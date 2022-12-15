https://ria.ru/20221215/formulirovka-1838954439.html

В Совфеде назвали неуклюжей формулировку папы римского о народах России

В Совфеде назвали неуклюжей формулировку папы римского о народах России - РИА Новости, 15.12.2022

В Совфеде назвали неуклюжей формулировку папы римского о народах России

Высказывание папы Римского о бурятах и чеченцах было "крайне неуклюжим", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, говоря о важности сохранения... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:01

2022-12-15T17:01

2022-12-15T17:01

в мире

константин косачев

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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Высказывание папы Римского о бурятах и чеченцах было "крайне неуклюжим", заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, говоря о важности сохранения межнационального мира в России.Ранее понтифик в интервью иезуитскому журналу "Америка" заявил, что наибольшую жестокость при проведении спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции, назвав в качестве примера бурятов и чеченцев. Эти слова глава Бурятии Алексей Цыденов назвал "как минимум странными", а глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявление папы Римского не помогает ни авторитету Ватикана, ни урегулированию конфликта на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями России за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями Ватикана исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом."Сегодня вопрос сохранения и укрепления народного единства для России носит экзистенциальный характер, поскольку именно наш уникальный межнациональный мир оказывается одним из ключевых объектов нападок со стороны противников нашей страны, которые уже не таясь, под лицемерным предлогом защиты прав населяющих нашу страну народов, провозглашают задачи так называемой "деколонизации России", развала её на лоскутное множество псевдогосударств", - сказал политик в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.По его словам, для этого предпринимают попытки создания неких сепаратистских проектов в российских регионах, хотя и безнадежные по определению, пытаются распространять фейки через социальные сети и популярные у молодежи мессенджеры, и в конечном итоге сеять межнациональную ненависть."Вот крайне неуклюжая формулировка, которая прозвучала из уст папы Римского, тоже на днях мы об этом слышали. Сегодня МИД РФ сообщил, что принесены соответствующие извинения и инцидент исчерпан. Но инцидент был, что называется, характерный. Привлек внимание и была абсолютно адекватная и оперативная реакция со стороны российских органов государственной власти, общественных объединений и представителей народов и национальностей, которые оказались затронуты в этом неудачном высказывании, но инцидент исчерпан, значит исчерпан. Мы совершенно правильно среагировали", - сказал законодатель.По мнению Косачева, то, что происходит, - это не просто пропаганда, и уж точно не свобода слова, но "прямая атака на нашу конституцию, которая, как известно, в части 2 статьи 29 не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающие в том числе национальную или религиозную ненависть и вражду".

https://ria.ru/20221130/kadyrov-1835164047.html

https://ria.ru/20221214/rozhdestvo-1838559326.html

https://ria.ru/20221129/papa-1834967276.html

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в мире, константин косачев, алексей цыденов, сергей лавров, россия, ватикан, украина, совет федерации рф