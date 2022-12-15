https://ria.ru/20221215/operatsii-1838907711.html
НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор
НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор - РИА Новости, 15.12.2022
НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор
Число проведенных операций в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в текущем году выросло до 22 тысяч, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:03
2022-12-15T15:03
2022-12-15T15:03
общество
андрей каприн
российская академия наук
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735247315_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ef6882852b40f2ed4ed260d97dfae0b7.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число проведенных операций в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в текущем году выросло до 22 тысяч, сообщил генеральный директор учреждения, академик РАН Андрей Каприн."Даже проведено операций в нашем центре только за этот год 22 тысячи, это безусловный рост. Все это подтверждено историями болезни. Хочу обратить внимание, что развивались и референсные технологии и телекоммуникации", - сказал Каприн на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, телекоммуникации за время ковида стали одним из серьезным инструментов, помогающим региональным коллегам.
https://ria.ru/20221110/profilaktika-1830613963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Андрей Каприн, Российская академия наук
НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор
Глава НИМЦ радиологии Каприн заявил, что учреждение провело в 2022 году 22 тысячи операций
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число проведенных операций в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в текущем году выросло до 22 тысяч, сообщил генеральный директор учреждения, академик РАН Андрей Каприн.
"Даже проведено операций в нашем центре только за этот год 22 тысячи, это безусловный рост. Все это подтверждено историями болезни. Хочу обратить внимание, что развивались и референсные технологии и телекоммуникации", - сказал Каприн на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, телекоммуникации за время ковида стали одним из серьезным инструментов, помогающим региональным коллегам.