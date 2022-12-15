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Джакузи на дереве и дикие мангалы: самые необычные отели недалеко от Москвы - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
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Джакузи на дереве и дикие мангалы: самые необычные отели недалеко от Москвы
Джакузи на дереве и дикие мангалы: самые необычные отели недалеко от Москвы - РИА Новости, 15.12.2022
Джакузи на дереве и дикие мангалы: самые необычные отели недалеко от Москвы
Пожить на дереве со всеми удобствами и даже принять там джакузи, пройти по настилам над болотом и оказаться в библиотеке, обсерватории или бане — в Московской и РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:00
2022-12-15T08:12
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маршруты - туризм
тульская область
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Пожить на дереве со всеми удобствами и даже принять там джакузи, пройти по настилам над болотом и оказаться в библиотеке, обсерватории или бане — в Московской и соседних областях есть очень оригинальные туристические локации. О том, где находится единственный отель в России, стоящий на двух берегах, как старый пионерский лагерь превратился в арт-объект, что такое карготектура и как возрождаются усадьбы, — в материале РИА Новости.Арт-усадьба Веретьево: тропа Бродского и дикие мангалыГостей встречает плакат: "Вы покидаете зону политкорректности и толерантности!"При заселении, как обычно, нужно заполнить анкету. Ручку дают. На ней надпись: "Я стащил эту ручку в арт-усадьбе Веретьево". Действительно, сразу хочется забрать ее с собой, и сотрудники не возражают. Вместе с ключами от номера — отдельного дома или, например, небольшой комнаты вожатого — вы получаете карту, она пригодится.Арт-усадьбу на месте бывшего пионерского лагеря недалеко от Талдома создал советский и российский архитектор, художник Александр Бродский. Он один из основоположников "бумажной архитектуры", то есть неосуществимой в реальности из-за сложности, стоимости или других причин.Здесь отдыхали художники, актеры, режиссеры, предприниматели, даже звездные свадьбы проводили. Но попасть в Веретьево может любой, хоть на день, хоть с ночевкой.Сотрудники советуют пройтись по тропе Бродского в одноименном парке. Деревянные настилы ведут сквозь лес, над болотом, вдоль реки. По дороге, особенно если гулять в темное время суток (подсвечивается лишь дорожка), ждут сюрпризы. Неожиданно оказываешься на мосту с крышей, потом — в бане, обсерватории, библиотеке (книги просят не уносить с собой, а читать на месте). В красивых видовых точках — шезлонги и стулья. На горе — туалет с панорамными окнами.Веретьево — идеальное место, чтобы побыть наедине с собой. И скучно не будет — постоянно подмечаешь какие-то детали. Вечером по выходным — пионерский костер. Летом — лодочная станция, пляж, есть сап-борды. Зимой — "ватрушки", санки, лыжи и коньки. Игры — настольные и даже подстольные. Рядом ферма — вход для гостей арт-усадьбы бесплатный. Между вольеров с оленями, косулями, маралами "пасется" стадо диких мангалов — тоже арт-объект."Никола-Ленивец": строим арт-объекты, сжигаем стеныСамый большой арт-парк в Европе. В этом году на Масленицу здесь сожгли Вавилонскую башню — такими символичными перформансами тут встречают весну.Это уже Калужская область, у деревушки в заповеднике "Угра".Все арт-объекты созданы за последние 20 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля "Архстояние". Парк открыт круглосуточно. Есть кафе, гостиница. Тоже необычная: например, вилла с камином, кибитка. Доступны кемпинг, глэмпинг."Лапочкино гнездо": все удобства — на деревеВ Тульской области недалеко от города Венев гостей ждет "Лапочкино гнездо" — отель на деревьях. Тут уже не искусство, а семейная история. Домики называются "Мамин", "Дочкин", "Папин".На три-пять человек, с удобствами и даже небольшой кухней. Деревенская еда — фермерские яйца, каши, масло, джемы, ремесленный хлеб — входит в общую стоимость. Но и вино с шампанским найдется.На дереве же — спа-бассейн, точнее открытая ванна-джакузи. Даже зимой тепло и комфортно."