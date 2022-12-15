https://ria.ru/20221215/obuchenie-1838907526.html

В ГД внесли проект о бесплатном обучении детей мобилизованных

В ГД внесли проект о бесплатном обучении детей мобилизованных - РИА Новости, 15.12.2022

В ГД внесли проект о бесплатном обучении детей мобилизованных

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому детям лиц, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, будет предоставлено право перехода с... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:03

2022-12-15T15:03

2022-12-15T15:03

специальная военная операция на украине

общество

оксана дмитриева

владимир сипягин

госдума рф

кпрф

лдпр

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому детям лиц, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, будет предоставлено право перехода с платного обучения на бесплатное, также предполагается получение социальной стипендии и поступления на бюджетные места в подготовительных отделениях университетов, документ размещен в думской электронной базе.Инициаторами законопроекта стали, в том числе, депутаты Оксана Дмитриева, Нина Останина (КПРФ), Владимир Сипягин (ЛДПР)."Проект федерального закона <…> предоставляет дополнительные права на образование детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации в соответствии с указом президента Российской Федерации от 21.09.2022 года № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации", лиц, принимающих участие в специальной военной операции", - говорится в документе.Как отмечается в пояснительной записке, законопроектом предлагается гарантировать детям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, переход с платного обучения на бесплатное по программам среднего профессионального и высшего образования. Также таким детям будет предоставляться государственная социальная стипендия.Отмечается, что указанной категории лиц будут предоставлены права на прием на подготовительные отделения федеральных государственных образовательных организаций высшего образования на обучение за счет бюджетных средств.Поясняется, что принятие такого закона необходимо, так как "в порядке частичной мобилизации на военную службу были призваны лица рядового состава до 50 лет, младшие офицеры до 55 лет, многие из которых имеют детей, обучающихся на платных отделениях, либо намеренных получить высшее образование". "Призыв их отцов на военную службу может ухудшить для этой категории студентов и абитуриентов возможности получения образования", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20221214/nalogooblozhenie-1838619586.html

https://ria.ru/20221214/zakonoproekt-1838612771.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, оксана дмитриева, владимир сипягин, госдума рф, кпрф, лдпр