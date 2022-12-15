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В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции - РИА Новости, 15.12.2022
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В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции
В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции - РИА Новости, 15.12.2022
В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции
В бюджете РФ хватит средств для дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, сказала РИА Новости глава социального комитета... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:57
2022-12-15T17:57
общество
россия
совет федерации рф
владимир путин
инна святенко
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В бюджете РФ хватит средств для дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, сказала РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат.Отвечая на вопрос агентства, достаточно ли средств федерального бюджета на эти цели, Святенко отметила: "Да, конечно"."Поэтому президент дал такое поручение - проработать возможность индексации (минимального размера оплаты труда)", - отметила парламентарий.
https://radiosputnik.ria.ru/20221207/mrot-1837084149.html
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общество, россия, совет федерации рф, владимир путин, инна святенко
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Инна Святенко
17:57 15.12.2022
 
В Совфеде отреагировали на призыв Путина повышать МРОТ выше уровня инфляции

Сенатор Святенко: в бюджете хватит средств для повышения МРОТ выше уровня инфляции

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкРоссийские рубли
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В бюджете РФ хватит средств для дальнейшего повышения минимального размера оплаты труда выше уровня инфляции, сказала РИА Новости глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо и дальше увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и среднего роста зарплат.
Отвечая на вопрос агентства, достаточно ли средств федерального бюджета на эти цели, Святенко отметила: "Да, конечно".
"Поэтому президент дал такое поручение - проработать возможность индексации (минимального размера оплаты труда)", - отметила парламентарий.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 22:17В России
Стало известно, как повлияет на выплаты увеличение МРОТ
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФВладимир ПутинИнна Святенко
 
 
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