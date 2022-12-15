Протестующие в Молдавии пикетируют здание парламента
Протестующие пикетируют парламент Молдавии, требуя назначить оппозиционера Шора премьером
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Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 дек – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" пикетируют в четверг здание парламента, выступая с требованием назначить лидера политсилы Илана Шора премьер-министром, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты требуют повышения минимальной пенсии, снижения тарифов на газ и электроэнергию. Звучат также призывы к отставке правительства, президента, собравшиеся выступают за роспуск парламента и проведение досрочных выборов.
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Участники акции ратуют за программу развития страны, которую представил ранее лидер партии. Шор ранее заявил, что планирует привлечь 10 миллиардов евро инвестиций.
Сам Шор находится за пределами Молдавии, поскольку на родине его ждет заключение. С приходом к власти партии "Действие и солидарность" политик был лишен парламентского иммунитета из-за подозрений в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов, c середины сентября проводит в Кишиневе акции протеста. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Таубер.
На прошлой неделе британское правительство сообщило, что Великобритания внесла в санкционный список имеющих молдавское гражданство олигарха Владимира Плахотнюка и Шора. Сразу после этого глава минюста Молдавии Сергей Литвиненко озвучил положения своей версии закона Магнитского, который "переносит международные санкции в законодательство Молдавии", в списке тех, кто попадает под санкции, также есть Шор.
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