Гений в мелочах, а их тут очень много!", "Мы приехали не просто в отель, чувствовали себя долгожданными гостями!", "Дом на дереве — это необычно и так красиво!" — туристы в восторге.Парк-отель Just WOOD: спа и гастрономия на ОсетреЕдинственный в России отель на двух берегах реки. Недалеко от Тулы. Тут и активный отдых, и гастрономия, и релакс в спа-центре."Срубы на левом берегу реки Осетр — именные: "Дуб", "Береза", "Липа", — рассказывают в Just WOOD. — На правом — коттеджи: "Барбарис", "Малина", "Облепиха". В планах — каскад прудов.В апреле-мае вода переливается через дамбу, гостям выдают сапоги. Июнь — рыбный месяц, одна из фишек летнего отдыха — встреча рассвета на сапах. Зимой — тюбинг, лыжи, коньки, санки, ледянки. Библиотека, камерный кинотеатр, русская баня на дровах — круглогодично.В ресторане Shelest бренд-шеф Антон Крупенин готовит из локальных продуктов в дровяной печи. Концепция slow food, меню сезонное. Осенью, например, одним из самых необычных блюд стал винегрет — овощи запекались в печи, потом обжаривались. Подавали с паштетом из рыбы. Кстати, клариевого (мраморного) сома выращивают как раз в Тульской области на ферме "Сом Сомыч"."Восхищает трепетное отношение к природе. Кроме того, там отличное SPA-пространство и ресторан с особенной кухней", — говорит ведущая авторской программы о туризме "Дома ХОРОШО!" на Москва FM 92,0 Амалия Акопова, посетившая гостиницу со своим проектом "Медиа Ангелы".Усадьба Гребнево: новая жизнь исторического памятникаЭто в районе Фрязино. Тут и уединенный отдых на природе, и классическая архитектура (правда, пока в руинах).В лесу — коттеджи с панорамными окнами: "Есенин", "Кутузов", "Голицын", "Том Сойер". Есть домики без удобств, есть на дереве и особняк "Барби" — все розовое, подушечки в виде сердечек. На деревянной набережной — необычные беседки-юрты под прозрачными куполами и с особой подсветкой. В них даже в минус 15 не холодно.Усадьба восстанавливается — памятник архитектуры федерального значения, связанный с Трубецкими, Голицыными. Открыть рассчитывают через четыре-пять лет. "Усадьба живет, пока в ней люди. Мало восстановить имение, нужно вдохнуть в него жизнь", — подчеркивает собственник проекта, бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев."Креативная деревня": пространство без заборов и карготектураНедалеко от Можайска. Это поселок нового формата, творческое комьюнити от команды экосистемы "Флакон"."Сделали шесть лет назад как коливинг, пространство без заборов, где можно жить вместе и реализовывать свои проекты, — объясняет управляющий Дмитрий Фуфрянский. — Люди работают рядом, ведут маленькие бизнесы — баня, кафе".Желающие стать резидентами проходят отбор. "Есть собеседование, чтобы соседи-единомышленники оказались в одном пространстве", — отмечает он.Туристов тут ждут. Сначала было три домика под аренду, теперь около 30. Купольные, треугольные, с панорамным остеклением, из контейнеров."Это так называемая карготектура — жилые дома из контейнеров", — уточняет Дмитрий. Административное здание именно такое. Сюда приезжают за тихим отдыхом, семьями. Но есть дома для компаний — до 12 человек. Из зимних развлечений — каток, снегоходы, скоро проложат лыжню. Проводят разные мастер-классы. Участвуют как гости, так и резиденты, которые и организовывают программы. Например, по йоге.Куда на уик-эндЭто лишь часть необычных туристических локаций, куда можно за пару часов доехать из Москвы — на личном или общественном транспорте. Под Переславлем-Залесским, на берегу Плещеева озера есть глэмпинг "Сфера" с разнообразными домами — от куполов до типи (жилище индейцев), а неподалеку катаются на дрезине.В Можайских лесах в "ХоббитЛэнде" — домики полуросликов из знаменитой эпопеи. В Калужской области — в "Этномире" — традиционные жилища народов Земли. Остается только выбрать, куда захочется в ближайший уик-энд.
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туризм, маршруты - туризм, тульская область, калужская область, куда поехать в выходные, туристы, московская область (подмосковье), отдых в россии, что посмотреть
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, Тульская область, Калужская область, куда поехать в выходные, туристы, Московская область (Подмосковье), отдых в России, что посмотреть
08:00 15.12.2022 (обновлено: 08:12 15.12.2022)
 

