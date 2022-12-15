18:27 15.12.2022 (обновлено: 19:12 15.12.2022)
США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов
Минфин США ввел санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, сообщается на сайте министерства финансов страны.
В обновленный перечень попали:
- —заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, глава РЖД Олег Белозеров, предприниматель Владимир Потанин и его родственники, в том числе дочь и супруга;
- —губернаторы 29 российских регионов;
- —сын главы Красноярского края Артем Усс;
- —глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко;
- —министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР;
- —банк ВТБ и связанные с ним компании, а также "Росбанк" и "Интеррос".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. При этом санкции отразились на самих Европе и США, которые столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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