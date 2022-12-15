https://ria.ru/20221215/evroparlament-1838884691.html

Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами

Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами - РИА Новости, 15.12.2022

Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами

Европарламент пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала, заявила ЕП Роберта Метсола. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:57

2022-12-15T13:57

2022-12-15T14:16

в мире

европарламент

роберта метсола

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838542728_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_c79bc6ed4f6039d9f088258ce85dc5c1.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Европарламент пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала, заявила ЕП Роберта Метсола."Уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе, всему, что мы поддерживаем... Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению (доверия) начинается уже сейчас… Я начинаю подготовку широкого пакета реформ, который будет готов в будущем году. Это включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами", - сообщила она.

https://ria.ru/20221214/kayli-1838721479.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европарламент, роберта метсола, европа