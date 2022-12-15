https://ria.ru/20221215/mrot-1838973124.html

В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции

В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции - РИА Новости, 15.12.2022

В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции

В бюджете РФ хватит средств для дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, сказала РИА Новости глава социального комитета... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:57

2022-12-15T17:57

2022-12-15T17:57

общество

россия

совет федерации рф

владимир путин

инна святенко

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В бюджете РФ хватит средств для дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, сказала РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат.Отвечая на вопрос агентства, достаточно ли средств федерального бюджета на эти цели, Святенко отметила: "Да, конечно"."Поэтому президент дал такое поручение - проработать возможность индексации (минимального размера оплаты труда)", - отметила парламентарий.

https://radiosputnik.ria.ru/20221207/mrot-1837084149.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, совет федерации рф, владимир путин, инна святенко