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США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов - РИА Новости, 15.12.2022
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США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов
США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов - РИА Новости, 15.12.2022
США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов
США расширили санкционный список в отношении России, сообщается на сайте министерства финансов страны. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:27
2022-12-15T19:12
в мире
сша
владимир потанин
санкции в отношении россии
красноярский край
росбанк
втб
ржд
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, сообщается на сайте министерства финансов страны.В обновленный перечень попали:Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. При этом санкции отразились на самих Европе и США, которые столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты питания. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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в мире, сша, владимир потанин, санкции в отношении россии, красноярский край, росбанк, втб, ржд, россия, андрей белоусов, олег белозеров
В мире, США, Владимир Потанин, Санкции в отношении России, Красноярский край, Росбанк, ВТБ, РЖД, Россия, Андрей Белоусов, Олег Белозеров
18:27 15.12.2022 (обновлено: 19:12 15.12.2022)
 
США ввели санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов

Минфин США ввел санкции против Потанина, Белоусова и нескольких губернаторов

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США расширили санкционный список в отношении России, сообщается на сайте министерства финансов страны.
В обновленный перечень попали:
  • заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, глава РЖД Олег Белозеров, предприниматель Владимир Потанин и его родственники, в том числе дочь и супруга;
  • губернаторы 29 российских регионов;
  • сын главы Красноярского края Артем Усс;
  • глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко;
  • министерство по чрезвычайным ситуациям ДНР;
  • банк ВТБ и связанные с ним компании, а также "Росбанк" и "Интеррос".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. При этом санкции отразились на самих Европе и США, которые столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию, топливо и продукты питания.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 08:00
Девятый пакет санкций отправляется в тупик
 
В миреСШАВладимир ПотанинСанкции в отношении РоссииКрасноярский крайРосбанкВТБРЖДРоссияАндрей БелоусовОлег Белозеров
 
 
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