Рейтинг@Mail.ru
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/etsb-1838975684.html
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году - РИА Новости, 15.12.2022
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в основном сценарии своего нового экономического прогноза предполагает сохранение поставок газа из РФ в ЕС в 2023 году на... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:05
2022-12-15T19:21
экономика
россия
евросоюз
европейский центральный банк
в мире
европа
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в основном сценарии своего нового экономического прогноза предполагает сохранение поставок газа из РФ в ЕС в 2023 году на текущем уровне."Декабрьский базовый сценарий предполагает, что потоки российского газа в Европейский союз сохранятся на нынешнем уровне, который составляет около 14% от их среднего уровня в 2017–2021 годах", - говорится в прогнозе.
https://ria.ru/20221215/germaniya-1838978963.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_2df68a71376cbe611d8add6f76372032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз, европейский центральный банк, в мире, европа, природный газ
Экономика, Россия, Евросоюз, Европейский центральный банк, В мире, Европа, Природный газ
18:05 15.12.2022 (обновлено: 19:21 15.12.2022)
 
ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году

ЕЦБ спрогнозировал сохранение поставок газа из России в ЕС в 2023 году на текущем уровне

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 дек - РИА Новости. Европейский центральный банк (ЕЦБ) в основном сценарии своего нового экономического прогноза предполагает сохранение поставок газа из РФ в ЕС в 2023 году на текущем уровне.
"Декабрьский базовый сценарий предполагает, что потоки российского газа в Европейский союз сохранятся на нынешнем уровне, который составляет около 14% от их среднего уровня в 2017–2021 годах", - говорится в прогнозе.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:19
В Германии депутаты поддержали потолок цен на газ внутри страны
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзЕвропейский центральный банкВ миреЕвропаПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала