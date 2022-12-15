https://ria.ru/20221215/pringles-1838906438.html

У российских торговых сетей заканчиваются чипсы Pringles

У российских торговых сетей заканчиваются чипсы Pringles - РИА Новости, 15.12.2022

У российских торговых сетей заканчиваются чипсы Pringles

Запасы популярных американских чипсов Pringles заканчиваются у отечественных торговых сетей - они уже недоступны для покупки в приложениях ритейлеров, однако на РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:01

2022-12-15T15:01

2022-12-15T15:01

продукты

россия

экономика

цены

x5 retail group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/68816/56/688165649_0:28:1024:604_1920x0_80_0_0_454f91b209309f74bcf0e99878890f08.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Запасы популярных американских чипсов Pringles заканчиваются у отечественных торговых сетей - они уже недоступны для покупки в приложениях ритейлеров, однако на маркетплейсах по-прежнему представлены в широком ассортименте, убедился корреспондент РИА Новости.Так, например, в приложениях сетей "Пятерочка" и "Перекресток" (входят в X5 Group) по запросу Pringles не найдено ни одного товара. РИА Новости направило запрос компании. В пресс-службе "Магнита" рассказали агентству, что товары этого бренда полностью закончились, но есть планы по их замещению аналогами, в том числе отечественными.Также Pringles не было обнаружено в ассортименте "Ленты" и интернет-сервиса по доставке продуктов "Утконос онлайн". "Учитывая, что поставки остановлены с марта, запасы минимальны или отсутствуют... Прямых аналогов на полке сейчас нет, кроме Lays Staxx, тем не менее мы предлагаем покупателям товары других, российских, производителей, например, бренд Bruto", - заявили в "Ленте".При этом на маркетплейсах Ozon, Wildberries и "Яндекс Маркет" продукция Pringles представлена в ассортименте, в том числе для заказа доступны и позиции, изначально изготовленные не для российского рынка. РИА Новости также направило запрос этим онлайн-площадкам.В марте в СМИ появилась информация о том, что производитель чипсов Pringles - американская компания Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также инвестиции в стране. При этом в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта, продукты питания по-прежнему не были включены.

https://ria.ru/20221214/grechka-1838713076.html

https://ria.ru/20221208/pelmeni-1837100856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

продукты, россия, экономика, цены, x5 retail group