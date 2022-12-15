https://ria.ru/20221215/mask-1838760040.html

Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска

Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска - РИА Новости, 15.12.2022

Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска

Twitter заблокировал сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца социальной сети Илона Маска. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T04:19

2022-12-15T04:19

2022-12-15T04:19

в мире

технологии

илон маск

twitter

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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Twitter заблокировал сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца социальной сети Илона Маска.Сам Маск назвал распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией "посягательством на физическую безопасность". Он пообещал, что любые такие аккаунты будут блокироваться."Илон действовал без предупреждения... Плюс он заблокировал все мои аккаунты, половина из которых отслеживала самолеты... не людей, включая мой личный", - написал автор сервиса, флоридский студент Джек Суини, в социальной сети Mastodon.Он опубликовал копию поступившего от Twitter уведомления о том, что причиной блокировки его личного аккаунта стали "манипулирование платформой и спам".СМИ писали, что Маск в свое время предлагал Суини пять тысяч долларов за его сервис, но тот запросил в 10 раз больше, и сделка не состоялась.

https://ria.ru/20221213/twitter-1838228660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, twitter