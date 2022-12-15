https://ria.ru/20221215/sanktsii-1838980416.html

США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов

США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов - РИА Новости, 15.12.2022

США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов

США расширили санкционный список в отношении России, сообщается на сайте министерства финансов страны. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:27

2022-12-15T18:27

2022-12-15T19:12

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, сообщается на сайте министерства финансов страны.В обновленный перечень попали:Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. При этом санкции отразились на самих Европе и США, которые столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221212/sanktsii-1837895907.html

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