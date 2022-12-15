https://ria.ru/20221215/protest-1838842002.html

Протестующие в Молдавии пикетируют здание парламента

Протестующие в Молдавии пикетируют здание парламента - РИА Новости, 15.12.2022

Протестующие в Молдавии пикетируют здание парламента

Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в четверг здание парламента, выступая с требованием назначить лидера политсилы Илана РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:27

2022-12-15T12:27

2022-12-15T12:27

в мире

илан шор

марина таубер

владимир плахотнюк

кишинев

молдавия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/54/1555475421_0:238:3218:2048_1920x0_80_0_0_1e2532d02435b8bfbe50705bf2a55c12.jpg

КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в четверг здание парламента, выступая с требованием назначить лидера политсилы Илана Шора премьер-министром, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты требуют повышения минимальной пенсии, снижения тарифов на газ и электроэнергию. Звучат также призывы к отставке правительства, президента, собравшиеся выступают за роспуск парламента и проведение досрочных выборов.Участники акции ратуют за программу развития страны, которую представил ранее лидер партии. Шор ранее заявил, что планирует привлечь 10 миллиардов евро инвестиций.Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов, c середины сентября проводит в Кишиневе акции протеста. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер.На прошлой неделе британское правительство сообщило, что Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и Шора. Сразу после этого глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко озвучил положения своей версии закона Магнитского, который "переносит международные санкции в законодательство Молдавии", в списке тех, кто попадает под санкции, также есть Шор.

https://ria.ru/20221127/moldaviya-1833692737.html

https://ria.ru/20221213/dialog-1838467013.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илан шор, марина таубер, владимир плахотнюк, кишинев, молдавия, россия