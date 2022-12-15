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Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска - РИА Новости, 15.12.2022
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Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска
Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска - РИА Новости, 15.12.2022
Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска
Twitter заблокировал сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца социальной сети Илона Маска. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T04:19
2022-12-15T04:19
в мире
технологии
илон маск
twitter
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Twitter заблокировал сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца социальной сети Илона Маска.Сам Маск назвал распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией "посягательством на физическую безопасность". Он пообещал, что любые такие аккаунты будут блокироваться."Илон действовал без предупреждения... Плюс он заблокировал все мои аккаунты, половина из которых отслеживала самолеты... не людей, включая мой личный", - написал автор сервиса, флоридский студент Джек Суини, в социальной сети Mastodon.Он опубликовал копию поступившего от Twitter уведомления о том, что причиной блокировки его личного аккаунта стали "манипулирование платформой и спам".СМИ писали, что Маск в свое время предлагал Суини пять тысяч долларов за его сервис, но тот запросил в 10 раз больше, и сделка не состоялась.
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в мире, технологии, илон маск, twitter
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter
04:19 15.12.2022
 
Twitter заблокировал сервис, отслеживающий полеты Маска

Twitter заблокировал сервис, который отслеживал перемещение личного самолета Илона Маска

© AP Photo / Susan WalshИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек – РИА Новости. Twitter заблокировал сервис, который отслеживал перемещение личного самолета владельца социальной сети Илона Маска.
Сам Маск назвал распространение в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо или публикацию ссылок на сайты с такой информацией "посягательством на физическую безопасность". Он пообещал, что любые такие аккаунты будут блокироваться.
"Илон действовал без предупреждения... Плюс он заблокировал все мои аккаунты, половина из которых отслеживала самолеты... не людей, включая мой личный", - написал автор сервиса, флоридский студент Джек Суини, в социальной сети Mastodon.
Он опубликовал копию поступившего от Twitter уведомления о том, что причиной блокировки его личного аккаунта стали "манипулирование платформой и спам".
СМИ писали, что Маск в свое время предлагал Суини пять тысяч долларов за его сервис, но тот запросил в 10 раз больше, и сделка не состоялась.
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В миреТехнологииИлон МаскTwitter
 
 
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