https://ria.ru/20221215/nato-1838859783.html

Рост бюджета НАТО станет выстрелом в голову лидеров ЕС, заявила Ковитиди

Рост бюджета НАТО станет выстрелом в голову лидеров ЕС, заявила Ковитиди - РИА Новости, 15.12.2022

Рост бюджета НАТО станет выстрелом в голову лидеров ЕС, заявила Ковитиди

Беспрецедентное увеличение бюджета НАТО на треть станет прямым выстрелом в голову для европейских лидеров, поскольку неминуемо приведёт к обвалу экономики стран РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:57

2022-12-15T12:57

2022-12-15T12:57

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Беспрецедентное увеличение бюджета НАТО на треть станет прямым выстрелом в голову для европейских лидеров, поскольку неминуемо приведёт к обвалу экономики стран ЕС и смене политического ландшафта, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.НАТО почти на 30% увеличила свой бюджет на 2023 год по сравнению с предыдущим годом, он составит около 2 миллиарда евро. Как заявил генсек Йенс Столтенберг, увеличение бюджета НАТО свидетельствует о твердых амбициях союзников по обеспечению сдерживания и безопасности в более опасном современном мире."В таких критичных условиях рекордное повышение оборонных расходов в интересах НАТО, а вернее США, является для существующих европейских лидеров заведомо убийственным решением, русской рулеткой, а вернее прямым выстрелом в голову. Беспрецедентное увеличение бюджета НАТО в 2023-2024 годах приведёт к катастрофическим и необратимым для сегодняшней европейской власти экономическим и политическим последствиям", - сказала она.Ковитиди убеждена, что план НАТО по наращиванию оборонного бюджета альянса неминуемо провалится, причиной этого станут народные волнения, демонстрации, забастовки, которые неизбежно приведут к власти новых политиков. Увеличение военного бюджета в большинстве европейских государств, "изрядно потрёпанных кризисом", чревато ростом протестных настроений с реальной угрозой госпереворотов, убеждена сенатор."Затянувшийся военный конфликт на Украине существенно измотал старушку Европу. Европейцы больше не верят своей власти, измученные энергетическим кризисом, растущей инфляцией, мягко называемой экономическим спадом и фактически являющейся полноценной рецессией. Неутихающий миграционный кризис, рост преступности и безработица чувствительно ударили по каждой третьему европейцу", - напомнила Ковитиди.При этом, подчеркнула парламентарий, США будут любыми способами затягивать на Украине. "Цель – запугать страны-участницы НАТО, подтолкнуть их принимать меры для увеличения оборонных бюджетов", - заключила она.

https://ria.ru/20221215/nato-1838756320.html

https://ria.ru/20221215/gaz-1838807031.html

https://ria.ru/20221213/dengi-1838192645.html

сша

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в мире, ольга ковитиди, сша, нато, евросоюз, украина, европа