https://ria.ru/20221215/gripp-1838828781.html

Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт

Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2022

Тесты на грипп по ОМС позволят быстрее назначать лечение, считает эксперт

Тестирование на грипп по ОМС позволит расширить доступность медпомощи для граждан, своевременно ставить диагноз пациентам и назначать лечение, заявил главный... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:06

2022-12-15T12:06

2022-12-15T12:06

общество

здоровье - общество

владимир чуланов

россия

грипп

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Тестирование на грипп по ОМС позволит расширить доступность медпомощи для граждан, своевременно ставить диагноз пациентам и назначать лечение, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов."Тестирование на грипп в рамках программы ОМС позволит расширить доступность оказания медицинской помощи для граждан, своевременно поставить диагноз и снизить до минимума риски тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов", - сказал Чуланов журналистам.Он уточнил, что в настоящее время наблюдается подъем заболеваемости как новой коронавирусной инфекцией, так и гриппом. Поскольку тактика лечения COVID-19 и гриппа отличается, необходимо знать, какой именно вирус вызвал заболевание, чтобы правильно оказать помощь и назначить лечение пациенту, пояснил Чуланов.По его словам, решение о необходимости тестирования на грипп конкретного пациента будет принимать врач.

https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html

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общество, здоровье - общество, владимир чуланов, россия, грипп