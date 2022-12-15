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Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами - РИА Новости, 15.12.2022
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Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами - РИА Новости, 15.12.2022
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала, заявила ЕП Роберта Метсола. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:57
2022-12-15T14:16
в мире
европарламент
роберта метсола
европа
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Европарламент пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала, заявила ЕП Роберта Метсола."Уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе, всему, что мы поддерживаем... Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению (доверия) начинается уже сейчас… Я начинаю подготовку широкого пакета реформ, который будет готов в будущем году. Это включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами", - сообщила она.
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в мире, европарламент, роберта метсола, европа
В мире, Европарламент, Роберта Метсола, Европа
13:57 15.12.2022 (обновлено: 14:16 15.12.2022)
 
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами

ЕП пересмотрит правила отношений с третьими странами после коррупционного скандала

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Европарламент пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала, заявила ЕП Роберта Метсола.
"Уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе, всему, что мы поддерживаем... Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению (доверия) начинается уже сейчас… Я начинаю подготовку широкого пакета реформ, который будет готов в будущем году. Это включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами", - сообщила она.
Ева Кайли - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 19:59
Задержанную из-за скандала в Европарламенте Кайли не смогли доставить в суд
 
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