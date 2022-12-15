https://ria.ru/20221215/etsb-1838975684.html
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году - РИА Новости, 15.12.2022
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в основном сценарии своего нового экономического прогноза предполагает сохранение поставок газа из РФ в ЕС в 2023 году на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:05
2022-12-15T18:05
2022-12-15T19:21
экономика
россия
евросоюз
европейский центральный банк
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европа
природный газ
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в основном сценарии своего нового экономического прогноза предполагает сохранение поставок газа из РФ в ЕС в 2023 году на текущем уровне."Декабрьский базовый сценарий предполагает, что потоки российского газа в Европейский союз сохранятся на нынешнем уровне, который составляет около 14% от их среднего уровня в 2017–2021 годах", - говорится в прогнозе.
https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, европейский центральный банк, в мире, европа, природный газ
Экономика, Россия, Евросоюз, Европейский центральный банк, В мире, Европа, Природный газ
18:05 15.12.2022 (обновлено: 19:21 15.12.2022)
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году на текущем уровне