https://ria.ru/20221215/intellekt-1838925347.html

Путин: Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект

Путин: Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект - РИА Новости, 15.12.2022

Путин: Россия вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект

РФ вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:55

2022-12-15T15:55

2022-12-15T16:06

россия

владимир путин

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834007468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caffb85f3f66e4328b0da389af02a367.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РФ вместе с партнерами будет развивать искусственный интеллект, в том числе учитывая этические проблемы этого вопроса, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Уже в ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, в медицине, транспорте, космосе, цифре, экологии и других высокотехнологичных отраслях. Будем вместе с нашими партнёрами добиваться лидерства в создании элементов искусственного интеллекта, при строгом соблюдении, конечно, этических, нравственных, моральных норм", - сказал Путин.Президент напомнил, что эта тема обсуждалась совсем недавно с коллегами, в том числе на мероприятии, которое было организовано Сбером."Конечно, конкретные параметры такого сотрудничества являются предметом обсуждения, однако повторю, принципиальный момент здесь – это взаимная заинтересованность", - отметил он.

https://ria.ru/20221215/mrot-1838926450.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, технологии