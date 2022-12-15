https://ria.ru/20221215/polsha-1838784645.html

Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически

Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически - РИА Новости, 15.12.2022

Сенатор: противостояние России всегда заканчивалось для Польши трагически

Объявляя Россию "государством, поддерживающим терроризм", Польша идет вразнос, Варшаве следует учитывать, что противостояние РФ всегда заканчивалось для страны... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:51

2022-12-15T09:51

2022-12-15T10:03

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варшава

совет федерации рф

владимир джабаров

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Объявляя Россию "государством, поддерживающим терроризм", Польша идет вразнос, Варшаве следует учитывать, что противостояние РФ всегда заканчивалось для страны трагически, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия названа "государством, поддерживающим терроризм". Законодатели также возложили на Москву "вину" за крушение малайзийского Боинга и авиакатастрофу в Смоленске, когда погибло высшее польское руководство."Польша идет вразнос и, если так будет продолжать, на горизонте рано или поздно замаячит четвертый раздел Польши. Они три уже пережили кое-как, теряя территории", - отметил Джабаров.Сенатор подчеркнул, что, если они так себя ведут, а в Польше открыто заявляют о том, что они готовы противостоять России, они должны помнить о том, что антироссийские кампании Варшавы никогда не были успешными, для страны противостояние России всегда заканчивалось трагично. "Пусть одумаются", - сказал сенатор.Он полагает, что Польша идет вразнос, надеясь на своего старшего заокеанского брата, "не понимая, что, если что случится, им никто не поможет".Парламентарий также напомнил, что решение польских депутатов носит рекомендательный характер.

https://ria.ru/20221215/polsha-1838758875.html

https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838768881.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, польша, варшава, совет федерации рф, владимир джабаров