https://ria.ru/20221215/mrot-1838973124.html
В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции
В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции - РИА Новости, 15.12.2022
В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции
В бюджете РФ хватит средств для дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, сказала РИА Новости глава социального комитета... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:57
2022-12-15T17:57
2022-12-15T17:57
общество
россия
совет федерации рф
владимир путин
инна святенко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В бюджете РФ хватит средств для дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, сказала РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат.Отвечая на вопрос агентства, достаточно ли средств федерального бюджета на эти цели, Святенко отметила: "Да, конечно"."Поэтому президент дал такое поручение - проработать возможность индексации (минимального размера оплаты труда)", - отметила парламентарий.
https://radiosputnik.ria.ru/20221207/mrot-1837084149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, совет федерации рф, владимир путин, инна святенко
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Инна Святенко
В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции
Сенатор Святенко: в бюджете хватит средств для повышения МРОТ выше уровня инфляции
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В бюджете РФ хватит средств для дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, сказала РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат.
Отвечая на вопрос агентства, достаточно ли средств федерального бюджета на эти цели, Святенко отметила: "Да, конечно".
"Поэтому президент дал такое поручение - проработать возможность индексации (минимального размера оплаты труда)", - отметила парламентарий.