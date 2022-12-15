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Джакузи на дереве и дикие мангалы: самые необычные отели недалеко от Москвы

Джакузи на дереве и дикие мангалы: самые необычные отели недалеко от Москвы - РИА Новости, 15.12.2022

Джакузи на дереве и дикие мангалы: самые необычные отели недалеко от Москвы

Пожить на дереве со всеми удобствами и даже принять там джакузи, пройти по настилам над болотом и оказаться в библиотеке, обсерватории или бане — в Московской и РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:00

2022-12-15T08:00

2022-12-15T08:12

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Пожить на дереве со всеми удобствами и даже принять там джакузи, пройти по настилам над болотом и оказаться в библиотеке, обсерватории или бане — в Московской и соседних областях есть очень оригинальные туристические локации. О том, где находится единственный отель в России, стоящий на двух берегах, как старый пионерский лагерь превратился в арт-объект, что такое карготектура и как возрождаются усадьбы, — в материале РИА Новости.Арт-усадьба Веретьево: тропа Бродского и дикие мангалыГостей встречает плакат: "Вы покидаете зону политкорректности и толерантности!"При заселении, как обычно, нужно заполнить анкету. Ручку дают. На ней надпись: "Я стащил эту ручку в арт-усадьбе Веретьево". Действительно, сразу хочется забрать ее с собой, и сотрудники не возражают. Вместе с ключами от номера — отдельного дома или, например, небольшой комнаты вожатого — вы получаете карту, она пригодится.Арт-усадьбу на месте бывшего пионерского лагеря недалеко от Талдома создал советский и российский архитектор, художник Александр Бродский. Он один из основоположников "бумажной архитектуры", то есть неосуществимой в реальности из-за сложности, стоимости или других причин.Здесь отдыхали художники, актеры, режиссеры, предприниматели, даже звездные свадьбы проводили. Но попасть в Веретьево может любой, хоть на день, хоть с ночевкой.Сотрудники советуют пройтись по тропе Бродского в одноименном парке. Деревянные настилы ведут сквозь лес, над болотом, вдоль реки. По дороге, особенно если гулять в темное время суток (подсвечивается лишь дорожка), ждут сюрпризы. Неожиданно оказываешься на мосту с крышей, потом — в бане, обсерватории, библиотеке (книги просят не уносить с собой, а читать на месте). В красивых видовых точках — шезлонги и стулья. На горе — туалет с панорамными окнами.Веретьево — идеальное место, чтобы побыть наедине с собой. И скучно не будет — постоянно подмечаешь какие-то детали. Вечером по выходным — пионерский костер. Летом — лодочная станция, пляж, есть сап-борды. Зимой — "ватрушки", санки, лыжи и коньки. Игры — настольные и даже подстольные. Рядом ферма — вход для гостей арт-усадьбы бесплатный. Между вольеров с оленями, косулями, маралами "пасется" стадо диких мангалов — тоже арт-объект."Никола-Ленивец": строим арт-объекты, сжигаем стеныСамый большой арт-парк в Европе. В этом году на Масленицу здесь сожгли Вавилонскую башню — такими символичными перформансами тут встречают весну.Это уже Калужская область, у деревушки в заповеднике "Угра".Все арт-объекты созданы за последние 20 лет художником Николаем Полисским и участниками фестиваля "Архстояние". Парк открыт круглосуточно. Есть кафе, гостиница. Тоже необычная: например, вилла с камином, кибитка. Доступны кемпинг, глэмпинг."Лапочкино гнездо": все удобства — на деревеВ Тульской области недалеко от города Венев гостей ждет "Лапочкино гнездо" — отель на деревьях. Тут уже не искусство, а семейная история. Домики называются "Мамин", "Дочкин", "Папин".На три-пять человек, с удобствами и даже небольшой кухней. Деревенская еда — фермерские яйца, каши, масло, джемы, ремесленный хлеб — входит в общую стоимость. Но и вино с шампанским найдется.На дереве же — спа-бассейн, точнее открытая ванна-джакузи. Даже зимой тепло и комфортно."