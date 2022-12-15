https://ria.ru/20221215/operatsii-1838907711.html

НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор

НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор - РИА Новости, 15.12.2022

НИМЦ радиологии провел 22 тысячи операций, рассказал гендиректор

Число проведенных операций в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в текущем году выросло до 22 тысяч, сообщил генеральный директор... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:03

2022-12-15T15:03

2022-12-15T15:03

общество

андрей каприн

российская академия наук

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число проведенных операций в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии в текущем году выросло до 22 тысяч, сообщил генеральный директор учреждения, академик РАН Андрей Каприн."Даже проведено операций в нашем центре только за этот год 22 тысячи, это безусловный рост. Все это подтверждено историями болезни. Хочу обратить внимание, что развивались и референсные технологии и телекоммуникации", - сказал Каприн на конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, телекоммуникации за время ковида стали одним из серьезным инструментов, помогающим региональным коллегам.

https://ria.ru/20221110/profilaktika-1830613963.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, андрей каприн, российская академия наук