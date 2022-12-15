https://ria.ru/20221215/golodomor-1838910393.html

Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом

Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом - РИА Новости, 15.12.2022

Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии, которая проходит 12-15 декабря в Страсбурге, большинством голосов приняли резолюцию о признании... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:16

2022-12-15T15:16

2022-12-15T15:16

в мире

украина

страсбург

европарламент

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии, которая проходит 12-15 декабря в Страсбурге, большинством голосов приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из итогов голосования.Документ поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, воздержались - 17. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов."Европарламент признает голодомор (искусственно созданный голод в 1932-1933 годах на Украине) геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания", - указывается в резолюции ЕП.На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.

https://ria.ru/20221130/genotsid-1835113725.html

https://ria.ru/20221206/politika-1836476322.html

украина

страсбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, страсбург, европарламент, евросоюз