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У российских торговых сетей заканчиваются чипсы Pringles - РИА Новости, 15.12.2022
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У российских торговых сетей заканчиваются чипсы Pringles
У российских торговых сетей заканчиваются чипсы Pringles - РИА Новости, 15.12.2022
У российских торговых сетей заканчиваются чипсы Pringles
Запасы популярных американских чипсов Pringles заканчиваются у отечественных торговых сетей - они уже недоступны для покупки в приложениях ритейлеров, однако на РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:01
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продукты
россия
экономика
цены
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Запасы популярных американских чипсов Pringles заканчиваются у отечественных торговых сетей - они уже недоступны для покупки в приложениях ритейлеров, однако на маркетплейсах по-прежнему представлены в широком ассортименте, убедился корреспондент РИА Новости.Так, например, в приложениях сетей "Пятерочка" и "Перекресток" (входят в X5 Group) по запросу Pringles не найдено ни одного товара. РИА Новости направило запрос компании. В пресс-службе "Магнита" рассказали агентству, что товары этого бренда полностью закончились, но есть планы по их замещению аналогами, в том числе отечественными.Также Pringles не было обнаружено в ассортименте "Ленты" и интернет-сервиса по доставке продуктов "Утконос онлайн". "Учитывая, что поставки остановлены с марта, запасы минимальны или отсутствуют... Прямых аналогов на полке сейчас нет, кроме Lays Staxx, тем не менее мы предлагаем покупателям товары других, российских, производителей, например, бренд Bruto", - заявили в "Ленте".При этом на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет" продукция Pringles представлена в ассортименте, в том числе для заказа доступны и позиции, изначально изготовленные не для российского рынка. РИА Новости также направило запрос этим онлайн-площадкам.В марте в СМИ появилась информация о том, что производитель чипсов Pringles - американская компания Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране. При этом в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта, продукты питания по-прежнему не были включены.
https://ria.ru/20221214/grechka-1838713076.html
https://ria.ru/20221208/pelmeni-1837100856.html
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РИА Новости
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продукты, россия, экономика, цены, x5 retail group
Продукты, Россия, Экономика, Цены, X5 Retail Group
15:01 15.12.2022
 
У российских торговых сетей заканчиваются чипсы Pringles

Чипсы Pringles заканчиваются в рознице, но еще доступны на российских маркетплейсах

© Flickr / hijchowЧипсы Pringles
Чипсы Pringles - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Flickr / hijchow
Чипсы Pringles. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Запасы популярных американских чипсов Pringles заканчиваются у отечественных торговых сетей - они уже недоступны для покупки в приложениях ритейлеров, однако на маркетплейсах по-прежнему представлены в широком ассортименте, убедился корреспондент РИА Новости.
Так, например, в приложениях сетей "Пятерочка" и "Перекресток" (входят в X5 Group) по запросу Pringles не найдено ни одного товара. РИА Новости направило запрос компании. В пресс-службе "Магнита" рассказали агентству, что товары этого бренда полностью закончились, но есть планы по их замещению аналогами, в том числе отечественными.
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Также Pringles не было обнаружено в ассортименте "Ленты" и интернет-сервиса по доставке продуктов "Утконос онлайн". "Учитывая, что поставки остановлены с марта, запасы минимальны или отсутствуют... Прямых аналогов на полке сейчас нет, кроме Lays Staxx, тем не менее мы предлагаем покупателям товары других, российских, производителей, например, бренд Bruto", - заявили в "Ленте".
При этом на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет" продукция Pringles представлена в ассортименте, в том числе для заказа доступны и позиции, изначально изготовленные не для российского рынка. РИА Новости также направило запрос этим онлайн-площадкам.
В марте в СМИ появилась информация о том, что производитель чипсов Pringles - американская компания Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране. При этом в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта, продукты питания по-прежнему не были включены.
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