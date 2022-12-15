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Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/obstrel-1838911987.html
Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО
Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО - РИА Новости, 15.12.2022
Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО
Украинская сторона утром обстреливала Донецк из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта, сообщил врио главы ДНР РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:22
2022-12-15T15:22
специальная военная операция на украине
денис пушилин
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
россия
чехия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинская сторона утром обстреливала Донецк из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Как уточнил его советник Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live", это модернизированная версия советской РСЗО "Град"."В данном случае мы видим, что противник использует уже чешские установки... Они имеют автоматическую загрузку", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
донецк
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денис пушилин, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, россия, чехия
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия, Чехия
15:22 15.12.2022
 
Утренний обстрел Донецка вели из чешской РСЗО

Пушилин: Донецк утром обстреляли из чешской РСЗО с автоматической загрузкой боекомплекта

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Сотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники СЦКК у жилого дома, поврежденного в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Украинская сторона утром обстреливала Донецк из чешской реактивной системы залпового огня (РСЗО) с автоматической загрузкой боекомплекта, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Как уточнил его советник Игорь Кимаковский в эфире телеканала "Соловьев Live", это модернизированная версия советской РСЗО "Град".
"В данном случае мы видим, что противник использует уже чешские установки... Они имеют автоматическую загрузку", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Украинские войска в четверг утром выпустили по двум центральным районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град". Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что центр Донецка подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года.
Самый массированный обстрел за восемь лет: последствия удара ВСУ по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

Пожарный тушит машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ.
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

Каска в здании котельной, поврежденной в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

Воронка от взрыва в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

Здание, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

Здание котельной, поврежденное в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Под обстрелом оказались и автомобили.

Сотрудники МЧС осматривают машину, загоревшуюся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанк

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

Мужчина в здании котельной, поврежденном в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
1 из 10

Утром 15 декабря ВСУ нанесли удар по центру Донецка.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Сначала украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО "Град".

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Затем они ударили тремя снарядами натовского калибра по Киевскому району.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
4 из 10

По последним данным, при обстреле погиб мирный житель.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
5 из 10

Пострадали девять человек, включая ребенка 2012 года рождения.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
6 из 10

Мэр города Алексей Кулемзин назвал этот обстрел самым массированным с 2014 года.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
7 из 10

Под удар попали по меньшей мере восемь многоквартирных жилых домов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
8 из 10

Повреждения получили детский сад № 15, школа № 2, Свято-Преображенский собор, несколько корпусов ДонНТУ и студенческая больница.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Под обстрелом оказались и автомобили.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Жителей призвали не выходить из дома без необходимости, а в случае опасности следовать в укрытие.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкДонецкая Народная РеспубликаРоссияЧехия
 
 
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