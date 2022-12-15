17:47 15.12.2022 (обновлено: 19:08 15.12.2022)
В Черногории протестующие заблокировали несколько трасс
В Черногории протестующие блокировали несколько трасс у городов Цетинье, Мойковац и Никшич
© AP Photo / Risto BozovicПротесты в Черногории
© AP Photo / Risto Bozovic
Протесты в Черногории. Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 дек — РИА Новости. В Черногории протестующие против нового закона о полномочиях президента перекрыли несколько трасс, передает Радио и телевидение Черногории.
"Группа граждан сегодня во второй половине дня блокировала движение на въезде в Цетинье, протестные собрания организованы и на въездах в Мойковац и Никшич. После полудня заблокирован и туннель Будош на магистральной трассе Никшич — Даниловград", — сообщил портал национального телеканала, разместив фото и видео акции.
Ожидается, что акция продлится три часа.
"Граждане требуют отзыва закона о президенте и назначения даты парламентских выборов", — говорится в сообщении.
Участники протеста перед парламентом Черногории ранее заявили, что заблокируют движение во всех городах республики. Ядро протестующих — движение Ima nas ("Нас хватает"), которое связано с патриотическим движением komite и близко идеологии Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, представители которой замечены в рядах митингующих.
В минувший понедельник после окончания митинга перед скупщиной (парламентом) в Подгорице часть собравшихся повалила ограждение перед парламентом, они забросали кордон полицейских камнями, бутылками, пиротехникой, а также распылили слезоточивый газ. Полиция использовала ручной спрей с раздражающим действием и отбила нападение.
Глава парламентской фракции ДПС Даниел Живкович назвал принятый закон неконституционным актом и пообещал продолжить борьбу с ним, в том числе "внеинституционными методами".
Депутаты скупщины Черногории в понедельник после длительных дебатов утвердили изменения в закон, который ограничивает полномочия президента в наделении мандатом кандидата в правительство.
Президент ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовали 41 из 81 парламентария, и по нормам Конституции лидер страны Джуканович должен будет подписать его. Однако глава государства вновь отклонил документ, сославшись на ошибку в начале текста.
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