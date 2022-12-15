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Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически - РИА Новости, 15.12.2022
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Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически
Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически - РИА Новости, 15.12.2022
Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически
Объявляя Россию "государством, поддерживающим терроризм", Польша идет вразнос, Варшаве следует учитывать, что противостояние РФ всегда заканчивалось для страны... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:51
2022-12-15T10:03
в мире
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варшава
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объявляя Россию "государством, поддерживающим терроризм", Польша идет вразнос, Варшаве следует учитывать, что противостояние РФ всегда заканчивалось для страны трагически, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". Законодатели также возложили на Москву "вину" за крушение малайзийского Боинга и авиакатастрофу в Смоленске, когда погибло высшее польское руководство."Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории", - отметил Джабаров.Сенатор подчеркнул, что, если они так себя ведут, а в Польше открыто заявляют о том, что они готовы противостоять России, они должны помнить о том, что антироссийские кампании Варшавы никогда не были успешными, для страны противостояние России всегда заканчивалось трагично. "Пусть одумаются", - сказал сенатор.Он полагает, что Польша идет вразнос, надеясь на своего старшего заокеанского брата, "не понимая, что, если что случится, им никто не поможет".Парламентарий также напомнил, что решение польских депутатов носит рекомендательный характер.
https://ria.ru/20221215/polsha-1838758875.html
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в мире, россия, польша, варшава, совет федерации рф, владимир джабаров
В мире, Россия, Польша, Варшава, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров
09:51 15.12.2022 (обновлено: 10:03 15.12.2022)
 
Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически

Джабаров заявил, что противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание МИД Польши в Варшаве
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание МИД Польши в Варшаве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объявляя Россию "государством, поддерживающим терроризм", Польша идет вразнос, Варшаве следует учитывать, что противостояние РФ всегда заканчивалось для страны трагически, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". Законодатели также возложили на Москву "вину" за крушение малайзийского Боинга и авиакатастрофу в Смоленске, когда погибло высшее польское руководство.
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"Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории", - отметил Джабаров.
Сенатор подчеркнул, что, если они так себя ведут, а в Польше открыто заявляют о том, что они готовы противостоять России, они должны помнить о том, что антироссийские кампании Варшавы никогда не были успешными, для страны противостояние России всегда заканчивалось трагично. "Пусть одумаются", - сказал сенатор.
Он полагает, что Польша идет вразнос, надеясь на своего старшего заокеанского брата, "не понимая, что, если что случится, им никто не поможет".
Парламентарий также напомнил, что решение польских депутатов носит рекомендательный характер.
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