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НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор - РИА Новости, 15.12.2022
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НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор
НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор - РИА Новости, 15.12.2022
НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор
Число проведенных операций в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в текущем году выросло до 22 тысяч, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:03
2022-12-15T15:03
общество
андрей каприн
российская академия наук
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число проведенных операций в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в текущем году выросло до 22 тысяч, сообщил генеральный директор учреждения, академик РАН Андрей Каприн."Даже проведено операций в нашем центре только за этот год 22 тысячи, это безусловный рост. Все это подтверждено историями болезни. Хочу обратить внимание, что развивались и референсные технологии и телекоммуникации", - сказал Каприн на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, телекоммуникации за время ковида стали одним из серьезным инструментов, помогающим региональным коллегам.
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общество, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Андрей Каприн, Российская академия наук
15:03 15.12.2022
 
НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор

Глава НИМЦ радиологии Каприн заявил, что учреждение провело в 2022 году 22 тысячи операций

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГенеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число проведенных операций в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в текущем году выросло до 22 тысяч, сообщил генеральный директор учреждения, академик РАН Андрей Каприн.
"Даже проведено операций в нашем центре только за этот год 22 тысячи, это безусловный рост. Все это подтверждено историями болезни. Хочу обратить внимание, что развивались и референсные технологии и телекоммуникации", - сказал Каприн на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, телекоммуникации за время ковида стали одним из серьезным инструментов, помогающим региональным коллегам.
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ОбществоАндрей КапринРоссийская академия наук
 
 
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