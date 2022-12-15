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Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2022
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Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт
Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2022
Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт
Тестирование на грипп по ОМС позволит расширить доступность медпомощи для граждан, своевременно ставить диагноз пациентам и назначать лечение, заявил главный... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:06
2022-12-15T12:06
общество
здоровье - общество
владимир чуланов
россия
грипп
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тестирование на грипп по ОМС позволит расширить доступность медпомощи для граждан, своевременно ставить диагноз пациентам и назначать лечение, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов."Тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит расширить доступность оказания медицинской помощи для граждан, своевременно поставить диагноз и снизить до минимума риски тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов", - сказал Чуланов журналистам.Он уточнил, что в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости как новой коронавирусной инфекцией, так и гриппом. Поскольку тактика лечения COVID-19 и гриппа отличается, необходимо знать, какой именно вирус вызвал заболевание, чтобы правильно оказать помощь и назначить лечение пациенту, пояснил Чуланов.По его словам, решение о необходимости тестирования на грипп конкретного пациента будет принимать врач.
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общество, здоровье - общество, владимир чуланов, россия, грипп
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Чуланов, Россия, Грипп
12:06 15.12.2022
 
Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт

Эксперт Чуланов: тесты на грипп по ОМС позволят быстро ставить диагноз и назначать лечение

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в медиабанкИсследование крови на наличие вирусов гриппа
Исследование крови на наличие вирусов гриппа - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Исследование крови на наличие вирусов гриппа. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тестирование на грипп по ОМС позволит расширить доступность медпомощи для граждан, своевременно ставить диагноз пациентам и назначать лечение, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
"Тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит расширить доступность оказания медицинской помощи для граждан, своевременно поставить диагноз и снизить до минимума риски тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов", - сказал Чуланов журналистам.
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12 декабря, 11:22
Он уточнил, что в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости как новой коронавирусной инфекцией, так и гриппом. Поскольку тактика лечения COVID-19 и гриппа отличается, необходимо знать, какой именно вирус вызвал заболевание, чтобы правильно оказать помощь и назначить лечение пациенту, пояснил Чуланов.
По его словам, решение о необходимости тестирования на грипп конкретного пациента будет принимать врач.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 10:18
В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир ЧулановРоссияГрипп
 
 
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