Джакузи на дереве и дикие мангалы: самые необычные отели недалеко от Москвы

© Фото : Усадьба ГребневоУсадьба Гребнево
Усадьба Гребнево - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Усадьба Гребнево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Пожить на дереве со всеми удобствами и даже принять там джакузи, пройти по настилам над болотом и оказаться в библиотеке, обсерватории или бане — в Московской и соседних областях есть очень оригинальные туристические локации. О том, где находится единственный отель в России, стоящий на двух берегах, как старый пионерский лагерь превратился в арт-объект, что такое карготектура и как возрождаются усадьбы, — в материале РИА Новости.

Арт-усадьба Веретьево: тропа Бродского и дикие мангалы

Гостей встречает плакат: "Вы покидаете зону политкорректности и толерантности!"
При заселении, как обычно, нужно заполнить анкету. Ручку дают. На ней надпись: "Я стащил эту ручку в арт-усадьбе Веретьево". Действительно, сразу хочется забрать ее с собой, и сотрудники не возражают. Вместе с ключами от номера — отдельного дома или, например, небольшой комнаты вожатого — вы получаете карту, она пригодится.
Арт-усадьбу на месте бывшего пионерского лагеря недалеко от Талдома создал советский и российский архитектор, художник Александр Бродский. Он один из основоположников "бумажной архитектуры", то есть неосуществимой в реальности из-за сложности, стоимости или других причин.
Здесь отдыхали художники, актеры, режиссеры, предприниматели, даже звездные свадьбы проводили. Но попасть в Веретьево может любой, хоть на день, хоть с ночевкой.
© Фото : Арт-Усадьба Веретьево

В Арт-усадьбе

Арт-Усадьба Веретьево
1 из 8

В Арт-усадьбе

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
© Фото : Арт-Усадьба Веретьево

На территории усадьбы

Арт-Усадьба Веретьево
2 из 8

На территории усадьбы

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
© Фото : Арт-Усадьба Веретьево

Дом под снегом

Арт-Усадьба Веретьево
3 из 8

Дом под снегом

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
© Фото : Арт-Усадьба Веретьево

Внутри номера

Арт-Усадьба Веретьево
4 из 8

Внутри номера

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
© Фото : Арт-Усадьба Веретьево

Печка

Арт-Усадьба Веретьево
5 из 8

Печка

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
© Фото : Арт-Усадьба Веретьево

Стилизованный номер

Арт-Усадьба Веретьево
6 из 8

Стилизованный номер

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
© Фото : Арт-Усадьба Веретьево

Интерьер

Арт-Усадьба Веретьево
7 из 8

Интерьер

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
© Фото : Арт-Усадьба Веретьево

В Веретьево

Арт-Усадьба Веретьево
8 из 8

В Веретьево

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
1 из 8

В Арт-усадьбе

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
2 из 8

На территории усадьбы

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
3 из 8

Дом под снегом

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
4 из 8

Внутри номера

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
5 из 8

Печка

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
6 из 8

Стилизованный номер

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
7 из 8

Интерьер

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
8 из 8

В Веретьево

© Фото : Арт-Усадьба Веретьево
Сотрудники советуют пройтись по тропе Бродского в одноименном парке. Деревянные настилы ведут сквозь лес, над болотом, вдоль реки.
По дороге, особенно если гулять в темное время суток (подсвечивается лишь дорожка), ждут сюрпризы. Неожиданно оказываешься на мосту с крышей, потом — в бане, обсерватории, библиотеке (книги просят не уносить с собой, а читать на месте). В красивых видовых точках — шезлонги и стулья. На горе — туалет с панорамными окнами.
© РИА Новости / Светлана Баева

