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Российские ученые модернизировали платформу для исследований мозга - РИА Новости, 15.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221215/samarskiy_universitet-1838782425.html
Российские ученые модернизировали платформу для исследований мозга
Российские ученые модернизировали платформу для исследований мозга - РИА Новости, 15.12.2022
Российские ученые модернизировали платформу для исследований мозга
Ученые Самарского университета расширили возможности программного комплекса для исследований в области работы мозга OpenNFT, новая версия стала более надежной и РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:41
2022-12-15T09:41
наука
самарский университет
навигатор абитуриента
университетская наука
сша
технологии
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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Ученые Самарского университета расширили возможности программного комплекса для исследований в области работы мозга OpenNFT, новая версия стала более надежной и универсальной, сообщает пресс-служба вуза."Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева модернизировали и усовершенствовали известную программную платформу OpenNFT, применяемую в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира для проведения исследований в области работы мозга", - говорится в сообщении.По информации вуза, данный программный комплекс, разработанный учеными Самарского университета несколько лет назад совместно с российскими и зарубежными коллегами, позволяет увидеть и проанализировать активность сканируемого мозга человека в режиме реального времени, что помогает решать различные научные и медицинские задачи, в том числе по нейрореабилитации людей после инсульта.Новая версия платформы, получившая название pyOpenNFT, стала более надежной и универсальной, ее пользователи получат больше возможностей по настройке платформы под свои задачи и смогут проводить более широкий спектр исследований мозга. Модернизированная версия была представлена в Йельском университете (США) в рамках конференции rtFIN-2022 в октябре. В связи с невозможностью личного участия в конференции разработчики доверили проведение презентации своим зарубежным коллегам, подготовив все необходимые материалы."Обновленная версия платформы открывает для ученых новые возможности благодаря своей модульной структуре и тому, что она теперь целиком написана на языке Python. Благодаря этому новым разработчикам и исследователям станет проще участвовать в развитии платформы и проведении экспериментов в области нейронауки. Новая версия позволит пользователям расширять и улучшать ее функциональность, адаптируя под различные задачи, и даст возможность обрабатывать данные не только функциональной МРТ головного мозга, как это сейчас делает OpenNFT, но также реализовать и интегрировать методы обработки других изображений мозга, например, электроэнцефалограммы, обычной МРТ или КТ, что сделает платформу более универсальной в плане исследований", - цитирует пресс-служба одного из авторов проекта, ассистента кафедры технической кибернетики Самарского университета Никиту Давыдова.По его словам, модульность структуры не только упрощает дальнейшее развитие платформы, но и увеличивает общую надежность всего программного продукта. Теперь для каждого отдельного процесса - обработки снимков, компоновки изображений для пользователя или же работы с графическим интерфейсом - в платформе предназначен свой отдельный модуль, работоспособность которого при необходимости можно легко проверить и скорректировать в отдельности с помощью тестов.Обновленная версия платформы проходит заключительное тестирование, ее запуск запланирован на первый квартал 2023 года.
https://ria.ru/20211124/yufu-1759813362.html
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самарский университет, навигатор абитуриента, университетская наука, сша, технологии
Наука, Самарский университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, США, Технологии
09:41 15.12.2022
 

Российские ученые модернизировали платформу для исследований мозга

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии
Медицинский работник наблюдает за показаниями пациента компьютерной томографии - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Ученые Самарского университета расширили возможности программного комплекса для исследований в области работы мозга OpenNFT, новая версия стала более надежной и универсальной, сообщает пресс-служба вуза.
"Ученые Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева модернизировали и усовершенствовали известную программную платформу OpenNFT, применяемую в ряде ведущих университетов и научно-исследовательских центров мира для проведения исследований в области работы мозга", - говорится в сообщении.
По информации вуза, данный программный комплекс, разработанный учеными Самарского университета несколько лет назад совместно с российскими и зарубежными коллегами, позволяет увидеть и проанализировать активность сканируемого мозга человека в режиме реального времени, что помогает решать различные научные и медицинские задачи, в том числе по нейрореабилитации людей после инсульта.
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Новая версия платформы, получившая название pyOpenNFT, стала более надежной и универсальной, ее пользователи получат больше возможностей по настройке платформы под свои задачи и смогут проводить более широкий спектр исследований мозга. Модернизированная версия была представлена в Йельском университете (США) в рамках конференции rtFIN-2022 в октябре. В связи с невозможностью личного участия в конференции разработчики доверили проведение презентации своим зарубежным коллегам, подготовив все необходимые материалы.
"Обновленная версия платформы открывает для ученых новые возможности благодаря своей модульной структуре и тому, что она теперь целиком написана на языке Python. Благодаря этому новым разработчикам и исследователям станет проще участвовать в развитии платформы и проведении экспериментов в области нейронауки. Новая версия позволит пользователям расширять и улучшать ее функциональность, адаптируя под различные задачи, и даст возможность обрабатывать данные не только функциональной МРТ головного мозга, как это сейчас делает OpenNFT, но также реализовать и интегрировать методы обработки других изображений мозга, например, электроэнцефалограммы, обычной МРТ или КТ, что сделает платформу более универсальной в плане исследований", - цитирует пресс-служба одного из авторов проекта, ассистента кафедры технической кибернетики Самарского университета Никиту Давыдова.
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По его словам, модульность структуры не только упрощает дальнейшее развитие платформы, но и увеличивает общую надежность всего программного продукта. Теперь для каждого отдельного процесса - обработки снимков, компоновки изображений для пользователя или же работы с графическим интерфейсом - в платформе предназначен свой отдельный модуль, работоспособность которого при необходимости можно легко проверить и скорректировать в отдельности с помощью тестов.
Обновленная версия платформы проходит заключительное тестирование, ее запуск запланирован на первый квартал 2023 года.
 
НаукаСамарский университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаСШАТехнологии
 
 
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