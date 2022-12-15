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Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом - РИА Новости, 15.12.2022
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Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом
Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом - РИА Новости, 15.12.2022
Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом
Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии, которая проходит 12-15 декабря в Страсбурге, большинством голосов приняли резолюцию о признании... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:16
2022-12-15T15:16
в мире
украина
страсбург
европарламент
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии, которая проходит 12-15 декабря в Страсбурге, большинством голосов приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из итогов голосования.Документ поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, воздержались - 17. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов."Европарламент признает голодомор (искусственно созданный голод в 1932-1933 годах на Украине) геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания", - указывается в резолюции ЕП.На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html
https://ria.ru/20221206/politika-1836476322.html
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в мире, украина, страсбург, европарламент, евросоюз
В мире, Украина, Страсбург, Европарламент, Евросоюз
15:16 15.12.2022
 
Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом

Депутаты ЕП большинством голосов признали голодомор на Украине 1932-1933 годов геноцидом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии, которая проходит 12-15 декабря в Страсбурге, большинством голосов приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из итогов голосования.
Документ поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, воздержались - 17. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.
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Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
"Европарламент признает голодомор (искусственно созданный голод в 1932-1933 годах на Украине) геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания", - указывается в резолюции ЕП.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
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