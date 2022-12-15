https://ria.ru/20221215/kitay-1838901774.html
Китай опубликовал последнюю в этом году макроэкономическую отчетность
Китай опубликовал последнюю в этом году макроэкономическую отчетность - РИА Новости, 15.12.2022
Китай опубликовал последнюю в этом году макроэкономическую отчетность
Госстат КНР в четверг опубликовал последнюю в этом году макроэкономическую отчетность, по которой можно предварительно судить о результатах развития китайской... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:07
2022-12-15T15:07
2022-12-15T15:07
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МОСКВА, 15 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Госстат КНР в четверг опубликовал последнюю в этом году макроэкономическую отчетность, по которой можно предварительно судить о результатах развития китайской экономики в 2022-м.Итоговая годовая статистика будет обнародована ближе к концу января, однако уже по нынешним данным за 11 месяцев видно: основными локомотивами роста оказались инвестиции, производство и внешняя торговля; отставали в развитии потребление и сектор услуг; тормозила недвижимость.Промпроизводство КНР за январь-ноябрь показало рост в 3,8% в годовом исчислении. Пионерами развития традиционно остались производство автомобилей на новых источниках энергии (рост 100,5%), солнечных батарей (44,1%), базовых станций связи (22,2%). Несмотря на рост производства, в Госстате отметили снижение прибыльности крупных предприятий (с годовым операционным доходом в 20 миллионов юаней и более) на 3%. Наблюдатели связывают ситуацию с тем, что производители вынуждены ронять цены для привлечения потребителей на фоне крайне низкой покупательской активности населения.Действительно, розница в КНР просела в январе-ноябре на 0,1% в годовом выражении. Хотя сбыт товаров вырос на 0,5%, статистику утянула вниз отрицательная отчетность ресторанного бизнеса, доходы которого на фоне антиковидных локдаунов просела на 5,4%. Хорошо чувствовали себя лишь онлайн-продажи, которые за отчетный период выросли на 6,4%, и теперь обеспечивают рекордные 27,1% от общего объема розницы по стране.Отрицательный показатель роста в минус 0,1% продемонстрировал также сектор услуг, индекс деловой активности в котором в ноябре опустился до 45,1 (показатель ниже 50 свидетельствует о снижении деловой активности).Впрочем, наблюдатели ожидают, что и розница, и сектор услуг по итогам года выйдут из отрицательной зоны хотя бы "в нули". Скажется смягчение Китаем антикоронавирусных мер: постановлением Госсовета КНР от 7 декабря сняты многие ограничения мобильности, сокращены временные и географические рамки карантинных мер. По мнению наблюдателей, это повлечет всплеск деловой активности в секторе услуг и возрождение потребления.Лучше всех в уходящем году чувствовали себя инвестиции в основные фонды, которые по итогам 11 месяцев продемонстрировали рост в 5,3% в годовом исчислении. Капиталовложения в развитие инфраструктуры увеличились на 8,9%, в производство – на 9,3%, что в целом демонстрирует уверенность инвесторов. Исторический рекорд поставили инвестиции в гидроинженерные проекты, которые подскочили на 33%, и ежегодный объем которых впервые в истории КНР превысил триллион юаней.Сократились лишь инвестиции в строительный сектор: падение составило 8,9% в годовом исчислении. Это не удивительно, учитывая затяжной кризис на китайском рынке недвижимости. Продажи продолжают падать, как и цены на жилье. За 11 месяцев продажи недвижимости сократились на 23,3% в физическом и на 26,6% - в денежном исчислении.Экономисты ожидают, что сектор недвижимости восстановится к середине следующего года – скажутся активные меры властей по решению финансовых проблем застройщиков, а главное – восстановление уверенности в рынках, которое ожидается благодаря смягчению антиковидных ограничений.Уверенность в будущем китайских рынков уже растет. Показательно, что практически одновременно с публикацией данных Госстата КНР, американский финансовый конгломерат Morgan Stanley с 5% до 5,4% повысил прогноз темпов развития китайской экономики на 2023 год. "Ранее мы ожидали восстановления экономической активности в конце второго квартала 2023-го, однако сейчас ожидаем, что это произойдет уже в начале марта", - отмечается в пояснительной записке Morgan Stanley.Deutche Bank, в свою очередь, спрогнозировал рост китайской экономики на 2023 год на уровне 4,5%, а на 2024 – 6,5%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, коронавирус covid-19
Россия-Китай: Главное, Китай, Коронавирус COVID-19
МОСКВА, 15 дек - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Госстат КНР в четверг опубликовал последнюю в этом году макроэкономическую отчетность, по которой можно предварительно судить о результатах развития китайской экономики в 2022-м.