Гений в мелочах, а их тут очень много!", "Мы приехали не просто в отель, чувствовали себя долгожданными гостями!", "Дом на дереве — это необычно и так красиво!" — туристы в восторге.Парк-отель Just WOOD: спа и гастрономия на ОсетреЕдинственный в России отель на двух берегах реки. Недалеко от Тулы. Тут и активный отдых, и гастрономия, и релакс в спа-центре."Срубы на левом берегу реки Осетр — именные: "Дуб", "Береза", "Липа", — рассказывают в Just WOOD. — На правом — коттеджи: "Барбарис", "Малина", "Облепиха". В планах — каскад прудов.В апреле-мае вода переливается через дамбу, гостям выдают сапоги. Июнь — рыбный месяц, одна из фишек летнего отдыха — встреча рассвета на сапах. Зимой — тюбинг, лыжи, коньки, санки, ледянки. Библиотека, камерный кинотеатр, русская баня на дровах — круглогодично.В ресторане Shelest бренд-шеф Антон Крупенин готовит из локальных продуктов в дровяной печи. Концепция slow food, меню сезонное. Осенью, например, одним из самых необычных блюд стал винегрет — овощи запекались в печи, потом обжаривались. Подавали с паштетом из рыбы. Кстати, клариевого (мраморного) сома выращивают как раз в Тульской области на ферме "Сом Сомыч"."Восхищает трепетное отношение к природе. Кроме того, там отличное SPA-пространство и ресторан с особенной кухней", — говорит ведущая авторской программы о туризме "Дома ХОРОШО!" на Москва FM 92,0 Амалия Акопова, посетившая гостиницу со своим проектом "Медиа Ангелы".Усадьба Гребнево: новая жизнь исторического памятникаЭто в районе Фрязино. Тут и уединенный отдых на природе, и классическая архитектура (правда, пока в руинах).В лесу — коттеджи с панорамными окнами: "Есенин", "Кутузов", "Голицын", "Том Сойер". Есть домики без удобств, есть на дереве и особняк "Барби" — все розовое, подушечки в виде сердечек. На деревянной набережной — необычные беседки-юрты под прозрачными куполами и с особой подсветкой. В них даже в минус 15 не холодно.Усадьба восстанавливается — памятник архитектуры федерального значения, связанный с Трубецкими, Голицыными. Открыть рассчитывают через четыре-пять лет. "Усадьба живет, пока в ней люди. Мало восстановить имение, нужно вдохнуть в него жизнь", — подчеркивает собственник проекта, бизнесмен и музыкант Андрей Ковалев."Креативная деревня": пространство без заборов и карготектураНедалеко от Можайска. Это поселок нового формата, творческое комьюнити от команды экосистемы "Флакон"."Сделали шесть лет назад как коливинг, пространство без заборов, где можно жить вместе и реализовывать свои проекты, — объясняет управляющий Дмитрий Фуфрянский. — Люди работают рядом, ведут маленькие бизнесы — баня, кафе".Желающие стать резидентами проходят отбор. "Есть собеседование, чтобы соседи-единомышленники оказались в одном пространстве", — отмечает он.Туристов тут ждут. Сначала было три домика под аренду, теперь около 30. Купольные, треугольные, с панорамным остеклением, из контейнеров."Это так называемая карготектура — жилые дома из контейнеров", — уточняет Дмитрий. Административное здание именно такое. Сюда приезжают за тихим отдыхом, семьями. Но есть дома для компаний — до 12 человек. Из зимних развлечений — каток, снегоходы, скоро проложат лыжню. Проводят разные мастер-классы. Участвуют как гости, так и резиденты, которые и организовывают программы. Например, по йоге.Куда на уик-эндЭто лишь часть необычных туристических локаций, куда можно за пару часов доехать из Москвы — на личном или общественном транспорте. Под Переславлем-Залесским, на берегу Плещеева озера есть глэмпинг "Сфера" с разнообразными домами — от куполов до типи (жилище индейцев), а неподалеку катаются на дрезине.В Можайских лесах в "ХоббитЛэнде" — домики полуросликов из знаменитой эпопеи. В Калужской области — в "Этномире" — традиционные жилища народов Земли. Остается только выбрать, куда захочется в ближайший уик-энд.

https://ria.ru/20221005/neobychnyemesta-1821360303.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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