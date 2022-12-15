https://ria.ru/20221215/gripp-1838954991.html

В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения

В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения - РИА Новости, 15.12.2022

В Москве от гриппа привито почти 60 процентов от численности населения

В Москве от гриппа привито 59,2% от численности населения города, из них детей - 69,7%, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:03

2022-12-15T17:03

2022-12-15T17:03

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

орви

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. В Москве от гриппа привито 59,2% от численности населения города, из них детей - 69,7%, сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Кампания по вакцинации против гриппа стартовала в Москве 1 сентября."На текущий период в Москве привито 7 498 608 человек, что составляет 59,2% от численности населения города, из них детей – 1 516 918 (69,7%). Охват прививками персонала лечебно-профилактических организации, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры составляет более 75%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221215/moskva-1838886267.html

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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви