятно, отложит принятие девятого пакета санкций против России из-за претензий Польши и стран Балтии, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.Собеседник агентства не подтвердил данные СМИ о возможном согласовании и принятии проекта новых ограничительных мер в ночь с 15 на 16 декабря, несмотря на продолжающиеся дискуссии между европейскими лидерами."Есть некоторые задержки в отношении девятого пакета санкций, поскольку несколько стран-членов настаивают на более жесткой позиции, когда речь идет о переходе удобрений через порты ЕС. На данном этапе против выступают Польша и три балтийские страны", — рассказал источник.По его мнению, главы Евросоюза вряд ли смогут сегодня прийти к соглашению на политическом уровне, но даже если это произойдет, проект санкций следует изучить и доработать до юридического формата, что требует еще несколько раундов переговоров.Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает дополнительные меры в отношении энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на поставки в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения. Персональные санкции планируется ввести против почти 200 физических лиц и компаний. Речь идет о военных, членах Государственной думы и Совета Федерации, министрах и лавах регионов. Под ограничения также могут попасть, как ожидается, четыре телеканала и три банка.Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявлял, что надеется на согласование новых санкций на этой неделе.Европейский союз усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь пакетов ограничительных мер, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838888866.html
https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, балтия, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель, владимир путин, еврокомиссия, совет федерации рф
Россия, Польша, Балтия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Специальная военная операция на Украине, Жозеп Боррель, Владимир Путин, Еврокомиссия, Совет Федерации РФ
21:09 15.12.2022 (обновлено: 21:41 15.12.2022)
Источник: ЕС может отложить принятие девятого пакета антироссийских санкций
ЕС может отложить принятие девятого пакета санкций против России из-за позиции Польши
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Евросоюз, вероятно, отложит принятие девятого пакета санкций против России из-за претензий Польши и стран Балтии, сообщил РИА Новости источник в Брюсселе.
Собеседник агентства не подтвердил данные СМИ о возможном согласовании и принятии проекта новых ограничительных мер в ночь с 15 на 16 декабря, несмотря на продолжающиеся дискуссии между европейскими лидерами.
"Есть некоторые задержки в отношении девятого пакета санкций, поскольку несколько стран-членов настаивают на более жесткой позиции, когда речь идет о переходе удобрений через порты ЕС. На данном этапе против выступают Польша и три балтийские страны", — рассказал источник.
По его мнению, главы Евросоюза вряд ли смогут сегодня прийти к соглашению на политическом уровне, но даже если это произойдет, проект санкций следует изучить и доработать до юридического формата, что требует еще несколько раундов переговоров.
Еврокомиссия 7 декабря представила предложения по новому санкционному пакету против Москвы. Он предусматривает дополнительные меры в отношении энергетического сектора, в том числе запрет на инвестиции в горнодобывающую отрасль, запрет на поставки в Россию беспилотников, а также расширение экспортных ограничений, в особенности в отношении товаров двойного назначения.
Персональные санкции планируется ввести против почти 200 физических лиц и компаний. Речь идет о военных, членах Государственной думы и Совета Федерации
, министрах и лавах регионов. Под ограничения также могут попасть, как ожидается, четыре телеканала и три банка.
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявлял, что надеется на согласование новых санкций на этой неделе.
Европейский союз усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
и последовательно ввел в действие уже восемь пакетов ограничительных мер, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Президент Владимир Путин
отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.