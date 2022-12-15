16:08 15.12.2022 (обновлено: 19:22 15.12.2022)
Путин предложил расширить мандат фонда "Круга добра"
Путин предложил расширить мандат фонда "Круга добра", увеличив охват помощи по болезням
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил расширить мандат фонда "Круг добра", увеличив список заболеваний, которые будут лечиться за его счет.
Глава государства отметил, что сейчас он охватывает 59 болезней. Фонд гарантирует лечение всем детям с тяжелыми недугами, его бюджета на это полностью хватает. В распоряжении фонда остаются значительные суммы, к концу года накопится свыше 80 миллиардов рублей.
"Считаю правильным также использовать эти средства на здоровье детей. И для этого предлагаю расширить мандат фонда. Нужно предусмотреть возможность оплаты за счет "Круга добра" дополнительных видов и объемов реабилитации больных детей. Подчеркну: сверх объемов, предоставляемых индивидуальной программой реабилитации. У детей должна быть возможность проходить не только лечение, но и восстановление", — отметил Путин.
Президент распорядился предусмотреть оплату дорогостоящих средств реабилитации, а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата. "Круг добра" также возьмет на себя закупку лекарств для детей с другими сложными заболеваниями, которые сейчас не финансируются в полном объеме региональными бюджетами.
Путин уточнил, что возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда, будет увеличен до 19 лет. После заседания он подписал соответствующий указ.
"Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых", — подчеркнул глава государства.
Президент обратился к тем гражданам, с которых взимается налог для формирования бюджета фонда, пояснив, что все деньги идут по назначению. Он призвал правительство развивать и усиливать направления его работы, так как ресурс для этого имеется.
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Кроме того, Путин исключил из состава попечительского совета "Круга добра" актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, и ее коллегу Ксению Раппопорт. Также его покинули директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина и член комитета Госдумы по охране здоровья Лариса Фечина.
В состав попечительского совета фонда распоряжением президента вошли детский омбудсмен Мария Львова-Белова, а также летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк (по согласованию).
"Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.
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