Скульптура Чебурашки

Арт-Усадьба Веретьево
1 из 9

Скульптура Чебурашки

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Аллея пионеров

Арт-Усадьба Веретьево
2 из 9

Аллея пионеров

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

У ресторана

Арт-Усадьба Веретьево
3 из 9

У ресторана

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Туалет из Зазеркалья

Арт-Усадьба Веретьево
4 из 9

Туалет из Зазеркалья

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

На берегу

Арт-Усадьба Веретьево
5 из 9

На берегу

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Тропа Бродского

Арт-Усадьба Веретьево
6 из 9

Тропа Бродского

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Место отдыха

Арт-Усадьба Веретьево
7 из 9

Место отдыха

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Мост под крышей

Арт-Усадьба Веретьево
8 из 9

Мост под крышей

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

На тропе

Арт-Усадьба Веретьево
9 из 9

На тропе

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 9

Скульптура Чебурашки

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 9

Аллея пионеров

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 9

У ресторана

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 9

Туалет из Зазеркалья

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 9

На берегу

© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 9

Тропа Бродского

© РИА Новости / Светлана Баева
7 из 9

Место отдыха

© РИА Новости / Светлана Баева
8 из 9

Мост под крышей

© РИА Новости / Светлана Баева
9 из 9

На тропе

© РИА Новости / Светлана Баева
Веретьево — идеальное место, чтобы побыть наедине с собой. И скучно не будет — постоянно подмечаешь какие-то детали.
Вечером по выходным — пионерский костер. Летом — лодочная станция, пляж, есть сап-борды. Зимой — "ватрушки", санки, лыжи и коньки. Игры — настольные и даже подстольные. Рядом ферма — вход для гостей арт-усадьбы бесплатный. Между вольеров с оленями, косулями, маралами "пасется" стадо диких мангалов — тоже арт-объект.
© РИА Новости / Светлана Баева Арт-усадьба Веретьево
Арт-Усадьба Веретьево - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Арт-усадьба Веретьево

"Никола-Ленивец": строим арт-объекты, сжигаем стены

Самый большой арт-парк в Европе. В этом году на Масленицу здесь сожгли Вавилонскую башню — такими символичными перформансами тут встречают весну.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Посетители поднимаются на вершину арт-объекта "Вавилонская башня" архитектора Екатерины Поляковой на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области

Посетители поднимаются на вершину арт-объекта Вавилонская башня архитектора Екатерины Поляковой на праздновании Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
1 из 2

Посетители поднимаются на вершину арт-объекта "Вавилонская башня" архитектора Екатерины Поляковой на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Светлана БаеваПразднование Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец"
Празднование Масленицы в арт-парке Никола-Ленивец
2 из 2
Празднование Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец"
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Посетители поднимаются на вершину арт-объекта "Вавилонская башня" архитектора Екатерины Поляковой на праздновании Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 2
Празднование Масленицы в арт-парке "Никола-Ленивец"
© РИА Новости / Светлана Баева
Это уже Калужская область, у деревушки в заповеднике "Угра".
Все арт-объекты созданы за последние 20 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля "Архстояние".
© Фото : Парк Никола-Ленивец

Дома в парке "Никола-Ленивец"

Дома в парке Никола-Ленивец
1 из 5

Дома в парке "Никола-Ленивец"

© Фото : Парк Никола-Ленивец
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Арт-объект "Удаленный офис" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области

Арт-объект Удаленный офис в арт-парке Никола-Ленивец Калужской области
2 из 5

Арт-объект "Удаленный офис" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
© Фото : Парк Никола-Ленивец

Дома в парке "Никола-Ленивец"

Дома в парке Никола-Ленивец
3 из 5

Дома в парке "Никола-Ленивец"

© Фото : Парк Никола-Ленивец
© Фото : Парк Никола-Ленивец

Дома в парке "Никола-Ленивец"

Дома в парке Никола-Ленивец
4 из 5

Дома в парке "Никола-Ленивец"

© Фото : Парк Никола-Ленивец
© Фото : Парк Никола-Ленивец

Дома в парке "Никола-Ленивец"

Дома в парке Никола-Ленивец
5 из 5

Дома в парке "Никола-Ленивец"

© Фото : Парк Никола-Ленивец
1 из 5

Дома в парке "Никола-Ленивец"

© Фото : Парк Никола-Ленивец
2 из 5

Арт-объект "Удаленный офис" в арт-парке "Никола-Ленивец" Калужской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
3 из 5

Дома в парке "Никола-Ленивец"

© Фото : Парк Никола-Ленивец
4 из 5

Дома в парке "Никола-Ленивец"

© Фото : Парк Никола-Ленивец
5 из 5

Дома в парке "Никола-Ленивец"

© Фото : Парк Никола-Ленивец
Парк открыт круглосуточно. Есть кафе, гостиница. Тоже необычная: например, вилла с камином, кибитка. Доступны кемпинг, глэмпинг.

