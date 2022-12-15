https://ria.ru/20221215/golod-1838957604.html

Историк назвал голод на Украине в 30-е годы следствием коллективизации

Историк назвал голод на Украине в 30-е годы следствием коллективизации - РИА Новости, 15.12.2022

Историк назвал голод на Украине в 30-е годы следствием коллективизации

Массовый голод на Украине в 1932-1933 годах - не этническая чистка, а трагедия, вызванная действиями советской власти, связанными с коллективизацией, а также... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:09

2022-12-15T17:09

2022-12-15T17:09

украина

рсфср

казахстан

московский педагогический государственный университет

владимир шаповалов

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Массовый голод на Украине в 1932-1933 годах - не этническая чистка, а трагедия, вызванная действиями советской власти, связанными с коллективизацией, а также климатическими условиями, попытки заявить обратное - желание переписать историю, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов."Голодомор" - это трагедия советского народа, трагедия, которая охватила огромную территорию - территорию Украинской советской республики, РСФСР, Казахстана и некоторых других сопредельных территорий. Погибли люди - крестьяне, в основном, но не только крестьяне - на территории этих республик. Это не какая-то диверсия или специальная политика этнической чистки", - заявил эксперт на круглом столе "Референдум, путч и Пуща: как коммунисты развалили Советский Союз", который прошел в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня".Он добавил, что массовый голод - это трагедия, которая была вызвана "климатическими обстоятельствами" и в большей степени - "действиями советской власти, связанными с коллективизацией".Попытки обвинить Россию в этнической чистке Украины, по словам Шаповалова - это попытки "полностью переписать историю, поставить ее с ног на голову".

https://ria.ru/20221215/golodomor-1838910393.html

украина

рсфср

казахстан

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, рсфср, казахстан, московский педагогический государственный университет, владимир шаповалов