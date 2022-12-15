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Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО

Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО - РИА Новости, 15.12.2022

Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО

Украинская сторона утром обстреливала Донецк из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта, сообщил врио главы ДНР РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:22

2022-12-15T15:22

2022-12-15T15:22

специальная военная операция на украине

денис пушилин

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

россия

чехия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинская сторона утром обстреливала Донецк из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Как уточнил его советник Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live", это модернизированная версия советской РСЗО "Град"."В данном случае мы видим, что противник использует уже чешские установки... Они имеют автоматическую загрузку", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.

донецк

донецкая народная республика

россия

чехия

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денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, россия, чехия