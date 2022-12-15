https://ria.ru/20221215/karabakh-1838817234.html

Пашинян назвал странным молчание дружественных стран по Карабаху

Пашинян назвал странным молчание дружественных стран по Карабаху - РИА Новости, 15.12.2022

Пашинян назвал странным молчание дружественных стран по Карабаху

Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал странным "молчание" ряда дружественных стран по поводу блокирования дороги, связывающей Нагорный Карабах с... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:40

2022-12-15T11:40

2022-12-15T11:40

в мире

никол пашинян

хикмет гаджиев

ильхам алиев

нагорный карабах

армения

азербайджан

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ЕРЕВАН, 15 дек - РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал странным "молчание" ряда дружественных стран по поводу блокирования дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией."Хочу поблагодарить все те страны, международные организации, которые уже отреагировали и дали оценку блокированию Лачинского коридора и политике Азербайджана, нацеленной на гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе. Должен сказать, что как минимум странно молчание ряда дружественных стран по этому поводу", - сказал Пашинян в ходе заседания правительства, не уточнив, о каких конкретно странах говорит.Минобороны России ранее заявило, что 12 декабря азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт – Горис, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по этому направлению. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".По словам Пашиняна, "Азербайджан проводит политику "Нагорный Карабах без армян" и армянская сторона должна "сделать все, чтобы эта политика удостоилась должной международной оценки".При этом власти Азербайджана не раз заявляли, что армянский народ, проживающий в Нагорном Карабахе, - азербайджанские граждане, и Баку будет заботиться о них, "они будут жить достойно и в мире с азербайджанцами". Президент Ильхам Алиев заявлял, что "армяне Карабаха будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана".В понедельник азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят на дороге, связывающей город Шушу со Степанакертом, акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Позднее армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане "перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией". В тот же день премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, по утверждению армянской стороны, заявил о важности обеспечения бесперебойной связи между Арменией и Нагорным Карабахом.В МИД Армении заявили, что Ереван в ближайшее время начнет консультации с международными партнерами по ситуации с Лачинским коридором.Пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства во вторник сообщила, что помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев проинформировал представителей дипкорпуса и военных атташе, аккредитованных в стране, о ситуации вокруг акции протеста вблизи города Степанакерт (азербайджанское название Ханкенди). В ходе своего выступления Гаджиев возложил вину на Ереван и отметил, что "Баку не позволит армянской стороне разграбить природные ресурсы Азербайджана".

https://ria.ru/20221215/karabakh-1838807563.html

https://ria.ru/20221214/karabakh-1838479665.html

https://ria.ru/20221125/mirotvortsy-1834096421.html

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в мире, никол пашинян, хикмет гаджиев, ильхам алиев, нагорный карабах, армения, азербайджан