Итоговая годовая статистика будет обнародована ближе к концу января, однако уже по нынешним данным за 11 месяцев видно: основными локомотивами роста оказались инвестиции, производство и внешняя торговля; отставали в развитии потребление и сектор услуг; тормозила недвижимость.
Промпроизводство КНР за январь-ноябрь показало рост в 3,8% в годовом исчислении. Пионерами развития традиционно остались производство автомобилей на новых источниках энергии (рост 100,5%), солнечных батарей (44,1%), базовых станций связи (22,2%). Несмотря на рост производства, в Госстате отметили снижение прибыльности крупных предприятий (с годовым операционным доходом в 20 миллионов юаней и более) на 3%. Наблюдатели связывают ситуацию с тем, что производители вынуждены ронять цены для привлечения потребителей на фоне крайне низкой покупательской активности населения.
Действительно, розница в КНР просела в январе-ноябре на 0,1% в годовом выражении. Хотя сбыт товаров вырос на 0,5%, статистику утянула вниз отрицательная отчетность ресторанного бизнеса, доходы которого на фоне антиковидных локдаунов просела на 5,4%. Хорошо чувствовали себя лишь онлайн-продажи, которые за отчетный период выросли на 6,4%, и теперь обеспечивают рекордные 27,1% от общего объема розницы по стране.
Отрицательный показатель роста в минус 0,1% продемонстрировал также сектор услуг, индекс деловой активности в котором в ноябре опустился до 45,1 (показатель ниже 50 свидетельствует о снижении деловой активности).
Впрочем, наблюдатели ожидают, что и розница, и сектор услуг по итогам года выйдут из отрицательной зоны хотя бы "в нули". Скажется смягчение Китаем антикоронавирусных мер: постановлением Госсовета КНР от 7 декабря сняты многие ограничения мобильности, сокращены временные и географические рамки карантинных мер. По мнению наблюдателей, это повлечет всплеск деловой активности в секторе услуг и возрождение потребления.
Лучше всех в уходящем году чувствовали себя инвестиции в основные фонды, которые по итогам 11 месяцев продемонстрировали рост в 5,3% в годовом исчислении. Капиталовложения в развитие инфраструктуры увеличились на 8,9%, в производство – на 9,3%, что в целом демонстрирует уверенность инвесторов. Исторический рекорд поставили инвестиции в гидроинженерные проекты, которые подскочили на 33%, и ежегодный объем которых впервые в истории КНР превысил триллион юаней.
Сократились лишь инвестиции в строительный сектор: падение составило 8,9% в годовом исчислении. Это не удивительно, учитывая затяжной кризис на китайском рынке недвижимости. Продажи продолжают падать, как и цены на жилье. За 11 месяцев продажи недвижимости сократились на 23,3% в физическом и на 26,6% - в денежном исчислении.
Экономисты ожидают, что сектор недвижимости восстановится к середине следующего года – скажутся активные меры властей по решению финансовых проблем застройщиков, а главное – восстановление уверенности в рынках, которое ожидается благодаря смягчению антиковидных ограничений.
Уверенность в будущем китайских рынков уже растет. Показательно, что практически одновременно с публикацией данных Госстата КНР, американский финансовый конгломерат Morgan Stanley с 5% до 5,4% повысил прогноз темпов развития китайской экономики на 2023 год. "Ранее мы ожидали восстановления экономической активности в конце второго квартала 2023-го, однако сейчас ожидаем, что это произойдет уже в начале марта", - отмечается в пояснительной записке Morgan Stanley.
Deutche Bank, в свою очередь, спрогнозировал рост китайской экономики на 2023 год на уровне 4,5%, а на 2024 – 6,5%.