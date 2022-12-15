https://ria.ru/20221215/mechta-1838777965.html

Куренков встретился с мальчиком, чью мечту побыть пожарным исполнил Путин

Куренков встретился с мальчиком, чью мечту побыть пожарным исполнил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Куренков встретился с мальчиком, чью мечту побыть пожарным исполнил Путин

Глава МЧС Александр Куренков встретился в Улан-Удэ с мальчиком, мечту которого побывать в роли пожарного год назад исполнил президент Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:09

2022-12-15T09:09

2022-12-15T13:20

общество

владимир путин

александр куренков (мчс)

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 15 дек — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков встретился в Улан-Удэ с мальчиком, мечту которого побывать в роли пожарного год назад исполнил президент Владимир Путин.Маленького Осора Аюшеева вместе с родителями и братом спустя год вновь позвали в пожарную часть. Мальчик пришел в боевой одежде пожарного, которую ему специально сшили год назад. От большого количества людей в форме он растерялся, но зато с интересом посмотрел видеоролик о себе, где он на экскурсии в пожарной части "потушил" пожар, а потом по телефону поговорил с президентом, исполнившим его мечту.Сегодня Осор получил подарки от главы МЧС — игрушечную пожарную машину, планшет и конструктор. Министр надел на мальчика и оранжевый берет спасателя."В таких беретах ходят на параде 9 Мая на Красной площади. Теперь и у тебя такой", — сказал Куренков.Год назад Путин поучаствовал во всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил заветные мечты нескольких детей, одним из которых и стал Осор. У мальчика редкое генетическое заболевание, пока что оно считается неизлечимым.

https://ria.ru/20220110/ekskursiya-1767226029.html

улан-удэ

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, александр куренков (мчс), улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)