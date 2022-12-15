https://ria.ru/20221215/ogon-1838885954.html

В Кронштадте подростки снегом потушили Вечный огонь

В Кронштадте подростки снегом потушили Вечный огонь - РИА Новости, 15.12.2022

В Кронштадте подростки снегом потушили Вечный огонь

Полиция проводит проверку после того, как двое несовершеннолетних забросали снегом Вечный огонь на мемориале в Кронштадте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:01

2022-12-15T14:01

2022-12-15T14:01

происшествия

кронштадт

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек - РИА Новости. Полиция проводит проверку после того, как двое несовершеннолетних забросали снегом Вечный огонь на мемориале в Кронштадте, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Сообщение о том, что на мемориале на Якорной площади в Кронштадте потушен Вечный огонь, поступило вечером 14 декабря. Спустя пару часов горение Вечного огня было возобновлено."Полицейскими было установлено, что в 16 часов 50 минут к памятнику подошли двое несовершеннолетних, которые забросали снегом пламя, в результате оно погасло. Полицейские проводят проверку по данному факту, устанавливаются личности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221213/khuliganstvo-1838327475.html

кронштадт

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кронштадт, россия, санкт-петербург