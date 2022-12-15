https://ria.ru/20221215/fond-1838930573.html

Путин предложил расширить мандат фонда "Круга добра"

Путин предложил расширить мандат фонда "Круга добра" - РИА Новости, 15.12.2022

Путин предложил расширить мандат фонда "Круга добра"

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил расширить мандат фонда "Круг добра", увеличив список... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:08

2022-12-15T16:08

2022-12-15T19:22

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил расширить мандат фонда "Круг добра", увеличив список заболеваний, которые будут лечиться за его счет.Глава государства отметил, что сейчас он охватывает 59 болезней. Фонд гарантирует лечение всем детям с тяжелыми недугами, его бюджета на это полностью хватает. В распоряжении фонда остаются значительные суммы, к концу года накопится свыше 80 миллиардов рублей.Президент распорядился предусмотреть оплату дорогостоящих средств реабилитации, а также средств для разработки опорно-двигательного аппарата. "Круг добра" также возьмет на себя закупку лекарств для детей с другими сложными заболеваниями, которые сейчас не финансируются в полном объеме региональными бюджетами.Путин уточнил, что возраст детей, которым будет оказываться помощь в рамках фонда, будет увеличен до 19 лет. После заседания он подписал соответствующий указ.Президент обратился к тем гражданам, с которых взимается налог для формирования бюджета фонда, пояснив, что все деньги идут по назначению. Он призвал правительство развивать и усиливать направления его работы, так как ресурс для этого имеется.Кроме того, Путин исключил из состава попечительского совета "Круга добра" актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию, и ее коллегу Ксению Раппопорт. Также его покинули директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина и член комитета Госдумы по охране здоровья Лариса Фечина.В состав попечительского совета фонда распоряжением президента вошли детский омбудсмен Мария Львова-Белова, а также летчик-космонавт Олег Новицкий и депутат Госдумы Владислав Третьяк (по согласованию)."Круг добра" — государственный фонд, создан указом президента 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его бюджет формируется из разницы между обычной (13 процентов) и повышенной (15 процентов) ставкой НДФЛ. По повышенной ставке налогом облагается часть доходов граждан с заработком выше пяти миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20221128/moskalkova-1834792923.html

https://ria.ru/20220922/fond-1818627862.html

https://ria.ru/20221110/soglashenie-1830438304.html

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владимир путин, россия