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В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения - РИА Новости, 15.12.2022
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В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения
В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения - РИА Новости, 15.12.2022
В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения
В Москве от гриппа привито 59,2% от численности населения города, из них детей - 69,7%, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:03
2022-12-15T17:03
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Москве от гриппа привито 59,2% от численности населения города, из них детей - 69,7%, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Москве 1 сентября."На текущий период в Москве привито 7 498 608 человек, что составляет 59,2% от численности населения города, из них детей – 1 516 918 (69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических организации, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
17:03 15.12.2022
 
В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения

Роспотребнадзор: в Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкРабота мобильного прививочного пункта в Москве
Работа мобильного прививочного пункта в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Работа мобильного прививочного пункта в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Москве от гриппа привито 59,2% от численности населения города, из них детей - 69,7%, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Москве 1 сентября.
"На текущий период в Москве привито 7 498 608 человек, что составляет 59,2% от численности населения города, из них детей – 1 516 918 (69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических организации, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%", - говорится в сообщении.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппОРВИ
 
 
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