"Лапочкино гнездо": все удобства — на дереве

В Тульской области недалеко от города Венев гостей ждет "Лапочкино гнездо" — отель на деревьях. Тут уже не искусство, а семейная история. Домики называются "Мамин", "Дочкин", "Папин".
На три-пять человек, с удобствами и даже небольшой кухней. Деревенская еда — фермерские яйца, каши, масло, джемы, ремесленный хлеб — входит в общую стоимость. Но и вино с шампанским найдется.
© Фото : Александр Андреев

Джакузи на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

Лапочкино гнездо
1 из 6

Джакузи на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Место отдыха в отеле "Лапочкино гнездо"

Лапочкино гнездо
2 из 6

Место отдыха в отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Дом на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

Лапочкино гнездо
3 из 6

Дом на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В отеле "Лапочкино гнездо"

Лапочкино гнездо
4 из 6

В отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

"Лапочкино гнездо"

Лапочкино гнездо
5 из 6

"Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Дорога в дом на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

Лапочкино гнездо
6 из 6

Дорога в дом на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
1 из 6

Джакузи на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
2 из 6

Место отдыха в отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
3 из 6

Дом на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
4 из 6

В отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
5 из 6

"Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
6 из 6

Дорога в дом на дереве в отеле "Лапочкино гнездо"

© Фото : Александр Андреев
На дереве же — спа-бассейн, точнее открытая ванна-джакузи. Даже зимой тепло и комфортно.
"Гений в мелочах, а их тут очень много!", "Мы приехали не просто в отель, чувствовали себя долгожданными гостями!", "Дом на дереве — это необычно и так красиво!" — туристы в восторге.

Парк-отель Just WOOD: спа и гастрономия на Осетре

Единственный в России отель на двух берегах реки. Недалеко от Тулы. Тут и активный отдых, и гастрономия, и релакс в спа-центре.
© Фото : Александр АндреевJust Wood
Just Wood
1 из 2
Just Wood
© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр АндреевJust Wood
Just Wood
2 из 2
Just Wood
© Фото : Александр Андреев
1 из 2
Just Wood
© Фото : Александр Андреев
2 из 2
Just Wood
© Фото : Александр Андреев
"Срубы на левом берегу реки Осетр — именные: "Дуб", "Береза", "Липа", — рассказывают в Just WOOD. — На правом — коттеджи: "Барбарис", "Малина", "Облепиха". В планах — каскад прудов.
В апреле-мае вода переливается через дамбу, гостям выдают сапоги. Июнь — рыбный месяц, одна из фишек летнего отдыха — встреча рассвета на сапах. Зимой — тюбинг, лыжи, коньки, санки, ледянки. Библиотека, камерный кинотеатр, русская баня на дровах — круглогодично.
© Фото : Александр Андреев

Отель Just Wood

Just Wood
1 из 6

Отель Just Wood

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В отеле Just Wood

Just Wood
2 из 6

В отеле Just Wood

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Вид на отель Just Wood

Just Wood
3 из 6

Вид на отель Just Wood

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Дома-деревья в парк-отеле Just Wood

