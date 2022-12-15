https://ria.ru/20221215/gripp-1838828781.html
Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт
Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2022
Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт
Тестирование на грипп по ОМС позволит расширить доступность медпомощи для граждан, своевременно ставить диагноз пациентам и назначать лечение, заявил главный... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:06
2022-12-15T12:06
2022-12-15T12:06
общество
здоровье - общество
владимир чуланов
россия
грипп
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тестирование на грипп по ОМС позволит расширить доступность медпомощи для граждан, своевременно ставить диагноз пациентам и назначать лечение, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов."Тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит расширить доступность оказания медицинской помощи для граждан, своевременно поставить диагноз и снизить до минимума риски тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов", - сказал Чуланов журналистам.Он уточнил, что в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости как новой коронавирусной инфекцией, так и гриппом. Поскольку тактика лечения COVID-19 и гриппа отличается, необходимо знать, какой именно вирус вызвал заболевание, чтобы правильно оказать помощь и назначить лечение пациенту, пояснил Чуланов.По его словам, решение о необходимости тестирования на грипп конкретного пациента будет принимать врач.
https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html
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общество, здоровье - общество, владимир чуланов, россия, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Чуланов, Россия, Грипп
Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт
Эксперт Чуланов: тесты на грипп по ОМС позволят быстро ставить диагноз и назначать лечение
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тестирование на грипп по ОМС позволит расширить доступность медпомощи для граждан, своевременно ставить диагноз пациентам и назначать лечение, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
"Тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит расширить доступность оказания медицинской помощи для граждан, своевременно поставить диагноз и снизить до минимума риски тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов", - сказал Чуланов журналистам.
Он уточнил, что в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости как новой коронавирусной инфекцией, так и гриппом. Поскольку тактика лечения COVID-19 и гриппа отличается, необходимо знать, какой именно вирус вызвал заболевание, чтобы правильно оказать помощь и назначить лечение пациенту, пояснил Чуланов.
По его словам, решение о необходимости тестирования на грипп конкретного пациента будет принимать врач.