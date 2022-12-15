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В Казани обсудили укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС - РИА Новости, 15.12.2022
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В Казани обсудили укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС
В Казани обсудили укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС - РИА Новости, 15.12.2022
В Казани обсудили укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС
Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы укрепления взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества с президентом молодежного форума РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:01
2022-12-15T13:01
республика татарстан
рустам минниханов
казань
организация исламского сотрудничества
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы укрепления взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества с президентом молодежного форума ОИС Тахой Айханом, сообщает пресс-служба главы республики.Встреча состоялась в Казани в рамках мероприятий закрытия года "Казань – Молодежная столица ОИС 2022"."Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества, дальнейшего налаживания деловых контактов в рамках ОИС. Было подчеркнуто, что сотрудничество по линии молодежи – важная составляющая укрепления международного взаимодействия", - говорится в сообщении.Как уточнил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, на участие в различных мероприятиях этого года заявлялись 136 стран, непосредственно в Казань приехали представители 70 стран. По его словам, ценность этого года не столько в самом мероприятии, сколько в его наследии и контексте в нынешних политических условиях.Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022" в ноябре прошлого года. Впервые этот серьезный статус был присвоен городу из страны-наблюдателя ОИС.В статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году приняла более десяти крупных международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры и другие.
https://ria.ru/20221215/gripp-1838813897.html
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рустам минниханов, казань, организация исламского сотрудничества, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Казань, Организация исламского сотрудничества, Республика Татарстан (Татарстан)
13:01 15.12.2022
 
В Казани обсудили укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС

Президент Татарстана Минниханов обсудил укрепление сотрудничества молодежи в рамках ОИС

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСимвол Казани - дракон Зилант
Символ Казани - дракон Зилант - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Символ Казани - дракон Зилант. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 дек – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил вопросы укрепления взаимодействия в рамках Организации исламского сотрудничества с президентом молодежного форума ОИС Тахой Айханом, сообщает пресс-служба главы республики.
Встреча состоялась в Казани в рамках мероприятий закрытия года "Казань – Молодежная столица ОИС 2022".
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"Обсуждались вопросы укрепления сотрудничества, дальнейшего налаживания деловых контактов в рамках ОИС. Было подчеркнуто, что сотрудничество по линии молодежи – важная составляющая укрепления международного взаимодействия", - говорится в сообщении.
Как уточнил министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов, на участие в различных мероприятиях этого года заявлялись 136 стран, непосредственно в Казань приехали представители 70 стран. По его словам, ценность этого года не столько в самом мероприятии, сколько в его наследии и контексте в нынешних политических условиях.
Правление молодежного форума Организации исламского сотрудничества приняло решение о присвоении Казани статуса "Молодежная столица ОИС – 2022" в ноябре прошлого года. Впервые этот серьезный статус был присвоен городу из страны-наблюдателя ОИС.
В статусе молодежной столицы ОИС Казань в 2022 году приняла более десяти крупных международных мероприятий. В их числе глобальный молодежный саммит с участием министров по делам молодежи стран ОИС, форум молодых дипломатов стран ОИС, международный молодежный фестиваль мусульманской культуры и другие.
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
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Республика ТатарстанРустам МиннихановКазаньОрганизация исламского сотрудничестваРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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