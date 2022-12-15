https://ria.ru/20221215/intellekt-1838925347.html
Путин: Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект
Путин: Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект - РИА Новости, 15.12.2022
Путин: Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект
РФ вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:55
2022-12-15T15:55
2022-12-15T16:06
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, в медицине, транспорте, космосе, цифре, экологии и других высокотехнологичных отраслях. Будем вместе с нашими партнёрами добиваться лидерства в создании элементов искусственного интеллекта, при строгом соблюдении, конечно, этических, нравственных, моральных норм", - сказал Путин.Президент напомнил, что эта тема обсуждалась совсем недавно с коллегами, в том числе на мероприятии, которое было организовано Сбером."Конечно, конкретные параметры такого сотрудничества являются предметом обсуждения, однако повторю, принципиальный момент здесь – это взаимная заинтересованность", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
15:55 15.12.2022 (обновлено: 16:06 15.12.2022)
Путин: Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект
Путин: Россия вместе будет развивать искусственный интеллект, учитывая этические аспекты
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, в медицине, транспорте, космосе, цифре, экологии и других высокотехнологичных отраслях. Будем вместе с нашими партнёрами добиваться лидерства в создании элементов искусственного интеллекта, при строгом соблюдении, конечно, этических, нравственных, моральных норм", - сказал Путин.
Президент напомнил, что эта тема обсуждалась совсем недавно с коллегами, в том числе на мероприятии, которое было организовано Сбером.
"Конечно, конкретные параметры такого сотрудничества являются предметом обсуждения, однако повторю, принципиальный момент здесь – это взаимная заинтересованность", - отметил он.