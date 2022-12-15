Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО

Пушилин: Донецк утром обстреляли из чешской РСЗО с автоматической загрузкой боекомплекта
Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.
Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.
Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".
Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".
Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.
Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.
По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.
По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.
Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.
Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.
Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.
Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.
Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.
Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.
Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.
Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.
Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.
Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.
Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.
Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".
Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.
По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.
Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.
Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.
Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.
Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.
Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.