Just Wood
4 из 6

Дома-деревья в парк-отеле Just Wood

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Спа-центр в отеле Just Wood

Just Wood
5 из 6

Спа-центр в отеле Just Wood

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

В спа-центре отеля Just Wood

Just Wood
6 из 6

В спа-центре отеля Just Wood

© Фото : Александр Андреев
1 из 6

Отель Just Wood

© Фото : Александр Андреев
2 из 6

В отеле Just Wood

© Фото : Александр Андреев
3 из 6

Вид на отель Just Wood

© Фото : Александр Андреев
4 из 6

Дома-деревья в парк-отеле Just Wood

© Фото : Александр Андреев
5 из 6

Спа-центр в отеле Just Wood

© Фото : Александр Андреев
6 из 6

В спа-центре отеля Just Wood

© Фото : Александр Андреев
В ресторане Shelest бренд-шеф Антон Крупенин готовит из локальных продуктов в дровяной печи. Концепция slow food, меню сезонное. Осенью, например, одним из самых необычных блюд стал винегрет — овощи запекались в печи, потом обжаривались. Подавали с паштетом из рыбы. Кстати, клариевого (мраморного) сома выращивают как раз в Тульской области на ферме "Сом Сомыч".
"Восхищает трепетное отношение к природе. Кроме того, там отличное SPA-пространство и ресторан с особенной кухней", — говорит ведущая авторской программы о туризме "Дома ХОРОШО!" на Москва FM 92,0 Амалия Акопова, посетившая гостиницу со своим проектом "Медиа Ангелы".
© Фото : Александр Андреев

Отель Just Wood, блюдо

Just Wood
1 из 2

Отель Just Wood, блюдо

© Фото : Александр Андреев
© Фото : Александр Андреев

Шеф-повар Антон Крупенин, отель Just Wood

Just Wood
2 из 2

Шеф-повар Антон Крупенин, отель Just Wood

© Фото : Александр Андреев
1 из 2

Отель Just Wood, блюдо

© Фото : Александр Андреев
2 из 2

Шеф-повар Антон Крупенин, отель Just Wood

© Фото : Александр Андреев

Усадьба Гребнево: новая жизнь исторического памятника

Это в районе Фрязино. Тут и уединенный отдых на природе, и классическая архитектура (правда, пока в руинах).
В лесу — коттеджи с панорамными окнами: "Есенин", "Кутузов", "Голицын", "Том Сойер". Есть домики без удобств, есть на дереве и особняк "Барби" — все розовое, подушечки в виде сердечек. На деревянной набережной — необычные беседки-юрты под прозрачными куполами и с особой подсветкой. В них даже в минус 15 не холодно.
© Фото : Усадьба Гребнево

Усадьба Гребнево. Дом "Барби"

Усадьба Гребнево
1 из 6

Усадьба Гребнево. Дом "Барби"

© Фото : Усадьба Гребнево
© Фото : Усадьба Гребнево

В усадьбе Гребнево

Усадьба Гребнево
2 из 6

В усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
© Фото : Усадьба Гребнево

Домик в усадьбе Гребнево

Усадьба Гребнево
3 из 6

Домик в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
© Фото : Усадьба Гребнево

Интервьер в усадьбе Гребнево

Усадьба Гребнево
4 из 6

Интервьер в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
© Фото : Усадьба Гребнево

Вечер в усадьбе Гребнево

Усадьба Гребнево
5 из 6

Вечер в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
© Фото : Усадьба Гребнево

Домики для гостей в усадьбе Гребнево

Усадьба Гребнево
6 из 6

Домики для гостей в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
1 из 6

Усадьба Гребнево. Дом "Барби"

© Фото : Усадьба Гребнево
2 из 6

В усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
3 из 6

Домик в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
4 из 6

Интервьер в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
5 из 6

Вечер в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
6 из 6

Домики для гостей в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
Усадьба восстанавливается — памятник архитектуры федерального значения, связанный с Трубецкими, Голицыными. Открыть рассчитывают через четыре-пять лет.

"Запустение там было десятилетиями. А сейчас, когда приезжаешь, все аккуратно, идет реставрация, — рассказал РИА Новости директор Ассоциации исторических усадеб Виссарион Алявдин. — Есть набережная, ресторан. Это абсолютно грамотный подход, возможный при частных инвестициях".

