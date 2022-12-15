https://ria.ru/20221215/evrosoyuz-1838859529.html

Боррель: на саммите ЕС утвердят увеличение Фонда мира для поддержки Украины

Боррель: на саммите ЕС утвердят увеличение Фонда мира для поддержки Украины - РИА Новости, 15.12.2022

Боррель: на саммите ЕС утвердят увеличение Фонда мира для поддержки Украины

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе окончательно утвердят расширение на два миллиарда евро европейского Фонда мира, из которого осуществляется... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:57

2022-12-15T12:57

2022-12-15T12:57

специальная военная операция на украине

украина

брюссель

евросоюз

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе окончательно утвердят расширение на два миллиарда евро европейского Фонда мира, из которого осуществляется финансирование оружия для Украины, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания.Последний в 2022 году саммит стран Евросоюза проходит в четверг в Брюсселе. Лидеры обсуждают конфликт на Украине, энергетическую ситуацию в ЕС, планы на 2023 год. Также в повестку включили громкий коррупционный скандал, в котором оказался замешан Европейский парламент.

https://ria.ru/20221213/oruzhie-1838180934.html

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Ольга Фомченкова

украина, брюссель, евросоюз, жозеп боррель