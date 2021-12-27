https://ria.ru/20211227/mechta-1765684564.html

Путин исполнил мечту мальчика из Бурятии, захотевшего побыть пожарным

Путин исполнил мечту мальчика из Бурятии, захотевшего побыть пожарным - РИА Новости, 27.12.2021

Путин исполнил мечту мальчика из Бурятии, захотевшего побыть пожарным

Президент России Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, который захотел побыть пожарным. РИА Новости, 27.12.2021

2021-12-27T16:22

2021-12-27T16:22

2021-12-27T17:30

общество

владимир путин

республика бурятия

новый год — 2022

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Бурятии, который захотел побыть пожарным.Участвуя в акции "Елка желаний", Путин вытянул шарик с желанием ребенка."Здравствуй, дорогой. Сегодня праздник. Сегодня день спасателя. Я хочу поздравить тебя как будущего спасателя, потому что ты всегда хотел быть пожарным. Интересно тебе сегодня было? Экскурсия понравилась? Что ты видел? Тушил пожар? У тебя получилось? Молодец, здорово", - сказал Путин, после чего поговорил с родителями мальчика.Затем глава государства связался с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, чтобы узнать, как можно помочь Осору, которому поставлен диагноз дистрофия Дюшенна. Глава Минздрава сообщил, что есть поддерживающий препарат, и записал все необходимые данные для оказания помощи ребенку.Всероссийская акция "Елка желаний" проходила в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей. Такая акция прошла и в рамках форума #МЫВМЕСТЕ.

https://ria.ru/20211223/mechta-1765126364.html

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"И ты будь здоров!" – Путин поздравил с Новым годом мальчика из Бурятии Путин исполнил мечту 5-летнего мальчика из Бурятии и пожелал: "Будь здоров". 2021-12-27T16:22 true PT0M09S

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общество, владимир путин, республика бурятия