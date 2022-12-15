https://ria.ru/20221215/ois-1838861751.html

В Казани обсудили укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС

В Казани обсудили укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС - РИА Новости, 15.12.2022

В Казани обсудили укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС

Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы укрепления взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества с президентом молодежного форума РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:01

2022-12-15T13:01

2022-12-15T13:01

республика татарстан

рустам минниханов

казань

организация исламского сотрудничества

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы укрепления взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества с президентом молодежного форума ОИС Тахой Айханом, сообщает пресс-служба главы республики.Встреча состоялась в Казани в рамках мероприятий закрытия года "Казань – Молодежная столица ОИС 2022"."Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества, дальнейшего налаживания деловых контактов в рамках ОИС. Было подчеркнуто, что сотрудничество по линии молодежи – важная составляющая укрепления международного взаимодействия", - говорится в сообщении.Как уточнил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, на участие в различных мероприятиях этого года заявлялись 136 стран, непосредственно в Казань приехали представители 70 стран. По его словам, ценность этого года не столько в самом мероприятии, сколько в его наследии и контексте в нынешних политических условиях.Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022" в ноябре прошлого года. Впервые этот серьезный статус был присвоен городу из страны-наблюдателя ОИС.В статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году приняла более десяти крупных международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры и другие.

https://ria.ru/20221215/gripp-1838813897.html

https://ria.ru/20221208/aeroport-1837302509.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, казань, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)