"Усадьба живет, пока в ней люди. Мало восстановить имение, нужно вдохнуть в него жизнь", — подчеркивает собственник проекта, бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев.
© Фото : Усадьба Гребнево

Усадьба Гребнево

Усадьба Гребнево
1 из 3

Усадьба Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
© Фото : Усадьба Гребнево

Вид на усадьбу Гребнево

Усадьба Гребнево
2 из 3

Вид на усадьбу Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
© Фото : Усадьба Гребнево

Вечер в усадьбе Гребнево

Усадьба Гребнево
3 из 3

Вечер в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
1 из 3

Усадьба Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
2 из 3

Вид на усадьбу Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево
3 из 3

Вечер в усадьбе Гребнево

© Фото : Усадьба Гребнево

"Креативная деревня": пространство без заборов и карготектура

Недалеко от Можайска. Это поселок нового формата, творческое комьюнити от команды экосистемы "Флакон".
"Сделали шесть лет назад как коливинг, пространство без заборов, где можно жить вместе и реализовывать свои проекты, — объясняет управляющий Дмитрий Фуфрянский. — Люди работают рядом, ведут маленькие бизнесы — баня, кафе".
Желающие стать резидентами проходят отбор. "Есть собеседование, чтобы соседи-единомышленники оказались в одном пространстве", — отмечает он.
© Фото : Деревня

Вид из гостевого дома, "Креативная деревня"

Деревня
1 из 3

Вид из гостевого дома, "Креативная деревня"

© Фото : Деревня
© Фото : Деревня

Гостевой дом, "Креативная деревня"

Деревня
2 из 3

Гостевой дом, "Креативная деревня"

© Фото : Деревня
© Фото : Деревня

"Креативная деревня" ждет и жителей и туристов

Деревня
3 из 3

"Креативная деревня" ждет и жителей и туристов

© Фото : Деревня
1 из 3

Вид из гостевого дома, "Креативная деревня"

© Фото : Деревня
2 из 3

Гостевой дом, "Креативная деревня"

© Фото : Деревня
3 из 3

"Креативная деревня" ждет и жителей и туристов

© Фото : Деревня
Туристов тут ждут. Сначала было три домика под аренду, теперь около 30. Купольные, треугольные, с панорамным остеклением, из контейнеров.
"Это так называемая карготектура — жилые дома из контейнеров", — уточняет Дмитрий. Административное здание именно такое.
© Фото : Деревня

Здание из контейнеров

Деревня
1 из 3

Здание из контейнеров

© Фото : Деревня
© Фото : Деревня

Зима в деревне

Деревня
2 из 3

Зима в деревне

© Фото : Деревня
© Фото : Деревня

Интерьер домов в деревне

Деревня
3 из 3

Интерьер домов в деревне

© Фото : Деревня
1 из 3

Здание из контейнеров

© Фото : Деревня
2 из 3

Зима в деревне

© Фото : Деревня
3 из 3

Интерьер домов в деревне

© Фото : Деревня
Сюда приезжают за тихим отдыхом, семьями. Но есть дома для компаний — до 12 человек.
Из зимних развлечений — каток, снегоходы, скоро проложат лыжню. Проводят разные мастер-классы. Участвуют как гости, так и резиденты, которые и организовывают программы. Например, по йоге.

Куда на уик-энд

Это лишь часть необычных туристических локаций, куда можно за пару часов доехать из Москвы — на личном или общественном транспорте.
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Домик в экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

Эко-отель Хоббитлэнд в Подмосковье
1 из 5

Домик в экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Интерьер в экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

Эко-отель Хоббитлэнд в Подмосковье
2 из 5

Интерьер в экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

На территории экоотеля "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

Эко-отель Хоббитлэнд в Подмосковье
3 из 5

На территории экоотеля "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

В экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

Эко-отель Хоббитлэнд в Подмосковье
4 из 5

В экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
© РИА Новости / Анастасия Мержанова

Экоотель "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

Эко-отель Хоббитлэнд в Подмосковье
5 из 5

Экоотель "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
1 из 5

Домик в экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
2 из 5

Интерьер в экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
3 из 5

На территории экоотеля "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
4 из 5

В экоотеле "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
5 из 5

Экоотель "ХоббитЛэнд" в Подмосковье

© РИА Новости / Анастасия Мержанова
Под Переславлем-Залесским, на берегу Плещеева озера есть глэмпинг "Сфера" с разнообразными домами — от куполов до типи (жилище индейцев), а неподалеку катаются на дрезине.
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