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В Черногории протестующие заблокировали несколько трасс - РИА Новости, 15.12.2022
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В Черногории протестующие заблокировали несколько трасс
В Черногории протестующие заблокировали несколько трасс - РИА Новости, 15.12.2022
В Черногории протестующие заблокировали несколько трасс
В Черногории протестующие против нового закона о полномочиях президента перекрыли несколько трасс, передает Радио и телевидение Черногории. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:47
2022-12-15T19:08
в мире
мило джуканович
миодраг лекич
черногория
подгорица (город)
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БЕЛГРАД, 15 дек — РИА Новости. В Черногории протестующие против нового закона о полномочиях президента перекрыли несколько трасс, передает Радио и телевидение Черногории.Ожидается, что акция продлится три часа."Граждане требуют отзыва закона о президенте и назначения даты парламентских выборов", — говорится в сообщении. Участники протеста перед парламентом Черногории ранее заявили, что заблокируют движение во всех городах республики. Ядро протестующих — движение Ima nas ("Нас хватает"), которое связано с патриотическим движением komite и близко идеологии Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, представители которой замечены в рядах митингующих.В минувший понедельник после окончания митинга перед скупщиной (парламентом) в Подгорице часть собравшихся повалила ограждение перед парламентом, они забросали кордон полицейских камнями, бутылками, пиротехникой, а также распылили слезоточивый газ. Полиция использовала ручной спрей с раздражающим действием и отбила нападение.Глава парламентской фракции ДПС Даниел Живкович назвал принятый закон неконституционным актом и пообещал продолжить борьбу с ним, в том числе "внеинституционными методами".Депутаты скупщины Черногории в понедельник после длительных дебатов утвердили изменения в закон, который ограничивает полномочия президента в наделении мандатом кандидата в правительство.Президент ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовали 41 из 81 парламентария, и по нормам Конституции лидер страны Джуканович должен будет подписать его. Однако глава государства вновь отклонил документ, сославшись на ошибку в начале текста.
https://ria.ru/20221215/protest-1838842002.html
https://ria.ru/20221210/chernogoriya-1837680342.html
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в мире, мило джуканович, миодраг лекич, черногория, подгорица (город)
В мире, Мило Джуканович, Миодраг Лекич, Черногория, Подгорица (город)
17:47 15.12.2022 (обновлено: 19:08 15.12.2022)
 
В Черногории протестующие заблокировали несколько трасс

В Черногории протестующие блокировали несколько трасс у городов Цетинье, Мойковац и Никшич

© AP Photo / Risto BozovicПротесты в Черногории
Протесты в Черногории - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Risto Bozovic
Протесты в Черногории. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 дек — РИА Новости. В Черногории протестующие против нового закона о полномочиях президента перекрыли несколько трасс, передает Радио и телевидение Черногории.

"Группа граждан сегодня во второй половине дня блокировала движение на въезде в Цетинье, протестные собрания организованы и на въездах в Мойковац и Никшич. После полудня заблокирован и туннель Будош на магистральной трассе Никшич — Даниловград", — сообщил портал национального телеканала, разместив фото и видео акции.

Ожидается, что акция продлится три часа.
"Граждане требуют отзыва закона о президенте и назначения даты парламентских выборов", — говорится в сообщении.
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Протестующие в Молдавии пикетируют здание парламента
Участники протеста перед парламентом Черногории ранее заявили, что заблокируют движение во всех городах республики. Ядро протестующих — движение Ima nas ("Нас хватает"), которое связано с патриотическим движением komite и близко идеологии Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича, представители которой замечены в рядах митингующих.
В минувший понедельник после окончания митинга перед скупщиной (парламентом) в Подгорице часть собравшихся повалила ограждение перед парламентом, они забросали кордон полицейских камнями, бутылками, пиротехникой, а также распылили слезоточивый газ. Полиция использовала ручной спрей с раздражающим действием и отбила нападение.
Глава парламентской фракции ДПС Даниел Живкович назвал принятый закон неконституционным актом и пообещал продолжить борьбу с ним, в том числе "внеинституционными методами".
Депутаты скупщины Черногории в понедельник после длительных дебатов утвердили изменения в закон, который ограничивает полномочия президента в наделении мандатом кандидата в правительство.
Президент ранее отказался подписать первую версию документа, которая принудила бы его поручить формирование правительства политическому оппоненту Миодрагу Лекичу. В этот раз за доработанный законопроект, как и в ноябре, проголосовали 41 из 81 парламентария, и по нормам Конституции лидер страны Джуканович должен будет подписать его. Однако глава государства вновь отклонил документ, сославшись на ошибку в начале текста.
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