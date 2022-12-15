https://ria.ru/20221215/lnr-1838913965.html

Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР

Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР - РИА Новости, 15.12.2022

Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:27

2022-12-15T15:27

2022-12-15T15:27

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

луганская народная республика

лисичанск

рубежное

россия

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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики."Установить особое правило продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Луганской Народной Республики, выражающееся в запрете реализации спиртных напитков на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району, городу Лисичанску, Попаснянскому району, городу Рубежное, городу Северодонецку, Сватовскому району Луганской Народной Республики", - говорится в указе.Контроль за исполнением указа возлагается на Главнокомандующего Народной милиции ЛНР, министра внутренних дел ЛНР и начальника временного органа управления Федеральной службы войск национальной гвардии России в ЛНР.Указ вступает с силу со дня его опубликования - 15 декабря.

https://ria.ru/20221005/ekonomika-1821595009.html

луганская народная республика

лисичанск

рубежное

россия

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леонид пасечник, луганская народная республика, лисичанск, рубежное, россия