https://ria.ru/20221215/evroparlament-1838884691.html
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами - РИА Новости, 15.12.2022
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала, заявила ЕП Роберта Метсола. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:57
2022-12-15T13:57
2022-12-15T14:16
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Европарламент пересмотрит правила отношений с третьим странами после коррупционного скандала, заявила ЕП Роберта Метсола."Уголовное расследование наносит ущерб демократии, Европе, всему, что мы поддерживаем... Понадобились годы, чтобы построить доверие, но всего лишь мгновения, чтобы это разрушить. Работа по восстановлению (доверия) начинается уже сейчас… Я начинаю подготовку широкого пакета реформ, который будет готов в будущем году. Это включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами", - сообщила она.
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в мире, европарламент, роберта метсола, европа
В мире, Европарламент, Роберта Метсола, Европа
13:57 15.12.2022 (обновлено: 14:16 15.12.2022)
Европарламент пересмотрит правила отношений с третьими странами
ЕП пересмотрит правила отношений с третьими странами после коррупционного скандала