https://ria.ru/20221215/murmansk-1838862564.html

Мурманск разорвал побратимские связи с исландским Акюрейри

Мурманск разорвал побратимские связи с исландским Акюрейри - РИА Новости, 15.12.2022

Мурманск разорвал побратимские связи с исландским Акюрейри

Депутаты Мурманского горсовета на заседании в четверг приняли решение о разрыве побратимских связей с исландским городом Акюрейри, которые длились с 1994 года. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:02

2022-12-15T13:02

2022-12-15T13:02

мурманск

щецин

лулео

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МУРМАНСК, 15 дек – РИА Новости. Депутаты Мурманского горсовета на заседании в четверг приняли решение о разрыве побратимских связей с исландским городом Акюрейри, которые длились с 1994 года."15 ноября 2022 года городской совет Акюрейри принял решение о прекращении побратимского сотрудничества с Мурманском, о чем мэр Акюрейри проинформировала в своём письме, направленном в адрес администрации Мурманска", - сообщила депутат горсовета Ольга Дзюба.За принятие ответных мер проголосовали 23 депутата, решение принято единогласно.В марте мурманские депутаты приняли решение разорвать побратимские связи с польским городом Щецином после того, как власти этого города приняли аналогичное решение в одностороннем порядке, в сентябре такое же решение было принято в отношении шведского Лулео, в ноябре о разрыве связи с Мурманском заявил норвежский Тромсё.В сентябре прошлого года, возлагая цветы к памятнику "Города-побратимы города Мурманска", руководители столицы Заполярья говорили о том, что побратимские связи помогают Мурманску развиваться, а власти продолжают их укреплять и находить новые точки соприкосновения, и выражали уверенность в том, что "сотрудничество будет развиваться, несмотря ни на что".Теперь у Мурманска насчитывается 7 городов-побратимов. Это Вадсе (Норвегия), Гронинген (Нидерланды), Джэксонвилл (США), Алания (Турция), Минск (Белоруссия) и Харбин (Китай), а также Рованиеми (Финляндия). Последний поставил побратимские отношения на паузу.

https://ria.ru/20221026/tromse-1826939958.html

https://ria.ru/20220929/murmansk-1820257877.html

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мурманск, щецин, лулео, исландия, в мире, россия