Рейтинг@Mail.ru
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/lnr-1838913965.html
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР - РИА Новости, 15.12.2022
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:27
2022-12-15T15:27
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148732/74/1487327477_0:0:3424:1926_1920x0_80_0_0_7eb8dc87598acb02723d504ddb0887bc.jpg
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики."Установить особое правило продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Луганской Народной Республики, выражающееся в запрете реализации спиртных напитков на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району, городу Лисичанску, Попаснянскому району, городу Рубежное, городу Северодонецку, Сватовскому району Луганской Народной Республики", - говорится в указе.Контроль за исполнением указа возлагается на Главнокомандующего Народной милиции ЛНР, министра внутренних дел ЛНР и начальника временного органа управления Федеральной службы войск национальной гвардии России в ЛНР.Указ вступает с силу со дня его опубликования - 15 декабря.
https://ria.ru/20221005/ekonomika-1821595009.html
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148732/74/1487327477_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_ce30ebc02ae33732faee65d009de30b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
леонид пасечник, луганская народная республика, лисичанск, рубежное, россия
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Рубежное, Россия
15:27 15.12.2022
 
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР

Врио главы ЛНР Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСотрудник полиции в магазине с алкоголем
Сотрудник полиции в магазине с алкоголем - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции в магазине с алкоголем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики.
"Установить особое правило продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Луганской Народной Республики, выражающееся в запрете реализации спиртных напитков на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району, городу Лисичанску, Попаснянскому району, городу Рубежное, городу Северодонецку, Сватовскому району Луганской Народной Республики", - говорится в указе.
Контроль за исполнением указа возлагается на Главнокомандующего Народной милиции ЛНР, министра внутренних дел ЛНР и начальника временного органа управления Федеральной службы войск национальной гвардии России в ЛНР.
Указ вступает с силу со дня его опубликования - 15 декабря.
Отдел алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 05:09
Продажи крепкого алкоголя в России за полгода упали на 15 процентов
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРубежноеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала