https://ria.ru/20221215/lnr-1838913965.html
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР - РИА Новости, 15.12.2022
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:27
2022-12-15T15:27
2022-12-15T15:27
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
россия
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ЛУГАНСК, 15 дек - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики."Установить особое правило продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Луганской Народной Республики, выражающееся в запрете реализации спиртных напитков на территориях, находящихся в границах административно-территориального подчинения Кременскому району, городу Лисичанску, Попаснянскому району, городу Рубежное, городу Северодонецку, Сватовскому району Луганской Народной Республики", - говорится в указе.Контроль за исполнением указа возлагается на Главнокомандующего Народной милиции ЛНР, министра внутренних дел ЛНР и начальника временного органа управления Федеральной службы войск национальной гвардии России в ЛНР.Указ вступает с силу со дня его опубликования - 15 декабря.
https://ria.ru/20221005/ekonomika-1821595009.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, лисичанск, рубежное, россия
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Рубежное, Россия
Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях ЛНР
Врио главы ЛНР Пасечник запретил продажу алкоголя на прифронтовых территориях республики