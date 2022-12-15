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Куренков встретился с мальчиком, чью мечту побыть пожарным исполнил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
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Куренков встретился с мальчиком, чью мечту побыть пожарным исполнил Путин
Куренков встретился с мальчиком, чью мечту побыть пожарным исполнил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Куренков встретился с мальчиком, чью мечту побыть пожарным исполнил Путин
Глава МЧС Александр Куренков встретился в Улан-Удэ с мальчиком, мечту которого побывать в роли пожарного год назад исполнил президент Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T09:09
2022-12-15T13:20
общество
владимир путин
александр куренков (мчс)
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 15 дек — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков встретился в Улан-Удэ с мальчиком, мечту которого побывать в роли пожарного год назад исполнил президент Владимир Путин.Маленького Осора Аюшеева вместе с родителями и братом спустя год вновь позвали в пожарную часть. Мальчик пришел в боевой одежде пожарного, которую ему специально сшили год назад. От большого количества людей в форме он растерялся, но зато с интересом посмотрел видеоролик о себе, где он на экскурсии в пожарной части "потушил" пожар, а потом по телефону поговорил с президентом, исполнившим его мечту.Сегодня Осор получил подарки от главы МЧС — игрушечную пожарную машину, планшет и конструктор. Министр надел на мальчика и оранжевый берет спасателя."В таких беретах ходят на параде 9 Мая на Красной площади. Теперь и у тебя такой", — сказал Куренков.Год назад Путин поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил заветные мечты нескольких детей, одним из которых и стал Осор. У мальчика редкое генетическое заболевание, пока что оно считается неизлечимым.
https://ria.ru/20220110/ekskursiya-1767226029.html
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общество, владимир путин, александр куренков (мчс), улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:09 15.12.2022 (обновлено: 13:20 15.12.2022)
 
Куренков встретился с мальчиком, чью мечту побыть пожарным исполнил Путин

Куренков встретился в Улан-Удэ с мальчиком, мечту которого побыть пожарным исполнил Путин

© Фото : ГУ МЧС России по Республике БурятияОсор Аюшеев из Республики Бурятия в роли пожарного
Осор Аюшеев из Республики Бурятия в роли пожарного - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Осор Аюшеев из Республики Бурятия в роли пожарного. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 15 дек — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков встретился в Улан-Удэ с мальчиком, мечту которого побывать в роли пожарного год назад исполнил президент Владимир Путин.
Маленького Осора Аюшеева вместе с родителями и братом спустя год вновь позвали в пожарную часть. Мальчик пришел в боевой одежде пожарного, которую ему специально сшили год назад. От большого количества людей в форме он растерялся, но зато с интересом посмотрел видеоролик о себе, где он на экскурсии в пожарной части "потушил" пожар, а потом по телефону поговорил с президентом, исполнившим его мечту.
Сегодня Осор получил подарки от главы МЧС — игрушечную пожарную машину, планшет и конструктор. Министр надел на мальчика и оранжевый берет спасателя.
"В таких беретах ходят на параде 9 Мая на Красной площади. Теперь и у тебя такой", — сказал Куренков.
Год назад Путин поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил заветные мечты нескольких детей, одним из которых и стал Осор. У мальчика редкое генетическое заболевание, пока что оно считается неизлечимым.
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ОбществоВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Улан-УдэМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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