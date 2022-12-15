Боррель: на саммите ЕС утвердят увеличение Фонда мира для поддержки Украины
Боррель: лидеры ЕС утвердят увеличение на два миллиарда евро Фонда мира в поддержку Киева
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе окончательно утвердят расширение на два миллиарда евро европейского Фонда мира, из которого осуществляется финансирование оружия для Украины, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом заседания.
"Сегодня будет окончательно утверждено расширение Фонда мира на два миллиарда евро, чтобы увеличить поддержку Украины", - сообщил Боррель.
Последний в 2022 году саммит стран Евросоюза проходит в четверг в Брюсселе. Лидеры обсуждают конфликт на Украине, энергетическую ситуацию в ЕС, планы на 2023 год. Также в повестку включили громкий коррупционный скандал, в котором оказался замешан Европейский парламент.
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