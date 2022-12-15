Рейтинг@Mail.ru
Историк назвал голод на Украине в 30-е годы следствием коллективизации - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/golod-1838957604.html
Историк назвал голод на Украине в 30-е годы следствием коллективизации
Историк назвал голод на Украине в 30-е годы следствием коллективизации - РИА Новости, 15.12.2022
Историк назвал голод на Украине в 30-е годы следствием коллективизации
Массовый голод на Украине в 1932-1933 годах - не этническая чистка, а трагедия, вызванная действиями советской власти, связанными с коллективизацией, а также... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:09
2022-12-15T17:09
украина
рсфср
казахстан
московский педагогический государственный университет
владимир шаповалов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:160:3068:1886_1920x0_80_0_0_bf5b74fecdfbf0b60c32554e2ee6c795.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Массовый голод на Украине в 1932-1933 годах - не этническая чистка, а трагедия, вызванная действиями советской власти, связанными с коллективизацией, а также климатическими условиями, попытки заявить обратное - желание переписать историю, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов."Голодомор" - это трагедия советского народа, трагедия, которая охватила огромную территорию - территорию Украинской советской республики, РСФСР, Казахстана и некоторых других сопредельных территорий. Погибли люди - крестьяне, в основном, но не только крестьяне - на территории этих республик. Это не какая-то диверсия или специальная политика этнической чистки", - заявил эксперт на круглом столе "Референдум, путч и Пуща: как коммунисты развалили Советский Союз", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что массовый голод - это трагедия, которая была вызвана "климатическими обстоятельствами" и в большей степени - "действиями советской власти, связанными с коллективизацией".Попытки обвинить Россию в этнической чистке Украины, по словам Шаповалова - это попытки "полностью переписать историю, поставить ее с ног на голову".
https://ria.ru/20221215/golodomor-1838910393.html
украина
рсфср
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_70a50d9115737bb70331b1ec35b25f83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, рсфср, казахстан, московский педагогический государственный университет, владимир шаповалов
Украина, РСФСР, Казахстан, Московский педагогический государственный университет, Владимир Шаповалов
17:09 15.12.2022
 
Историк назвал голод на Украине в 30-е годы следствием коллективизации

Историк: голод на Украине в 30-е — не этническая чистка, а следствие коллективизации

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Массовый голод на Украине в 1932-1933 годах - не этническая чистка, а трагедия, вызванная действиями советской власти, связанными с коллективизацией, а также климатическими условиями, попытки заявить обратное - желание переписать историю, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
"Голодомор" - это трагедия советского народа, трагедия, которая охватила огромную территорию - территорию Украинской советской республики, РСФСР, Казахстана и некоторых других сопредельных территорий. Погибли люди - крестьяне, в основном, но не только крестьяне - на территории этих республик. Это не какая-то диверсия или специальная политика этнической чистки", - заявил эксперт на круглом столе "Референдум, путч и Пуща: как коммунисты развалили Советский Союз", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".
Он добавил, что массовый голод - это трагедия, которая была вызвана "климатическими обстоятельствами" и в большей степени - "действиями советской власти, связанными с коллективизацией".
Попытки обвинить Россию в этнической чистке Украины, по словам Шаповалова - это попытки "полностью переписать историю, поставить ее с ног на голову".
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 15:16
Европарламент признал "голодомор" на Украине 1932-1933 годов геноцидом
 
УкраинаРСФСРКазахстанМосковский педагогический государственный университетВладимир Шаповалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала