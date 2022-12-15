https://ria.ru/20221215/etsb-1838975684.html

ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году

ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году - РИА Новости, 15.12.2022

ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в основном сценарии своего нового экономического прогноза предполагает сохранение поставок газа из РФ в ЕС в 2023 году на... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:05

2022-12-15T18:05

2022-12-15T19:21

экономика

россия

евросоюз

европейский центральный банк

в мире

европа

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в основном сценарии своего нового экономического прогноза предполагает сохранение поставок газа из РФ в ЕС в 2023 году на текущем уровне."Декабрьский базовый сценарий предполагает, что потоки российского газа в Европейский союз сохранятся на нынешнем уровне, который составляет около 14% от их среднего уровня в 2017–2021 годах", - говорится в прогнозе.

https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евросоюз, европейский центральный банк, в мире, европа, природный газ